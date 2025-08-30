search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
11 culori perfecte pentru unghii în toamna aceasta

Publicat:

Culorile de toamnă pentru manichiură aduc de obicei o schimbare totală. Gata cu galbenul pastel sau rozul neon, acum e momentul pentru nuanțe de vișiniu, bleumarin sau gri ceață. În această toamnă, experții spun că tonurile calde, visătoare și culorile inspirate din natură vor domina trendurile.

O tânără stă să i se facă manichiura
Culorile de toamnă pentru manichiură aduc de obicei o schimbare totală. Foto arhivă

„Toamna este un anotimp pentru a te relaxa și reprezintă confortul și nostalgia”, spune artistul de unghii Hang Nguyen, autoarea cărții Nail Art Deck. „Este anotimpul perfect pentru a te inspira de culorile și arta care aduc o senzație de căldură pe măsură ce vremea se răcește.” Pentru Jin Soon Choi, alegerile de oje de toamnă sunt inspirate atât de podiumuri, cât și de materia organică a lumii. „Oamenii se inspiră din frunzele și vremea care se schimbă, dar eu mi-o iau din campaniile și prezentările de modă la care lucrez”, spune ea, potrivit Vogue, adăugând că toamna se reduce, în cele din urmă, la nuanțe profunde, melancolice și pământii - deși în 2025 ar putea apărea una sau două excepții.

Scurte sau lungi, sănătatea unghiilor este un factor cheie în această toamnă, o abordare care pune manichiura pe primul loc, evidențiată de creșterea popularității unghiilor scurte, minimaliste și de cuticulele impecabile obținute prin manichiura rusească, în tendințe în prezent. „O manichiură curată, cu un lustruit natural, este o modalitate excelentă de a îndepărta orice pete și de a te concentra asupra sănătății unghiilor înainte de a te apuca de unghiile mai dramatice ale sezonului sărbătorilor”, spune Mazz Hanna, CEO al Nailing Hollywood. De asemenea, în tendințe? Un finisaj mat, care conferă oje preferate ale sezonului o senzație confortabilă și luxoasă.

Ca în cazul oricărei manichiuri, îngrijirea unghiilor este de cea mai mare importanță. Julie Kandalec, artistă de unghii celebră , adoră manichiura fără apă pentru ca culoarea să reziste mai mult. „Acestea devin din ce în ce mai comune acum”, spune Kandalec. „Dacă tehnicianul tău de unghii ajunge la acel bol cu ​​apă caldă și săpun, unghiile tale se vor umfla, iar oja se va ciobiți mai repede.” De asemenea, ea recomandă lustruirea întotdeauna a suprafeței unghiei pentru a asigura creste netede și o pânză curată pentru nuanța aleasă.

Având în vedere toate acestea, unii dintre cei mai buni artiști de manichiură din industrie împărtășesc culorile de ojă de toamnă care vor ajuta la definirea lunilor mai reci. De la nuanțe vampirice la metalice complet glamour, există o inspirație pentru manichiura de toamnă pentru fiecare.

Albastru cețos

Deși acest anotimp poate fi asociat cu nuanțe mai intense, există ceva de spus despre nuanța palidă a aerului schimbător. Chanel Le Vernis în nuanța Muse este o nuanță preferată pentru senzația sa atmosferică. „Această culoare îmi amintește de diminețile cețoase de toamnă, în special în nordul Californiei”, spune ea. Canalizează visarea unei zile reci la plajă cu un hibrid albastru pal/gri, culoarea drumurilor de coastă și a cerului de dimineață devreme.

Burgund condimentat

Roșiile toamnei sunt inspirate de frunziș și mirodenii, iar cele mai bune nuanțe de burgund reflectă această combinație specifică sezonului. „Are combinația perfectă de nuanțe de roșu, maro și portocaliu”, spun experții. „Este intens și bogat, dar nu prea profund, ceea ce îl face una dintre culorile mele preferate pentru toamnă.”

Marouri calde

Nuanțele de maro, în special cele mai calde, creează o senzație de confort și confort, ideală pentru vremea de pulover”, spune Nguyen. Hanna obține acest tip de confort (gândiți-vă la scorțișoară, ciocolată cu lapte sau cafea ușor prăjită) într-un strat mat. „Este una dintre cele mai populare culori pe care le vedem în această toamnă, iar stratul superior mat îl face să se simtă cald și confortabil”, spune ea.

Citește și: O femeie a aflat că are cancer după ce manichiurista a refuzat să-i facă unghiile

Albastru furtunos

„Acest albastru intens este perfect pentru cele care preferă o ojă închisă la culoare, fără a trece la un stil gotic complet”, spune ea. „Este șic, fără a da senzația de înfricoșător, și lasă multă profunzime de culoare pentru a-ți stiliza ținutele în jurul lui pe parcursul săptămânii.”  „Acest albastru marin intens și bogat este preferatul meu de a fi asortat cu o ținută complet neagră pentru toamnă”, spune ea. „Este vibrant, dar sofisticat și jucăuș.”

Albuș de ou

Experții consideră nuanța „coajă de ou” una dintre cele mai perfecte nuanțe neutre. „Sunt o mare fană a culorilor alb-gălbui-coajă de ou pentru toamnă, mai ales cu un strat superior mat”, spune ea, arătând spre nuanța „Apă de cocos” de la Color Department. „Îmi amintește de cașmirul moale.”

Un negru mat rece

Inspirată de prezentarea Christian Cowan toamnă/iarnă 2024 pe care a creat-o, Kandalec adoră unghiile negre cu finisaj mat pentru lunile mai răcoroase. „Finisajul mat arată șic și asemănător pielii”, spune ea. „Perfect pentru un look confortabil de toamnă.” 

Portocaliu strălucitor

Toamna nu trebuie să fie doar tonuri estompate de pământ sau culori melancolice. Adu câteva dintre nuanțele distractive și strălucitoare pe care le-ai folosit toată vara, până în sezonul de toamnă. „Strălucirea portocalie strălucitoare funcționează ca o nuanță perfectă de tranziție de la vară la toamnă”, spune Kandalec. „Oferă o aură de sărbătoare iarna.” 

Bordeaux

Când vine vorba de culori melancolice pentru unghii, nimic nu aduce atâtea senzații plăcute ca un bordeaux intens. Romantică și frapantă, Sakakura spune că toamna este anotimpul perfect pentru acest roșu închis. 

Citește și: „Manichiura rusească” promovată pe TikTok vă poate afecta sănătatea. Risc de infecție cu bacterii și deteriorarea generală a unghiilor

Verde Muşchi

Inspirată de manichiura de toamnă de la prezentarea Ferragamo Toamnă 2025, Queenie Nguyen spune că un verde înnegrit, ca mușchiul, cu finisaj catifelat este manichiura perfectă pentru vremea răcoroasă. 

Cupru

Ceea ce Queenie Nguyen descrie ca fiind o teracotă estompată cu o tentă de strălucire metalică, un cupru prăfuit doar ridică o nuanță de bază de culoare pământie. 

Liliac înghețat

Nguyen adoră această nuanță delicată de lavandă, cu nuanțe reci, pentru o culoare de toamnă. Dacă ești în căutarea unei atingeri finale frumoase, ea recomandă o strălucire sidefată pentru a intensifica nuanța. 

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
