search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sorin Ghionea, episod necunoscut cu Mihai Stoica. „A fost nașul meu, dar nu mai este, de 17 ani. Nu mai există”

0
0
Publicat:

Sorin Ghionea, 46 de ani, unul dintre stoperii români de top din ultimii 20 de ani, a vorbit despre perioada petrecută în vestiarul celor de la FCSB, dar și despre relația sa cu Mihai Stoica, cel care i-a fost, în trecut, naș, atât la cununine, cât și la botezul copilului său.

Sorin Ghionea și Mihai Stoica nu au mai vorbit de peste 15 ani Foto/Arhivele GSP
Sorin Ghionea și Mihai Stoica nu au mai vorbit de peste 15 ani Foto/Arhivele GSP

Acest lucru se întâmpla la începutul anilor 2000, pe vremea când Ghionea și Stoica se aflau în pozițiile de jucător-conducător. Cei doi aveau o relație de prietenie extrem de strânsă.

Însă, la un moment dat în timp, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Sorin Ghionea și Mihai Stoica nu au mai vorbit de aproximativ 17 ani, ruptura dintre cei doi potrivindu-se cronologic cu ultimele momente pe care fundașul le-a petrecut în vestiarul roș-albaștrilor.

Deși, Mihai Stoica admitea, în trecut, că Ghionea ar putea fi catalogat cu ușurință ca fiind cel mai bun fundaș din istoria FCSB-ului, fostul stoper nu s-a lăsat purtat de nostalgie.

Probabil a avut și argumente, dar nu-mi place să fac aceste comparații. A fost nașul meu de cununie și la botezul copilului, nu mai este de vreo 17 ani. Nici nu o să mai fie, niciodată. Pentru mine este managerul FCSB, nu mai există comunicare între noi și nici nu va mai exista. Fiecare are motivele lui, nu insist pe subiect!”, a recunoscut Ghionea, conform gsp.ro.

„Tăieri de prime care nu-și aveau rostul!”

Sorin Ghionea a vorbit despre perioada în care activa în cadrul formației patronate de către Gigi Becali, omul de afaceri cunoscut pentru personalitatea sa acidă, dar sinceră.  Fostul fundaș a recunoscut că a dus lupte crâncene cu latifundiarul din Pipera, pentru a fi lăsat să rezilieze contractul cu roș-albaștrii.

Am avut posibilitatea să plec de la Steaua după Campionatul European din 2008. Nu am ajuns la nicio înțelegere, niciun consens cu Gigi Becali. Și am rămasDupă calificarea din 2008 în grupele Champions League, obținută împotriva celor de la Galatasaray, au fost niște tăieri de prime care nu-și aveau rostul și de-atunci s-au mai stricat relațiile între conducere și jucători!, a mai spus fostul fundaș.

„A zis Becali că sunt trecut, depășit, bătrân!”

În anul 2009, Sorin Ghionea a fost dur criticat de către Gigi Becali. Discuția cu omul de afaceri l-a marcat pe fundașul care avea să o părăsească pe FCSB la scurt timp după, dând curs colaborării cu Rostov, grupare din Rusia.

„A fost un episod care pe mine m-a deranjat și atunci am spus că dacă nu ești sănătos 100%, niciodată nu intra și face lucrurile cu jumătăți de măsură. Am jucat cu o echipă din Ungaria și am simțit o durere pe un picior, așa, o furnicătură.

Am terminat meciul, dar a doua zi m-am trezit cu o durere în gambă cruntă, nu puteam să cobor scările din dormitor în living. Și după anumite investigații am ajuns la concluzia că e de la coloană, de la hernia de disc, se mișcase vertebra, prinsese puțin nervul și-mi amorțise piciorul, efectiv. Atunci am făcut infiltrațiile în coloană.

„Am făcut compromisuri...”

A venit meciul cu CFR de acasă, Bergodi antrenor. M-a tot forțat să joc, nu prea avea cine, erau mulți absenți. Dar eu mai mult de 50% eram nerefăcut! Mă dădeam cu cel mai puternic încălzitor din lume, am jucat meciul cu CFR într-un picior. Atacant la ei, Yssouf Kone.

Eu am jucat lângă Baciu. Nu puteam, efectiv, să alerg după Kone, târâiam piciorul. La fiecare fază la care noi eram în atac, eu făceam stretching și îi spuneam lui Baciu: «Rămâi puțin la dublaj, eu mă duc la deposedare, dar tu rămâi pe dublaj, că nu pot să alerg». Adică nu puteam să alerg, se vedea clar, cu ochiul liber, că eram într-un picior.

Și după meci a zis Becali că sunt depășit, că sunt bătrân, că sunt trecut. Atunci a fost punctul în care am spus: «Stop! În momentul în care nu mai sunt 100%, nu mai joc. Niciodată!». I-am transmis și lui Bergodi. Pentru că am făcut compromisuri de genul ăsta și uite că am ajuns în situația în care dai de un adversar foarte bun, foarte puternic și te expui în niște situații în care nu ai vrea să fii. Și pe care, dacă ai fi sănătos, le-ai evita!, a mai recunoscut Sorin Ghionea.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce PENSIE primește Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al cuplului Ceaușescu. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de sumă
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
fanatik.ro
image
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?