Sorin Ghionea, episod necunoscut cu Mihai Stoica. „A fost nașul meu, dar nu mai este, de 17 ani. Nu mai există”

Sorin Ghionea, 46 de ani, unul dintre stoperii români de top din ultimii 20 de ani, a vorbit despre perioada petrecută în vestiarul celor de la FCSB, dar și despre relația sa cu Mihai Stoica, cel care i-a fost, în trecut, naș, atât la cununine, cât și la botezul copilului său.

Acest lucru se întâmpla la începutul anilor 2000, pe vremea când Ghionea și Stoica se aflau în pozițiile de jucător-conducător. Cei doi aveau o relație de prietenie extrem de strânsă.

Însă, la un moment dat în timp, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Sorin Ghionea și Mihai Stoica nu au mai vorbit de aproximativ 17 ani, ruptura dintre cei doi potrivindu-se cronologic cu ultimele momente pe care fundașul le-a petrecut în vestiarul roș-albaștrilor.

Deși, Mihai Stoica admitea, în trecut, că Ghionea ar putea fi catalogat cu ușurință ca fiind cel mai bun fundaș din istoria FCSB-ului, fostul stoper nu s-a lăsat purtat de nostalgie.

„Probabil a avut și argumente, dar nu-mi place să fac aceste comparații. A fost nașul meu de cununie și la botezul copilului, nu mai este de vreo 17 ani. Nici nu o să mai fie, niciodată. Pentru mine este managerul FCSB, nu mai există comunicare între noi și nici nu va mai exista. Fiecare are motivele lui, nu insist pe subiect!”, a recunoscut Ghionea, conform gsp.ro.

„Tăieri de prime care nu-și aveau rostul!”

Sorin Ghionea a vorbit despre perioada în care activa în cadrul formației patronate de către Gigi Becali, omul de afaceri cunoscut pentru personalitatea sa acidă, dar sinceră. Fostul fundaș a recunoscut că a dus lupte crâncene cu latifundiarul din Pipera, pentru a fi lăsat să rezilieze contractul cu roș-albaștrii.

„Am avut posibilitatea să plec de la Steaua după Campionatul European din 2008. Nu am ajuns la nicio înțelegere, niciun consens cu Gigi Becali. Și am rămas. După calificarea din 2008 în grupele Champions League, obținută împotriva celor de la Galatasaray, au fost niște tăieri de prime care nu-și aveau rostul și de-atunci s-au mai stricat relațiile între conducere și jucători!”, a mai spus fostul fundaș.

„A zis Becali că sunt trecut, depășit, bătrân!”

În anul 2009, Sorin Ghionea a fost dur criticat de către Gigi Becali. Discuția cu omul de afaceri l-a marcat pe fundașul care avea să o părăsească pe FCSB la scurt timp după, dând curs colaborării cu Rostov, grupare din Rusia.

„A fost un episod care pe mine m-a deranjat și atunci am spus că dacă nu ești sănătos 100%, niciodată nu intra și face lucrurile cu jumătăți de măsură. Am jucat cu o echipă din Ungaria și am simțit o durere pe un picior, așa, o furnicătură.

Am terminat meciul, dar a doua zi m-am trezit cu o durere în gambă cruntă, nu puteam să cobor scările din dormitor în living. Și după anumite investigații am ajuns la concluzia că e de la coloană, de la hernia de disc, se mișcase vertebra, prinsese puțin nervul și-mi amorțise piciorul, efectiv. Atunci am făcut infiltrațiile în coloană.

„Am făcut compromisuri...”

A venit meciul cu CFR de acasă, Bergodi antrenor. M-a tot forțat să joc, nu prea avea cine, erau mulți absenți. Dar eu mai mult de 50% eram nerefăcut! Mă dădeam cu cel mai puternic încălzitor din lume, am jucat meciul cu CFR într-un picior. Atacant la ei, Yssouf Kone.

Eu am jucat lângă Baciu. Nu puteam, efectiv, să alerg după Kone, târâiam piciorul. La fiecare fază la care noi eram în atac, eu făceam stretching și îi spuneam lui Baciu: «Rămâi puțin la dublaj, eu mă duc la deposedare, dar tu rămâi pe dublaj, că nu pot să alerg». Adică nu puteam să alerg, se vedea clar, cu ochiul liber, că eram într-un picior.

Și după meci a zis Becali că sunt depășit, că sunt bătrân, că sunt trecut. Atunci a fost punctul în care am spus: «Stop! În momentul în care nu mai sunt 100%, nu mai joc. Niciodată!». I-am transmis și lui Bergodi. Pentru că am făcut compromisuri de genul ăsta și uite că am ajuns în situația în care dai de un adversar foarte bun, foarte puternic și te expui în niște situații în care nu ai vrea să fii. Și pe care, dacă ai fi sănătos, le-ai evita!”, a mai recunoscut Sorin Ghionea.