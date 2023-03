Animalele de la Zoo Brașov pot fi adoptate. Cum poți ajuta la bunăstarea viețuitoarelor

Cei care vor să adopte animale de la Grădina Zoologică Brașov o pot face pentru sume care încep de la 10 euro pe lună. Banii ajută atât animalele din parc, cât și pe cele din natură.

Animalele de la Grădina Zoologică Brașov pot fi adoptate. Cei care doresc să vină în sprijinul nu numai al exemplarelor din parcul zoo din cartierul Noua, dar și în al celor care trăiesc în mediul natural, se pot înscrie în programul gândit și pus la punct de conducerea Grădinii Zoologice.

„La ultima ședință de plen a Consiliului Local am supus atenției aleșilor un nou proiect privind posibilitatea adopției animalelor de la Grădina Zoologică Brașov. Este vorba despre un program complex, care are mai multe categorii. Cea prin care se contribuie cel mai puțin este categoria plus 10 euro, iar contribuția cea mai mare este la categoria de peste 2.500 de euro. Programul este destinat atât persoanelor fizice, cât și companiilor sau claselor școlare. Este un program foarte frumos și abia așteptăm să îi dăm drumul”, a spus directorul parcului zoo din Brașov, Alin Pânzaru.

Sumele care se vor strânge vor merge atât spre bunăstarea animalelor din Grădina Zologică Brașov, cât, mai ales, spre cele care trăiesc în mediu natural și fac parte din specii aflate în pericol de dispariție.

Perioada de adopție este de un an, cu începere din data înscrierii în program și poate fi prelungită anual.

O dată pe an se organizează Ziua Părinților Adoptivi. Cu această ocazie, persoana trecută pe Certificatul de adopție poate participa la evenimente organizate de către Grădina Zoologică Brașov, poate intra gratuit și poate afla detalii despre animale.

Orice persoană fizică sau juridică poate adopta animale din Grădina Zoologică Brasov. Prin adopția unui animal se înțelege achitarea sumei corespunzătoare înscrierii într-una sau mai multe categorii.

Un animal poate fi adoptat de mai multe persoane, iar o persoană poate adopta mai multe animale. Perioada de adopție este de un an, cu începere din data înscrierii în acest program. Perioada de adopție poate fi prelungită anual.

Toate animalele adoptate rămân în grija Grădinii Zoologice Braşov și în locația desemnată de către instituție, dreptul de proprietate nefiind oferit prin această „adopţie".

Părintele adoptiv are aceleași drepturi ca oricare alt vizitator, cu excepţia evenimentelor organizate în mod special pentru persoanele fizice/juridice din cadrul programului de adopţie. Încălcarea acestui articol duce la anularea titlului de părinte adoptiv.