Moartea pacientului la gardul Spitalului Brăila produce demisii. Managerul pleacă din funcție, la cererea mai-marilor județului

Medicul Delia Râșnoveanu, managerul Spitalului de Urgență Brăila, a demisionat din funcție, după ce un pacient de 53 de ani, internat în Secţia de Cardiologie, a fost găsit mort lângă gardul unității medicale.

Anunțul a fost făcut în mod public de președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac.

„Am primit demisia managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila, un gest pe care l-am cerut și care era absolut necesar. Voi demara procedurile care se impun, însă doar după consultarea Consiliului de Administrație”, a transmis Chiriac, pe Facebook.

Tragedia a avut pe 16 octombrie 2023, iar IPJ Brăila a declanşat o anchetă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Un bărbat de 53 de ani, internat în Secţia de cardiologie, a fost găsit mort, pe timpul nopţii, lângă gardul unităţii sanitare.

„Bărbatul de 53 de ani, din Brăila, a fost găsit în stare de inconştienţă, în exteriorul unităţii spitaliceşti, lângă gardul acesteia, situat pe Şoseaua Naţională Veche, fiind declarat decedat. Acesta a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Brăila în vederea efectuării necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma activităţilor de cercetare efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat din oficiu şi cu privire la săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt", se arată într-un comunicat de presă remis duminică de IPJ Brăila.

Fiul bărbatului „Am fost ignorați, deși i-am rugat întruna să aibă grijă de el“

Fiul bărbatului găsit mort lângă gardul Spitalului Județean din Brăila susține că tatăl său a acuzat stări de rău și dureri de cap pe toată durata spitalizării, însă mesajele transmise în nenumărate rânduri de familie „au fost ignorate” de medici.

Victoraș Grozavu, în vârstă de 53 de ani, a ajuns la Spitalul Județean Brăila în dimineața zilei de 5 octombrie 2023, cu stări de rău și simptome de infecție respiratorie, expectorații la nivelul gâtului și nasului, precum și umflarea membrelor inferioare.

Fiul bărbatului povestește că acesta a fost diagnosticat de medici cu insuficiență cardiacă. Acesta mai spune că a solicitat în nenumărate rânduri informații despre starea tatălui meu și despre rezultatul investigațiilor radiologice efectuate, deoarece tatăl său acuză probleme de respirație.

„Tatăl meu a acuzat zilnic, pe parcursul duratei de spitalizare, stări de rău și dificultăți de respirație și simptome de infecție respiratorie, zilnic am fost la camera de garda a secției cardiologie și am semnalat aceste stări și am fost ignorat, singurele investigații medicale efectuate fiind măsurarea tensiunii arteriale. Tatăl meu a solicitat verbal, lucrătorilor secției cardiologie, investigații amănunțite cu privire la simptomele de infecție respiratorie și afecțiuni pulmonare pe care le avea. În dimineață zilei de 10 octombrie 2023, tatăl meu a fost asigurat, de către domnul doctor al cărui nume nu îl cunosc, că va fi supus unui control ORL în cadrul Spitalului Județean Brăila, lucru care mi s-a comunicat și mie de către același domn doctor, tot în ziua de 10 octombrie 2023. Consultația în cauză nu a fost efectuată nici până în data decesului tatălui meu, 16 octombrie 2023”, relatează Andrei Grozavu, fiul bărbatului decedat.