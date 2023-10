Fiul bărbatului găsit mort lângă gardul Spitalului din Brăila: „Am fost ignorați, deși i-am rugat întruna să aibă grijă de el“

Fiul bărbatului găsit mort lângă gardul Spitalului Județean din Brăila susține că tatăl său a acuzat stări de rău și dureri de cap pe toată durata spitalizării, însă mesajele transmise în nenumărate rânduri de familie „au fost ignorate” de medici.

Victoraș Grozavu, în vârstă de 53 de ani, a ajuns la Spitalul Județean Brăila în dimineața zilei de 5 octombrie 2023, cu stări de rău și simptome de infecție respiratorie, expectorații la nivelul gâtului și nasului, precum și umflarea membrelor inferioare.

Fiul bărbatului povestește că acesta a fost diagnosticat de medici cu insuficiență cardiacă. Acesta mai spune că a solicitat în nenumărate rânduri informații despre starea tatălui meu și despre rezultatul investigațiilor radiologice efectuate, deoarece tatăl său acuză probleme de respirație.

„Tatăl meu a acuzat zilnic, pe parcursul duratei de spitalizare, stări de rău și dificultăți de respirație și simptome de infecție respiratorie, zilnic am fost la camera de garda a secției cardiologie și am semnalat aceste stări și am fost ignorat, singurele investigații medicale efectuate fiind măsurarea tensiunii arteriale. Tatăl meu a solicitat verbal, lucrătorilor secției cardiologie, investigații amănunțite cu privire la simptomele de infecție respiratorie și afecțiuni pulmonare pe care le avea. În dimineață zilei de 10 octombrie 2023, tatăl meu a fost asigurat, de către domnul doctor al cărui nume nu îl cunosc, că va fi supus unui control ORL în cadrul Spitalului Județean Brăila, lucru care mi s-a comunicat și mie de către același domn doctor, tot în ziua de 10 octombrie 2023. Consultația în cauză nu a fost efectuată nici până în data decesului tatălui meu, 16 octombrie 2023”, relatează Andrei Grozavu, fiul bărbatului decedat.

Starea bărbatului s-a deteriorat pe parcursul perioadei în care a stat în spital, susține fiul acestuia. Începând cu dată de 12 octombrie 2023, i-au fost administrate antibiotice, dar „starea lui se tot înrăutățea, i s-a umflat tot corpul, refuză atât hrană din spital, cât și cea preparată de familie”.

„Țin să menționez că în data de 14 octombrie 2023, tatăl meu acuză stări de rău și dureri de cap severe la în zona frunții și am constatat că suferă de o somnolență severă, neputând să converseze cu mine fără să adoarmă. La scurt timp s-a deplasat mătușa mea, sora tatălui meu. Aceasta i-a măsurat glicemia, rezultatul acestui aparat indicând valoarea 303. Mătușa mea a sesizat acest aspect deîndată camerei de garda a secției cardiologie, urmând ca o asistentă din cadrul acestei secții să se deplaseze la salonul unde era internat tatăl meu și să-i administreze o capsulă de metformină 1000mg/l, pe care tatăl meu deja o avea asupra lui din afara spitalului, întrucât acesta suferea de diabet, dar își urma tratamentul zilnic și fără abateri. Totodată i-a fost administrat un algocalmin injectabil”, povestește bărbatul.

Starea bărbatului se înrăutățea tot mai mult

Pe 15 octombrie 2023 și-a vizitat din nou tatăl. Bărbatul avea „dificultăți severe de respirație și expectorații de culoare albă la nivelul gâtului și nasului care practic îl sufocau, neputând să rostească un cuvânt fără să tușească violent”.

„Am mers de urgență la cameră de gardă unde am solicitat folosirea unui oxiometru, relatând starea tatălui meu. Aici am fost întâmpinat de o doamna doctor al cărui nume nu îl cunosc, care s-a recomandat a fi medicul de gardă, care mi-a spus că tatăl meu a fost surprins fumând în dimineața zilei de 15 octombrie 2023 și că nu este relevantă solicitarea mea pentru că tatăl meu a fumat și își bate joc de munca domniei sale”, spune Andrei Grozavu.

În aceeași zi, familia a fost contactată de către asistentele secției cardiologie, care au solicitat să i se aducă bărbatului două medicamente - Langosa și Sargenor. „M-am conformat, am ajuns în salonul 609 al Spitalului Județean Brăila, secția cardiologie, la ora 19 50. L-am văzut pe tatăl meu, care stătea pe un scaun, dar acesta nu a vorbit cu mine, deși am încercat să comunic cu el, dar am fost grăbit să plec pentru că nu era program de vizite, luându-l în brațe la plecare și pupându-l pe frunte, moment în care i-am spus: <Ne vedem mâine, tată>”, spune fiul acestuia.

Ulterior, a ajuns acasă și a fost sunat de tatăl său care a început „să comunice aspecte care nu aveau legătură cu realitatea”.

„Tatăl meu credea că este în cursa de autocamion în Italia și nu știa că am fost la el în urmă cu 10 minute. Eu și mama mea, Grozavu Geta, ne-am deplasat de urgență la Spitalul județean Brăila, unde am ajuns la orele 20:10, când am apelat camera de gardă a secției cardiologie prin intermediul interfonului spitalului și am relatat starea tatălui meu și indicând un posibil ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL, întrucât acesta a mai suferit unul în anul 2019 și prezența simptome similare. Tatăl meu a fost examinat de medicul de gardă care ne-a comunicat, în jurul orei 20.30, prin interfonul spitalului, că tatăl meu are o stare bună și nu prezintă semne de accident vascular cerebral și este în sevraj, deoarece nu a fumat din dimineața zilei de 15 octombrie 2023și nu a consumat alcool din data internării, respectiv 5 octombrie 2023. De asemenea, doamna doctor care s-a recomandat a fi medic de gardă ne-a asigurat că tatăl meu este supravegheat și i s-a administrat o perfuzie pentru ameliorarea stării de sevraj în care se află, conform spuselor doamnei”, a mai precizat fiul.

Cum a dispărut bărbatul din spital

În dată de 16 octombrie 2023, la ora 6.13, acesta a fost apelat telefonic de medicul de gardă, care i-a spus că tatăl său a plecat din spital și nu este de găsit.

„Am fost întrebat dacă tatăl meu a ajuns acasă, întrucât locuim în apropierea spitalului. Ulterior, la ora 6.23 am apelat centrala spitalului, care m-a direcționat la secția Cardiologie, unde mi-a răspuns inițial o voce bărbătească, după care o voce femeiască care mi-a spus că este aceeași doamnă, medic de gardă, dr. Șerban, și că că tatăl meu a plecat la ora 4:55 și că a fost verificat constant pe parcursul nopții de către personalul camerei de garda a secției cardiologie și că probabil a plecat să-și cumpere țigări”, a relatat acesta.

Ulterior, în jurul orei 6.30, tânărul a fost informat de către Poliție că tatăl său a fost găsit decedat, sprijinit pe gardul spitalului.

„Tatăl meu se află în pijamale și în tălpile goale, fără bunuri asupra sa, când a fost găsit decedat de către organele de poliție. Menționez că tatălui meu nu i-a fost aplicată branula până în data de 12 octombrie 2023, iar toate tratamentele aplicate sub formă injectabilă și toate prelevările de material biologic, respectiv sânge, i-au fost administrate și prelevate folosind seringi, în perioada 5-12 octombrie 2023, antebrațele tatălui meu prezentând multiple echimoze și înțepături”, a mai povestit fiul bărbatului.

În urma decesului bărbatului, familia susține că a primit o foaie de observație de la spital, conform cu originalul, care conține mai multe erori medicale, motiv pentru care va depune o plângere la Colegiul Medicilor.

IPJ Brăila a declanşat o anchetă

IPJ Brăila a anunţat că a declanşat o anchetă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă după ce un bărbat de 53 de ani, internat în Secţia de cardiologie, a fost găsit mort, pe timpul nopţii, lângă gardul unităţii sanitare.

„Bărbatul de 53 de ani, din Brăila, a fost găsit în stare de inconştienţă, în exteriorul unităţii spitaliceşti, lângă gardul acesteia, situat pe Şoseaua Naţională Veche, fiind declarat decedat. Acesta a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Brăila în vederea efectuării necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma activităţilor de cercetare efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat din oficiu şi cu privire la săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt", se arată într-un comunicat de presă remis duminică de IPJ Brăila.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, dr. Dragoş Voicu, a declarat că pacientul se internase în urmă cu două săptămâni cu insuficienţă respiratorie acută şi insuficienţă cardiacă şi prezenta sechele de accident vascular cerebral, „motiv pentru care era confuz, iar asistentele aveau ordin să treacă pe la el din oră în oră".

„În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 4,50, asistenta care era de serviciu a observat dispariţia lui şi a anunţat medicul de gardă, care a sunat la Poliţie. S-a dat alarma conform protocoalelor şi a fost găsit în afara incintei spitalului, la 10-15 metri de poarta din spatele spitalului, lângă un pom, în pijama, desculţ, mort. Poliţia l-a găsit, pentru că aşa este protocolul. Cazul este anchetat de Colegiul Medicilor, administraţia Spitalului şi Poliţie, care trebuie să stabilească dacă este vorba despre o moarte violentă, dacă nu a fost atacat după ce a ieşit pe poarta spitalului", a declarat Voicu.

Potrivit acestuia, „veriga slabă" în acest caz ar fi reprezentată de firma de pază a spitalului, având în vedere că „la poarta din spatele unităţii spitaliceşti ar fi trebuit să existe un paznic, care să observe apariţia pacientului, mai ales că era noapte, era desculţ şi în pijamale".

„Mie mi se pare anormal, nefiresc cum să iasă un pacient din spital, când avem pază, eu acolo văd greşeala, veriga slabă. Noi nu puteam lega pacienţii, nici nu îi putem ţine ca la închisoare, dar, repet, spitalul are firmă de pază", a completat dr. Dragoş Voicu.