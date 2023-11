5 noiembrie: Ziua în care s-a născut actrița Vivien Leigh VIDEO

La 5 noiembrie 1956 a murit actrița Maria Filotti, iar în anul 2006 a fost condamnat la moarte prin spânzurare fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit torționarul Alexandru Vișinescu.

5 noiembrie 1913: S-a născut actrița Vivien Leigh

Născută la Darjeeling, India, Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar, unul pentru interpretarea personajului Scarlett O'Hara din filmul „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului”, iar cel de-al doilea pentru rolul Blanche DuBois din filmul „A Streetcar Named Desire/ Un tramvai numit dorință”.

Laurence Olivier, cel cu care avea să se căsătorească mai târziu, a văzut-o pentru prima dată pe actriță în filmul „The Mask of Virtue” și s-au împrietenit după ce el a felicitat-o pentru interpretarea sa. Ulterior, în timpul filmărilor la „Fire Over England” au devenit amanți.

Cu toate că amândoi erau căsătoriți, ei au continuat să aibă o relație extraconjugală. Actrița și Laurence Olivier s-au căsătorit la 30 august 1940 la Santa Barbara, California, iar martori le-au fost doar Katharine Hepburn şi Ronald Colman.

După 18 ani de căsnicie cu Olivier, Leigh a început o relație cu actorul John Merivale, care știa că ea suferea de tuberculoză.

Vivien Leigh a murit la 8 iulie 1967, la Londra.

5 noiembrie 1956: A murit actrița Maria Filotti

Născută la Batogu, Brăila, Maria Filotti a fost actriță și directoare de teatru din România. A jucat în peste 160 de piese de teatru, iar în 45 dintre acestea a avut roluri principale. De asemenea, a jucat alături de Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu și Petre Liciu.

În anul 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici.

Din filmografia sa amintim: „Independența României” și „Visul unei nopți de iarnă”.

5 noiembrie 2006: Saddam Hussein este condamnat la moarte prin spânzurare

Născut la 28 aprilie 1937, Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru măcelul de la Dujail din 1982, în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său.

Hussein a fost executat la 30 decembrie 2006, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Capitalei.

De asemenea, alte șapte persoane au fost condamnate în același caz, printre care se numără și Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratele său vitreg, și Awad Hamed al-Bandar, fost judecător.

5 noiembrie 2018: A murit torționarul Alexandru Vișinescu

Născut la 27 septembrie 1925, la Aldeni, Buzău, Alexandru Vișinescu a fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat din anul 1956 și până în 1963.

În luna februarie a anului 2016, Alexandru Vişinescu a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. El i-a supus pe deținuții politici la acte de tortură, cu scopul de a-i extermina. Astfel, a fost găsit vinovat pentru moartea a 12 deținuți politici, care au fost bătuți și înfometați și lăsați fără medicamente.

Vişinescu a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani în urmă.

5 noiembrie 2021: Busculada la Festivalul Astroworld. 10 persoane au murit și alte 25 au fost spitalizate

Victimele au avut vârste cuprinse între 14 şi 27 de ani. La evenimentul din Houston au participat circa 50.000 de persoane, iar mai multe persoane au fost victime ale supradozelor de fentanil.

Zeci de plângeri au fost depuse împotriva organizatorilor acestui concert mortal, fiind vizat mai ales rapperul Travis Scott, organizatorul principal al festivalului şi prezent pe scenă în momentul tragediei.

5 noiembrie 2022: A murit cântărețul Aaron Carter

Născut la 7 decembrie 1987, Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, unul din membrii formației Backstreet Boys, a cunoscut succesul în lumea muzicii pop încă din copilărie, odată cu lansarea, în luna decembrie a anului 1997, albumului care îi poartă numele.

El a devenit cunoscut, în special, datorită albumelor „Aaron’s Party” și „LØVË”. Carter a câștigat popularitate printr-o serie de apariţii televizate. A apărut în reality-show-ul „House of Carters”, difuzat de E! Entertainment, dar și în emisiunea „Dancing With the Stars” a postului ABC.

A dat lovitura cu piesa „Crush On You”, ulterior au urmat și hiturile „Crazy Little Party Girl” și „Surfin' USA”.