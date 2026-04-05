„Masterchef” pentru adolescenți. Liceul de la țară care organizează unul dintre cele mai căutate concursuri culinare pentru elevi

Un liceu de meseriași de la țară, din nordul extrem al României, a pus bazele unuia dintre cele mai importate concursuri culinare din România dedicate adolescenților.

România suferă din cauza lipsei acute de meseriași calificați. Conform statisticilor, deficitul de meseriași este de câteva sute de mii de persoane în sectoare cheie ale economiei. Inclusiv în HORECA, acolo unde personalul calificat, în special bucătari, cofetari, patiseri, ospătari cu studii serioase în domeniu începe să devină o raritate. Pe de o parte, mulți tineri aleg să plece la muncă în străinătate, unde au condiții de lucru mai bune și salarii motivate, iar de cealaltă parte domeniul profesional a fost demonizat în societatea românească decenii la rând. Școlile profesionale au fost desconsiderate, ocolite de părinți.

Un liceu de meseriași de la țară din județul Botoșani reușește să atragă sute de elevi din mediul rural și să dea naștere multor generații de tineri calificați. În plus, organizează unul dintre cele mai puternice concursuri de meserii din România. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din comuna Șendriceni, județul Botoșani, locul celei mai tari competiții gastronomice naționale dedicate adolescenților. Anul acesta a adunat peste 100 de concurenți din 32 de județe, fiind locul unde se formează viitorii master-chefi și specialiști gastronomi ai României.

„Culinariada”, de la un concurs anonim la un adevărat „Masterchef” al adolescenților

La Liceul Tehnologic din Șendriceni, un loc pitoresc situat pe fostele moșii ale unei importante familii boierești, se desfășoară unul dintre cele mai puternice concursuri culinare, dedicate elevilor, din România. Poartă numele de „Culinariada” și reunește elevi pasionați de gastronomie de la toate liceele și școlile profesionale din țară. Practic, a început de la un proiect educațional local, pentru a oferi experiență elevilor de la profilul de alimentație publică. Aceștia se pregătesc să devină bucătari, cofetari sau patiseri și cum nu erau foarte multe competiții de profil la nivel național, a fost înființată „Culinariada”.

Proiectul este mult mai complex și prevede, pe lângă competiția gastronomică, și stagii practice cu bucătari renumiți din țară. Întemeiată acum șapte ani, sub forma unui concurs județean, „Culinariada” a evoluat incredibil în doar câteva ediții. Mai multe licee, la început din zona Moldovei, au intrat în concurs. Ulterior, datorită nivelului tot mai înalt al competiției, s-au raliat și alte licee și școli profesionale din țară. În momentul de față, „Culinariada” este un adevărat fenomen național și una dintre cele mai puternice concursuri culinare pentru adolescenți, cu specialiști și echipe de top.

Jurizarea este asigurată de profesioniști din domeniul alimentației publice și Horeca și de profesori universitari de la profilele de industrie și inginerie alimentară. „Am plecat de la un proiect județean. Dar de la an la an, l-am dezvoltat, până a ajuns o competiție de nivel național. Vreau să vă spun că la prima secțiune a proiectului avem 32 de județe participante. Și pe deasupra anul acesta mergem către o dimensiune internațională, fiindcă avem și participarea unei școli din Republica Moldova”, precizează Viorel Dohotariu, directorul Liceului din Șendriceni.

Pentru a ajunge la faza națională, organizată la Șendriceni, echipele de la liceele tehnologice și școlile profesionale din țară trebuie să parcurgă etape de calificare județene. La etapa de la liceul din nordul Moldovei, devenit un adevărat centru al performanței culinare pentru adolescenți, ajung doar cei mai buni din România. Evenimentul a reunit cei mai talentaţi elevi din domeniul gastronomic, participanţi care au trecut deja prin etapa judeţeană, demonstrând că sunt adevăraţi reprezentanţi ai excelenţei culinare din fiecare judeţ. Atmosfera a fost una captivantă, în care emoţia, pasiunea şi dorinţa de performanţă au creat situaţii de invăţare memorabile.

De la știuca umplută a lipovenilor, la ciolentul din Huedin și sarmalele de Salva

În marea finală au ajuns echipe de la 23 de licee și școli profesionale din 10 județe ale României, la care se adaugă și echipa Școlii Profesionale numărul 2 din Chișinău, Republica Moldova. Această ediție a „Culinariadei”, la secțiunea a II-a, cea mai spectaculoasă, fiind vorba despre concurs cu expoziție gastronomică, a avut ca temă atât preparatele tradiționale locale și zonale dar și preparate intenaționale.

La parterul Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din Șendriceni, găzduit de un uriaș conac boieresc de secol XIX, într-un hol deosebit de încăpător, au fost amenajate 23 de standuri gastronomice, aferente fiecărui liceu participant. În interiorul acestor standuri, cei peste 82 de elevi, secondați de peste 40 de profesori, au expus nu mai puțin de 43 de preparate pentru cele patru subsecțiuni ale competiției, de la preparate culinare tradiționale, la patiserie, brutărie și bucătărie internațională. Fiecare echipă a abordat câte trei sau chiar patru preparate pentru a se încadra la fiecare subsecțiune. Munca echipelor a început joi, 2 aprilie, încă de la 7.00 dimineața. Fiecare liceu a trimis câte 3-4 elevi, ajutați de unul sau doi profesori de specialitate. Totul a fost amenajat de adolescenți în cele mai mici detalii.

„Obositor, dar oferă atâta satisfacție. Emoțiile îți dau multă adrenalină”, mărturisește una dintre elevele implicate. Până la 10.30, ora de începere a expoziției de prezentare, standurile trebuiau să fie impecabile, preparatele aranjate la milimetru, mesh-urile de prezentare la locul lor, fișele tehnice profesionist aranjate la marginea meselor iar ținuta impecabilă. Cei care aveau de prezentat preparate tradiționale s-au îmbrăcat în ținuta specifică zonei etnografice. Echipele cu preparate din bucătăria internațională au abordat ținuta impecabilă a bucătarilor profesioniști, cu bonete, mănuși și pantaloni la dungă. „M-am tuns la liniuță, bărbierit proaspăt. Trebuie să arătăm profi”, a mărturisit unul dintre băieții de la cel mai impresionant stand dedicat bucătăriei internaționale.

Secretele deliciilor din bucătăria tradiţională săsească: cum gătim tocana de ceapă, conopida gratinată şi ciorba cu leuştean

La 10.30, jurații, printre care și profesioniști medalițai la competiții internaționale, au început turul standurilor. Preparatele au fost degustate, analizate, iar tinerii testați cu întrebări cheie. Jurații au avut ce să vadă: un festival al deliciilor. Fetele de la Liceul Tehnologic „Delta Dunării” din Tulcea s-au prezentat cu o știucă umplută. „Este un preparat specific zonei. Umplutura este evident din carne de știucă, cu un amestec de legume. Pe lângă faptul că arată spectaculos, garantat are un gust extraordinar”, mărturisesc elevele. Lângă se aflau elevele din Salva, județul Bistrița Năsăud, de la Școala Profesională din localitate, unde vedete au fost sarmalele cu afumătură. „Sunt sarmale făcute cu pasiune așa ca la ardeleni”, mărturisește una dintre fete.

Cei de la Huedin au venit cu un ciolent delicios iar Maramureșul cu două preparate tradiționale. „Preparatul jurizat este chigălă, avem și bejgli, cu nucă, cu mac, pască tradițională, dar și gogoși. Chigălă este un desert specific Maramuresului, preparat în perioada sărbătorilor pascale, mai exact în Borșa și în Moisei”, mărturisește Raluca Danci, profesor la Liceul Borșa din Maramureș. Nu poți trece cu privirea nici preparatul de la Răduți, niște „chiroște”( colțunași) bucovinene cu brânză de vaci și ceapă caramelizată. Nu au lipsit nici preparate internaționale, precum sarmalele suedeze, pieptul de rață caramelizat, spanacul machedonesc, rulourile de păstrăv cu diferite garnituri, mielul tradițional făcut ca la Blaj și un șnițel vânătoresc care face cu ochiul oricărui pofticios.

Prepelițe umplute ca în Basarabia și un festival al dulciurilor

Și basarabenii au organizat un stand ca la carte, atât cu produse din bucătăria internațională, dar mai ales cu cele tradiționale. „Aici avem bucate din bucătăria națională, prepelițe umplute cu o compoziție de sarmale, bulgur din porumb servite tradițional cu smântână”, precizează Nadejda Chiriac, profesorul coordonator de la Școala Profesională numărul 2 Chișinău.

Preparate interesante au avut și cei de la Iași, Gura Humorului sau Onești. Nu au lipsit nici produsele de patiserie, cofetărie, cu torturi din clătite cu frișcă, clătite cu smântână la cuptor a la Șendriceni, cornuri în două culori și dulciurile franțuzești choux.

FOTO „Aventuri culinare în Vatra lui Bălcescu“, concurs gastronomic în satul cu singurul muzeu din România dedicat marelui revoluţionar paşoptist

Jurizarea a fost făcută la sânge. „Juriul cu expertiză culinară şi culturală a evaluat preparatele în funcţie de autenticitatea reţetelor, tehnica de preparare, aprecierea din punct de vedere gustativ, adică aromă, frăgezime, consistenţă, aprecierea reţetei preparatului ca fiind specifică zonei sau ţării de provenienţă, reţeta preparatului-ingrediente, mod de obţinere, povestea preparatului”, au spus reprezentanții liceului din Șendriceni. După două ore de jurizare, degustări și deliberări au fost aleși și câștigătorii, fiecare pe categoria sa de produs.

„Economia țării se bazează pe școala profesională”

Specialiștii prezenți la „Culinariada” mărturisesc că genul acesta de concurs național care se dezvoltă de la un an la altul și tinde să capete valențe internaționale este mai mult decât necesar pentru a stimula învățământul profesional. Acest tip de învățământ este considerat esențial pentru crearea unei categorii de meseriași specializați. „Asemenea activități sunt importante pentru a demonstra că elevii și-au ales drumul corect. Economia țării se bazează pe școala profesională”, precizează Vitalie Belîi, directorul școlii profesionale din Chișinău. Totodată, „Culinariada” este locul unde tinerii care se pregătesc în învățământul profesional sau tehnologic sunt valorizați, scapă de stigmele nedrepte ale unei societăți care a demonizat mult timp această zonă educațională.

„Avem nevoie de astfel de competiții în zona tehnologică pentru a angrena elevii către partea practică. Poate nu sunt copii cu cele mai mari note la examenele naționale, dar sunt mai degrabă axați pe partea practică. Astfel de concursuri îi ajută să vadă că și ei au concursurile lor, unde pot dezvolta produse noi, unde arată că pot fi performanți, că pot impresiona prin calitățile lor și că pot câștiga la nivel județean, la nivel național, concursuri importante. Iar pe ei ca specialiști în alimentație publică cred că-i ajută să-și dezvolte competențele în bucătărie, fie de restaurant, fie de hotel. Aici învață să și lucreze în echipă”, spune profesorul universitar doctor Mircea Oroianu, decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la USV.

De altfel, la Șendriceni, mentalitățile privind școlile de meseriași sunt total diferite. Aici elevii se bat pe un loc la profesională și la profilele tehnologice. Sunt în mare parte elevi de la țară care vor să învețe o meserie. „Liceul nostru a devenit un brand în zona învăţământului tehnologic. Şi asta pentru că scopul nostru este de a oferi tinerilor o meserie căutată pe piaţa muncii. Le dăm o calificare care să-i ajute oriunde să-şi câştige pâinea“, spune Viorel Dohotariu. Au fost ani în care concurența a fost atât de mare la profilele liceului din Șendriceni încât s-a organizat admitere și au intrat cei mai buni. Profilul gastronomic este unul dintre cele mai căutate. În plus, liceul dispune de dotări ultra-moderne în domeniul tehnologic cu laboratoare dotate cu fonduri europene și guvernamentale dar și baze de practică.