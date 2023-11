Inovație gastronomică: prăjitura cu ciocolată şi mămăligă. Ideea noii generații de bucătari

Creativitatea a avut un rol important la Iași, în cadrul unui concurs gastronomic care arată interesul crescut al studenților și elevilor pentru arta gustului și, mai ales, dezvoltarea culturii gastronomice locale, aflată într-o evoluție în România.

Pasionații de gastronomie, studenți și elevi deopotrivă, și-au demonstrat talentul în cadrul Concursului Național Studențesc „Tradiție și inovație în arta gastronomică”, organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV). În gastronomie, creativitatea îşi găsește loc imediat. A demostrat-o noua generaţie a bucătarilor din Iaşi, în cadrul aceste competiții.

Deşi încă sunt în şcoli, zeci de studenţi şi elevi, care visează să lucreze în domeniul culinar, au pregătit mai multe feluri de mâncare cel puţin neobişnuite. Printre vedetele din farfurie a fost şi... prăjitura de ciocolată cu mămăligă.

Elevii s-au împărţit în 22 de echipe şi s-au pus pe gătit. Originalitatea preparatelor a fost cea care i-a evidenţiat în faţa juriului.

„Scopul concursului este de a pune în evidenţă talentul liceenilor din domeniul industriei alimentare şi a studenţilor şi totodată de a aduce elemente de inovaţie produselor gastronomice pe care le regăsim în mod curent în domeniul HoReCa”, a explicat Otilia Murariu, șef lucrări Dep. Tehnologie Alimentară, USV Iași.

Astfel, chiar şi tradiţionala mămăligă a devenit rapid un desert de excepţie pe masa juraţilor. „Am reinterpretat şi am făcut o prăjitură pe bază de mămăligă cu ciocolată, inserţie de vişine. Deci am folosit vişinele, mălaiul şi apoi o spumă de ciocolată”, spune Gica Brățan, profesor.