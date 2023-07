Dramă pe malurile Prutului. Un copil a dispărut în apele râului chiar sub ochii prietenilor

Un băiat de 14 ani și-a pierdut viața în apele Prutului. Acesta se scălda împreună cu un grup de prieteni, dar a dispărut după ce a fost luat de curenți. Pompierii i-au găsit trupul neînsuflețit după trei ore de căutări.

Un incident tragic a avut loc pe malurile Prutului, în județul Botoșani. Mai precis, un copil de 14 ani și-a pierdut viața după o zi petrecută la scăldat. Vineri, pe 14 iulie, Adrian, un adolescent de 14 ani, din localitatea botoșăneană Rădăuți-Prut, s-a dus împreună cu un grup de prieteni să se distreze la scăldat în Prut, aproape de granița României cu Republica Moldova.

După o zi de distracție în apele Prutului, în aceleași locuri în care de generații întregi copiii de la Rădăuți Prut se scaldă, Adrian a intrat pentru ultima oară în apă. Prietenii l-au văzut scufundându-se, dar nu a mai revenit la suprafață. Imediat ce au sesizat că ceva nu este în regulă, mai mulți băieți au sărit în apă și au început să-l caute, însă fără niciun rezultat. Atunci au sunat de urgență la 112. Incidentul a avut loc în jurul orei 20.00. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns de urgență la fața locului, dar și două autospeciale de ambulanță.

Căutări disperate cu un deznodământ tragic

Zeci de oameni l-au căutat pe Adrian, familia și prietenii trăind cu speranța că poate a ieșit pe celălalt mal sau în alt loc. După o misiune de trei ore, trupul neînsuflețit al copilului de 14 ani a fost găsit în apele Prutului, chiar în apropiere de locul în care prietenii indicaseră că s-ar fi scufundat pentru ultima oară. Medicii nu au putut decât să constate decesul băiatului.

În fiecare an, Prutul face victime, mai ales în rândul adolescenților care vin la scăldat. Curenții puternici, gropile adânci de pe fundul apei, cu vârtejuri, pot pune probleme și celor mai buni înotători. Tocmai de aceea pompierii recomandă evitarea locurilor de scăldat cu maluri abrupte, albii nămoloase, curenți puternici, pietre, crengi sau pietre sub apă. În plus, se recomandă ca la scăldat să se meargă mereu însoțit și fără să se consume băuturi alcoolice.