Campioanele imposibilului. Cum reușesc două tinere cu dizabilități să facă performanță în educație și carieră

Două tinere din Botoșani au sfidat dizabilitatea și au reușit performanțe educaționale incredibile. Una dintre acestea este complet nevăzătoare iar cealaltă imobilizată în scaunul cu rotile. Acest lucru nu le-a oprit să fie olimpice sau să facă chiar și două facultăți.

De multe ori, în România, dizabilitatea este asociată cu lipsă de perspectivă, neputință, izolare, de multe ori nivel de educație școlar precar, din cauza impedimentelor fizice, de cele mai multe ori. De altfel, țara noastră nu este unul dintre statele care pot asigura personalelor cu dizabilități un trai independent, șanse sporite la locuri de muncă și implicit la o viață cât se poate de normală.

Tocmai din această cauză multe persoane cu grade diferite de dizabilitate, mai ales nevăzătorii sau cei țintuiți în dispozitive medicale din cauza unor probleme de natură fizică ajung să ducă o viață marcată de izolare, vise neîmplinite și acces precar la o viață cât mai independentă. Există însă și excepții născute din voință, determinare și totodată sprijin deosebit al familiei. Sunt acei adevărați campioni ai imposibilului. Printre cele mai bune exemple sunt Claudia Țilia și Oana Maria Silivăstru, două botoșănence care au sfidat boala, neajunsurile, limitele fizice și reușesc să facă performanțe incredibile în domeniile lor de activitate.

De la o copilărie chinuită la performanțe deosebite în domeniul IT

Oana Maria Silivăstru are 20 de ani și este din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. S-a născut prematur. Cântărea doar 900 de grame și avea probleme grave de sănătate. A fost diagnosticată cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică, scolioză dorsală și subluxație congenitală în zona bazinului și a piciorului. Practic,asta însemna condamnarea la o viață în scaun cu rotile. Părinții Oanei dar și o asociației a Simonei Elena, din Dorohoi s-au implicat pentru a-i face viața mai ușoară. Copilăria Oanei a fost marcată de operații, dureri și sesiuni de recuperare. A bătut mii de kilometri prin țară pentru aceste intervenții chirurgicale. Situația s-a îmbunătățit parțial, dar probleme de sănătate ale Oanei au rămas. Chinul, operațiile, drumurile, viața în scaun cu rotile sau cadru, nu a împiedicat-o să se dedice performanței școlare.

Oana a fost un elev eminent. A urmat cursurile Liceului „Regina Maria” din Dorohoi, o unitate de învățământ de elită din nordul Moldovei, și are peste 100 de diplome și medalii la concursuri și olimpiade școlare, atât la nivel de gimnaziu cât și la nivel de liceu. A absolvit profilul de matematică-informatică cu medii incredibile, fiind șefă de promoție.

„Dacă te dedici pasiunilor tale și activităților școlare, cu multă ambiție, este imposibil să nu reușești. ”, declara Maria Silivăstru.

Pasiunea Oanei este informatica, tocmai de aceea și-a dorit mereu o carieră în domeniul IT. În anul 2022 intra a treia pe listă la UBB Cluj, la Informatică. A fost și unul dintre cei 10 elevi care au primit bursă de merit de la Academia Română. Momentan Oana este în anul trei la facultate și vrea, după absolvire să continue cu un master în domeniul IT. Între timp, deja a obținut un contract de internship cu o firmă din străinătate. „Eu nu m-am născut puternică, dar am devenit puternică, datorita încercărilor prin care am trecut”, a precizat Oana Silivăstru.

O tânără nevăzătoare cu două facultăți și un master

Tot din județul Botoșani este și Claudia Țilia, o tânără de 26 de ani cu perfomanțe deosebite. Claudia este nevăzătoare din naștere. S-a născut chiar în ziua de Crăciun, și în ciuda dizabilității, Claudia s-a dovedit a fi un dar pentru părinți dar și în societate. În ciuda lipsei vederii, Claudia a fost mereu un copil care și-a dorit independență. Era de altfel și foarte inteligentă. A învățat să meargă repede, să vorbească. Îi plăcea să exploreze, să danseze, să meargă cu bicicleta. A avut susținerea totală a părinților. A mers la o școală pentru nevăzători și după ce a terminat Liceul Special ”Moldova”„ de la Târgu Frumos, Claudia a luat cu brio Bacalaureatul.

Deși pentru mulți copii cu acest gen de dizabilitate drumul educațional se oprește aici, Claudia a avut mereu ambiții mari. Era pasionată de literatură, fiind ajutată și de soft-urile specifice, dar și de teatru și muzică. În plus iubea psihologia dar și filosofia. Claudia a intrat la Facultate de Psihologie din cadrul UBB Cluj.

A absolvit cu brio și această facultate. Acum o urmează pe-a doua, cea de filozofie, tot la Cluj. „Mă folosesc de tehnologie. Sunt programe vocale, cititoare de ecran, este în regulă„, spune botoșăneanca. În paralel, Claudia urmează și cursurile unei masterat de psihologie judiciară sperând să ajute atât victimele cât și infractorii să depășească traumele dar și să găsească calea către integrare. În plus, Claudia a scris poezii, a cântat pe scenă și își dorește o viață cât mai independentă. „Dizabilitatea nu poate fi un impediment în urmarea unei cariere, bineînţeles există anumite limite, care sunt pentru a fi depăşite. Nu poţi aştepta ca lucrurile să se facă singure. Este nevoie de iniţiativă, fără scuze”, precizează Claudia Ţilia.