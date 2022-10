Branșați la rețea, dar fără apă potabilă. Cum sunt batjocoriți sute de săteni din Botoșani

După ce au așteptat două decenii apă potabilă la robinete și au cheltuit mii de lei pe branșamente sute de săteni dintr-o comună botoșăneană au primit doar bătaie de joc. Prin rețele apa curge cu țârâita și pe deasupra, spun oamenii, este nepotabilă.

În comuna Dobârceni, județul Botoșani, acum doi ani, localnicii credeau că-și văd visul cu ochii. Mai precis, avea apă curentă în comună. Primăria a reușit, după cinci ani de blocaje birocratice, să predea rețeaua de apă operatorului județean, Nova Apaserv, o societate cu capital de stat, în subordinea Consiliului Județean.

Pe această rețea, pe care nu au putut-o da în folosință vreme de aproape un deceniu, autoritățile din Dobârceni cheltuiseră aproape un milion de euro din fonduri guvernamentale.

Sătenii au făcut cum au putut, deși este o zonă săracă, și au plătit, peste 2.000 de lei de gospodărie pentru a-și face racordurile necesare de la rețeaua principală la chiuvete și toalete.

Era o premieră pentru această comunitate îndepărtată din nordul Moldovei. Bucuria localnicilor a ținut puțin, apa mai mult nu curgea prin țevi, iar mulți se plâng că nici nu poate fi băută și că nici la vite nu se îndură să o dea. Pe scurt, au aruncat cu banii în câini și s-au ales cu o cruntă dezamăgire.

„Am băgat 2.200 de lei în țevi goale, secate”

Apa a fost o resursă mai prețuită ca aurul, la Dobârceni. Fântânile au secat rând pe rând. Sătenii în vârstă erau nevoiți să care cu gălețile de la puținele surse de apă rămase, pentru a mai crește câteva animale pe lângă casă. A fost un infern de care sperau să scape odată cu amenajarea rețelelor de apă, prin bani de la Guvern, prin toate satele comunei, în anul 2017.

Speranțele le-au fost spulberate de birocrație. Abia acum doi ani, rețeaua a fost preluată de operatorul de apă. Majoritatea localnicilor s-au racordat aproape imediat. Au cheltuit 2.200 de lei de familie pentru a avea apă pentru animale, pentru spălat rufe și alte nevoi casnice. Mai ales cei în vârstă care nu mai puteau să mai care de pe la fântâni.

În schimb au primit bătaie de joc. Avariile se țin lanț. Săptămână de săptămână se întrerupe apa.

Tanti Maria, o săteancă de aproape 60 de ani, spune că în două luni a avut apă doar de două ori și atunci câte o jumătate de oră. „Sunt mereu probleme cu apa. Chiar mereu. Ba-i spartă într-o parte țeava, ba în alta. Bătaie de joc. Și cred că mai plătim și pierderile. În două luni am avut apă, de două ori, câte o jumătate de oră, maxim o oră”, spune femeia.

În plus, localnicii sunt frustrați că au investit mulți bani în racorduri. O săteancă din Cișmănești, un cătun din Dobârceni, se plânge că a făcut eforturi mari pentru a se racorda la apă. „Am băgat 2.200 de lei în țevi goale, secate. Este bătaie de joc. În plus, fiindcă se tot oprește apa, ne strică tot aici, hurducă țevile, le nenorocește”, spune săteanca.

„Două pensii de-ale mele să mă văd și eu cu apă”

Situația cea mai dramatică este a bătrânilor care abia se mai pot deplasa. Au așteptat o viață apă la robinete tocmai pentru a nu mai depinde de alții. O pensionară de 84 de ani din Cișmănești și-a dat două pensii pentru a se bucura de apă. A ajuns însă tot la mila vecinilor. Apa curge când și când.

„Două pensii de-ale mele să mă văd și eu cu apă. Am pensie de CAP. Mai curge, se mai oprește. Când curge apa la robinet, este binecuvântare. În rest, îmi aduce o fată apă cu găleata, mai un vecin cu butoiul, să am și eu aici”, spune bătrâna.

Situația este complicată și pentru familiile tinere. Lăcrămioara, o altă săteancă din Dobârceni, mărturisește că fără apă este tot mai greu. „Ba mai curge, ba se oprește. Sunt probleme mari cu apa ne-am săturat. Am copii, merg la școală, trebuie să le spăl. Cărăm cu gălețile ca pe vremea lui bunicu. Încălzește apă, îmbăiază, spală. Degeaba am mașină de spălat. În plus, trebuie pentru animale apă, ca să trăim și noi”, spune femeia.

”M-am îmbolnăvit cu stomacul de la apa asta”

Mai mult decât atât, o parte a localnicilor reclamă că apa, atunci când vine pe conductă, nici măcar nu este potabilă. „Când a revenit apa, când i-am dat drumul apa era albastră. Cum să dau să bea la copii, că-i nenorocește la burtă. Nu prea-i bună de băut”, spune o localnică tânără din Cișmănești.

O vecină, mai în vârstă, întărește cele spuse și bănuiește că de la apa din rețea s-a îmbolnăvit de stomac. „M-am îmbolnăvit de stomac de la apa asta. De când beau de aici m-am îmbolnăvit de stomac”, spune săteanca. Și alți oameni din Dobârceni reclamă calitatea apei.

O poveste tristă și fără sfârșit

Iar situația localnicilor din Dobârceni, care vor apă mai mult ca orice, este departe de a se fi sfârșit. Autoritățile locale recunosc că este o problemă serioasă cu avariile și alimentarea cu apă dar mărturisesc că nu au ce face. Totul depinde de investițiile operatorului de apă în alte magistrale.

„Rețeaua de alimentare cu apă a populației este o problemă. Aproape săptămânal se intervine cu reparații la coloana de alimentare. Și afectează populația. Singura soluție care ar fi este înlocuirea coloanei, altfel persistă aceste probleme”, spune viceprimarul Marcel Matiescu.