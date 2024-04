Ce trebuie să faci dacă ești mușcat de un șarpe. Avertismentul salvamontiștilor

Salvatorii montani din Maramureș le explică turiștilor cum să evite șerpii și cum să procedeze dacă au fost mușcați.

Reprezentanții salvatorilor montani din Maramureș au dat sfaturi utile turiștilor care se aventurează pe munte, în condițiile în care întâlnirile cu şerpii pe munte devin din ce în ce mai dese şi în cele mai nebănuite locuri.

„Trei sferturi dintre muşcăturile de şarpe apar la persoanele care prin propria decizie ating şerpi şi sunt imprudente. Şerpii veninoşi nu ataca decât atunci când sunt atacaţi sau surprinşi. Daca locuiţi sau călătoriţi în zone in care exista şerpi, îmbrăcaţi haine ce va acoperă picioarele. Luaţi un băț lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetaţiei şi astfel şerpii se vor speria şi se vor îndepărta. Nu păşiţi, nu va aşezaţi pe pământ, nu mutaţi lespezi de piatră înainte de a verifica locul. Daca aţi observat un şarpe la distanţă, ocoliţi-l fără a-l provoca, iar daca e foarte aproape, rămâneţi nemişcat, pentru ca, în general, se îndepărtează singur”, este mesajul Salvamont.

Singurele specii de șerpi veninoși din România sunt viperele, răspândite neuniform pe tot teritoriul țării, mai puțin în centrul și sudul Munteniei și Olteniei, dar ajungând în Carpaţi şi la peste altitudinea de 2000 de metri.

Semne ale muşcăturii de viperă: durerea acută, tumefierea (umflarea) zonei afectate, două înțepături mici la distanță de cca un centimetru una de cealaltă, semiconştienţa, alte simptome generale: senzaţie de greaţă, vomă, tulburări de vedere, dificultăţi de respiraţie (tahipnee), hipersudoraţie (transpiraţie excesivă), dureri abdominale.

Salvamont Maramureș mai oferă și măsuri de prim-ajutor în cazul unei mușcături de șarpe.

„În primul rând nu faceţi mişcări şi nu vă agitaţi! În caz contrar ritmul bătăilor inimii creşte, circulaţia sângelui e accelerată şi veninul pătrunde mai repede în torentul circulator, mai bine staţi liniştit într-un loc umbrit. Anunţaţi evenimentul la Serviciul Unic de Urgenţă 112 şi aşteptaţi salvatorii, izolaţi termic pe cat posibil victima dacă prezintă frisoane, aşezaţi victima astfel încât să menţineţi muşcătura sub nivelul inimii, puneţi un pansament compresiv (nu garou) deasupra muşcăturii către inimă. Hidrataţi- va doar cu apă şi nu consumati alcool, cafea, energizante.

Nu se suge veninul cu gura, nu se arde zona mușcată, nu se pune gheață pe mușcătură. In cazul in care echipele de salvare sunt departe de zona in care se afla persoana muscata deplasaţi victima, fără ca aceasta să facă vreun efort, doar dacă aveţi un mijloc de transport, targă sau mijloc auto, şi doar dacă acest lucru asigură victimei un real avantaj privind timpul în care poate ajunge la o unitate medicală de specialitate. SPJ Salvamont Maramureș vă îndeamnă la multă atenție și responsabilitate! Când sunteți pe munte, întotdeauna puteți fi expuși unui factor de risc, mai mult sau mai puțin identificat”, încheie salvamontiștii.

Șerpi periculoși în Deltă

Pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării viperele de stepe au fost identificate în trei zone ale acestei arii protejate: zona Perișor - Periteașca, Grindul Sărăturile - Sfântu Gheorghe și Grindul Letea. Există alte două semnalări vechi referitoare la prezența viperei de stepă la Periprava și zone unde nu a mai fost observat niciun exemplar cu ocazia investigațiilor derulate în perioada 1994 – 2013.

De obicei, vipera de stepă este activă în perioada aprilie – începutul lunii octombrie. Înainte de intrare la hibernare, când temperaturile scad, viperele de stepă ies la orele amiezii pentru creșterea temperaturii corporale, arată Marinov E. Mihai, Torok Zsolt Csaba, Doroșencu Alexandru și Kiss János Botond autorii studiului „Conservarea viperei de stepă în Rezervația Biosferei Delta Dunării“.

Cum recunoaștem vipera de stepă

Femelele sunt în general mai mari decât masculii. Vipera de stepă din R.B.D.D. are un bot obtuz - cu muchia anterioară a botului ușor proeminentă. Capul este alungit și puțin mai lat decât gâtul, pupila este verticală, iar irisul este de culoare portocalie sau. Plăcile (solzi de dimensiuni mari) din jurul gurii (așa-numitele supralabiale și sublabiale) sunt în general pătate, cu margini negricioase. Ca și celelalte specii de vipere din România, prezintă o bandă dorsală de culoare închisă în formă de zigzag în lungul corpului, cu o colorație variabilă, brun-gălbui, alb-cenușiu, brun-cenușiu sau cenușiu- verzui.

Împerecherea la viperele de stepă are loc la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii, dar uneori poate avea loc mai devreme, în martie – aprilie. Există evidențe că femelele se reproduc o dată la doi ani.

Când mușcă vipera de stepă

Vipera de stepă nu este o specie agresivă, ea mușcă doar dacă este capturată sau călcată. Dat fiind că veninul său are o toxicitate redusă, mușcătura viperei de stepă nu este considerată periculoasă pentru om. Autorii studiului spun că majoritatea mușcăturilor de viperă au fost fără simptome sau numai cu simptome ușoare și moderate, cum ar fi dureri de intensitate redusă, prurit (mâncărimi), amorțeală, umflare cu sau fără eritem (roșeață) și/ sau hematom local.

Foarte rar au apărut simptome grave, cum ar fi necroze superficiale sau edeme (umflături cu acumulare de lichid seros) extinse moderat sau masiv a membrelor. Dintre simptomele sistemice, cel mai frecvent s-a resimțit amețeala provocată de hipotensiune și tahicardie. Foarte rar au fost tulburări gastrointestinale (greață, vărsături).

Refacerea completă a persoanelor mușcate care au dezvoltat simptome a durat între 12 ore și două săptămâni.

În cazul în care cineva este mușcat de vipera de stepă, spun autorii studiului, trebuie să urmeze mai multe sfaturi ale specialiștilor. Astfel, în cazul în care persoana este din categoria de risc (persoane alergice) este bine să se ceară ajutorul medicului. În cazul în care mușcătura este la nivelul membrului superior (braț, degete), este bine să se îndepărteze orice tip de inel, brățară sau ceas. În caz în care are loc tumefiere (umflare), trebuie să se scoată sau să se lărgească îmbrăcămintea în zona mușcată.

Este indicat să se aplice un bandaj de presiune la nivelul membrului mușcat, iar în caz că mușcătura este la trunchi, cap sau gât, să se aplice o presiune fermă în zona mușcată.

În cazul în care apar simptome moderate sau severe, este recomandată întinderea și păstrarea extremității mușcate la nivelul corpului în vederea încetinirii pătrunderii veninului în corp.

În cazul acordării primului ajutor pentru mușcătura viperei de stepă: nu este necesară acordarea de aspirină sau alte analgezice; nu este necesară folosirea garoului; nu se recomandă aplicarea pe zona mușcată de comprese reci sau gheață. Este bine ca extragerea veninului să se facă numai prin folosirea pompei de vid.