Vânătoare de cadouri prin oraș. „Leapșa” generozității și bunătății, conceptul inedit care surprinde magia sărbătorilor

Luna decembrie este una specială, cu toții dăruim sau primim cadouri de la cei apropiați, de la familie și prieteni. Ideea de a dărui este în natura umană, dar o băimăreancă a făcut din asta un concept cu totul nou.

În Baia Mare a început „vânătoarea de cadouri”. Conceptul a pornit de la ideea de a dărui, de a găsi bucurie în a dărui, mai mult decât a primi. Astfel, la ideea unei foste jurnaliste, Doina Ferenț, a început al cincilea sezon de „vânătoare” a cadourilor.

„Totul a început când căutam o metodă prin care să-i explic lui Luca, fiul meu cel mare, care avea atunci opt ani, ce-i Moș Crăciun și dacă există sau nu cu adevărat. M-am inspirat din mai multe filmulețe și explicații pentru copii, că Moș Crăciun suntem toți; că Moș Crăciun e un sentiment, un spirit, o emoție. Și, bineînțeles, voiam să-i inspir niște valori care, din păcate, sunt pe cale de dispariție”, explică Doina Ferenț.

Ea mai arată că își dorește să le transmită tuturor copiilor, nu doar celor doi copii ai ei, cât este de important să găsești bucurie în a dărui, fără să aștepți ceva în schimb.

Indicii, pe pagina de socializare

Ideea nu a fost chiar originală, mai spune autoarea, ci a fost întâi văzută în Brașov. În Baia Mare însă a luat o cu totul altă amploare

„Am văzut la Brașov un concept similar, i-am scris domnului de acolo și i-am cerut permisiunea să facem și la Baia Mare. A fost foarte încântat, și i-am dat drumul”, mai spune ea.

„Așa am înceut și mă bucur că există mulți, mulți alți oameni care realizează cât de impotant e să-și învețe copiii să dăruiască și că uneori e mai important să dăruiești decât să primești”, mai relatează Doina Ferenț.

Concret, ea pune zilnic un cadou, pe care-l ascunde undeva în oraș. Apoi face o fotografie pentru a oferi indicii, pe care le publică pe pagina de socializare deschisă special în acest scop. Astfel, cei care urmăresc pagina au ocazia să vadă acele indicii și să meargă să caute cadoul. Condiția este ca cel care găsește cadoul să pună, la rândul său, un alt cadou, pe care să-l ascundă undeva în oraș, într-un loc public, iar apoi să îl fotografieze și să trimită fotografia organizatorului, pentru a putea fi publicată.

Deși totul a pornit ca o joacă, iar organziatorul este o persoană fizică, acest proiect a luat amploare și au început să se alăture diferiți sponsori sau chiar instituții ale statului care vor să ia parte la acest „joc al generozității”, cum îl numește autoarea.

Au început să se alăture și sponsori

„Pe parcurs ni s-au alăturat sponsori de la un magazin de jucării. I-am cooptat în proiect și în rest, fiecare care găsește un cadou, trebuie să pună altul într-un alt loc”, mai spune ea.

Dar nu doar sponsori și magazine de jucării s-au alăturat acestui joc.

„Anul acesta, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie a vrut să intre în horă și ne-au anunțat că pun și ei trei cadouri. Ne-am bucurat foarte mult. Pe de altă parte, chiar aseară m-a contactat un băiat de la o sală de sport și m-a anunțat că pun și ei trei cadouri”, mai explică fosta jrunalistă.

„E o nebunie foarte frunoasă și o energie minunată. Singura regulă este ca cei care găsesc un cadou să plaseze un altul, să ascundă un alt cadou și să ne trimită indicii, foto, ca să le putem publica. Cumva, creăm un lanț al generozității, un cerc, și tare mult se bucură copiii. E o incântare să văd mesajele lor și să văd cât de tare se bucură”, mai spune ea.

Jocul este foarte educativ

Nu doar copii se bucură de aceste cadouri pentru că, în realitate, această acțiune înseamnă mult mai mult: părinții înțeleg foarte bine cât de multe pot învăța copiii din acest joc, un fel de leapșă a generozității.

„Și părinții sunt încântați pentru că și-au dat seama că aveau nevoie de un asemenea exemplu, care să-i învețe pe copii să fie darnici, să împartă. Copiii sunt super încântați, e o surpriză pentru ei, un cadou neașteptat. Abia așteaptă să găsasească cadoul. Unii ne-au mărtutisit că ne urmăresc de ani de zile și că abia anul acesta au reușit să găsească un cadou. Deci încântarea este maximă”, mai spune ea.

Acțiunea a început pe 1 decembrie și se va derula până pe 25 decembrie. Până acum, zeci de copii au găsit cadouri și au dăruit mai departe. Tot mai multe persoane se implică, astfel că de la un simplu joc a ajuns să ia o amploare tot mai mare.

„Ce poate fi mai frumos decât să primești un cadou neașteptat? Ce poate fi mai minunat decât să dăruiești, la rândul tău, un cadou cuiva pe care, poate, nici nu-l cunoști? Esența Vânătorii de Cadouri din Baia Mare este generozitatea. Vrem să reînvățăm bămărenii să dăruiască, să se apropie de semenii lor cu zâmbetul pe buze, să creăm legături emoționale pe care nu le poți obține altfel decât dăruind”, mai arată Doina Ferenț, inițiatoarea acestui proiect.

Jocul îi implică și pe părinți

Cei care au intrat deja în joc spun că această campanie le-a adus foarte multă bucurie.

„Azi am avut ocazia sa particip la un minunat proiect organizat de Vânătoare de cadouri Baia Mare. Împreună cu fiul meu Andrei în vârstă de 5 anișori, am pregătit un mic cadou (dulciuri, jucării) și am pornit spre parcul Mara pentru a ascunde cadoul. Înainte de a fi găsit cadoul nostru, am avut bucuria de a găsi și noi un cadou pus de altcineva. Când m-am întors să văd dacă mai este cadoul nostru, am avut imensa bucurie să îi <prind în fapt> pe micuții care l-au găsit. Deci nu pot să vă explic cât de minunat sentiment este să vezi bucurie pe chipul unor copilași. Pe această cale vreau să vă îndemn pe fiecare dintre voi să vă alăturați nouă, pentru a face cât mai multe fapte bune! (oricât de puțin, contează)”, a scris pe contul ei de Facebook băimăreanca Andreea Mihaela.