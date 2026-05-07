O femeie a vrut să trimită 100.000 de lei unor escroci, dar a fost salvată în ultimul moment de un polițist

O femeie din Baia Mare a fost pe punctul să piardă peste 100.000 de lei, după ce a fost contactată telefonic de un escroc care i-a cerut o sumă mare în cont pentru a opri o așa-zisă înșelăciune.

Potrivit poliției, bărbatul care a sunat-o pe femeie s-a prezentat ca fiind reprezentant al unei structuri de control și inspecție fiscală. Polițiștii spun că acesta a speriat-o spunandu-i că datele ei sunt folosite chiar în acel moment de o persoană suspectă, care încearcă să facă un credit pe numele ei.

Ulterior, necunoscutul a convins-o să meargă la banca unde are cont și să solicite chiar ea un credit pentru a bloca așa-zisul credit fraudulos, scrie Pro TV.

După ce femeia a scos 105.000 de lei din bancă, i-a cerut să meargă la un anumit bancomat din oraș și să facă o depunere într-un cont sigur. Aceasta a respectat indicațiile fără să își dea seama ce se petrece.

Planurile escrocului au fost zădărnicite de un polițist aflat în timpul liber, care a observat femeia agitată pe cale să depună o sumă mare de bani în bancomat.

Aceasta apucase să depună 20 de mii lei, dintr-un total de 105 mii lei. În acest caz a fost deschis un dosar pentru înșelăciune.