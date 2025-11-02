Imagini de coșmar într-o parcare din Bacău. Un tânăr a fost plimbat pe plafonul unei mașini de un șofer fără permis. A intervenit poliția

Un tânăr a fost filmat în timp ce era transportat pe plafonul unei mașini, la volanul căreia se afla un alt tânăr, fără permis. Teribilistul fost amendat cu 500 de lei, iar conducătorul auto și proprietarul mașinii sunt acum cercetați penal.

Imaginile s-au viralizat pe rețelele sociale.

„Polițiștii Secției 2 Poliție Bacău s-au sesizat cu privire la faptul că, în seara de 31 octombrie a.c., în jurul orei 23.30, un tânăr de 18 ani conducea un autoturism, în parcarea unui centru comercial de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău transportând pe cupolă un altul.În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul de 18 ani nu poseda permis de conducere, fapt pentru care este cercetat penal”, a precizat IPJ Bacău.

Prietenul acestuia, de aceeași vârstă, pasager în dreapta, s-a ales și el cu dosar penal, întrucât i-ar fi încredințat autoturismul spre a fi condus, deși cunoștea faptul că nu deține permis de conducere.

Tânărul plimbat pe plafonul mașinii, și el în vârstă de 18 ani, a fost sancționat contravențional de polițiști cu amendă în valoare de 500 de lei.