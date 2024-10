Primele declarații făcute de fiica milionarului din Arad, acuzată că și-a aruncat tatăl în aer. Ce relație avea cu părintele ei

Laura Crișan, fiica omului de afaceri Ioan Crișan, suspectată în cazul uciderii tatălui său, a fost pusă în libertate, joi seară. Femeia a negat toate acuzațiile care i s-au adus și a precizat că intenționează să depună plângere penală în legătură cu decizia de reținere.

Procurorii spun că fiica omului de afaceri ar fi plătit 100.000 de euro pentru asasinarea tatălui său. Avocatul acesteia spune că, la trei ani de la moartea lui Ioan Crișan, nu există probe concrete împotriva celor trei. Imedia după ce a ieșit din arest, unde a stat 24 de ore, Laura Crisam a făcut și primele declarații în acest caz.

„Este cea mai corectă decizie pe care a putut să o dea domnul judecător”, a spus Laura Crișan imediat după ce a fost eliberată.

Întrebată dacă a avut o stare conflictuală cu tatăl ei Laura Crișan a negat și a spus doar că a avut „discuții normale ca între tată și fiică”.

Cât despre banii scoși de la bancă, 100.000 de euro, femeia a spus că este dreptul ei să dispună de bani cum vrea.

„Nu știu de ce am fost denunțată. Am conștiința împăcată. Am încercat împreună cu avocata mea să aflu cine mi-a ucis tatăl. Nu am reușit să aflu“, a mai precizat fiica milionarului Ioan Crișan.

„Nu îl cunosc pe cel care m-a denunțat. Nu sunt în măsură să știu ce au făcut alte persoane din dosar. Nu am cunoștințe în Serbia“, a mai spus fiica lui Ioan Crișan.

De altfel, și ceilalți doi suspecți în atentat au fost lăsați liberi. Magistrații au fost de acord cu punctul de vedere al avocaților. Decizia nu este definitivă.

Laura Crișan a fost acuzată că fi plătit 100 de mii de euro cash pentru lichidarea tatălui său.

La mai bine de trei ani de la atentat, s-a menționat că asasinatul ar fi fost plănuit de Laura Crișan după ce aceasta s-a certat cu tatăl său, omul de afaceri Ioan Crișan, iar acesta urma să o dezmoștenească. Se pare că Ioan Crișan avea în plan să lase moștenire averea lui fostului soț al Laurei Crișan, deputatul PNL, Sergiu Bîlcea.

Potrivit anchetei, cu două zile înaintea crimei, doi dintre complici ar fi cumpărat explozibilul ce urma să fie montat pe mașină, iar un al treilea, un frizer cu pasiuni legate de electronică ar fi construit bomba artizanală.

„În fapt, s-a reţinut în sarcina celor doi inculpaţi că, la data de 27 mai 2021, au procurat un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat, controlabil prin intermediul telefonului mobil, în care au încorporat ulterior încărcătura explozivă - procurată, deţinută, transportată şi folosită fără drept - şi l-au plasat în autoturismul victimei, iar la data de 29 mai 2021, ora 06,59, acţionând cu premeditare şi din interes material, l-au detonat de la distanţă în timp ce victima se deplasa la volanul autoturismului în parcarea magazinului Profi din cartierul Vlaicu din municipiul Arad”, transmite Parchetul General.