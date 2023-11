Mărturiile unui medic, din vremea pandemiei. Ce spune despre Long Covid și medicina tradițională chineză

Medicii arădeni își aduc și astăzi aminte de momentul începerii pandemiei și de modul cum au încercat să salveze vieți. Mai mult de atât spun că au rămas marcați de unele cazuri și de evoluția lor rapidă.

Dana Olar, medic șef Secție Pneumologie II și coordonator Secție COVID-19 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a vorbit, pe 8 noiembrie 2023, în cadrul Simpozionului Internațional. „Cultură și Civilizație Chineză. Dialoguri Româno-Chineze, ediția a VIII-a despre „Colaborarea româno-chineză în timpul pandemiei. De fapt a fost una dintre cele cinci lucrări prezentate de către valoroși medici arădeni.

„La sfârșitul anului 2019, lumea privea, inițial cu mirare, apoi cu îngrijorare, la imagini provenite de la televiziunea chineză, care sugerau apariția unei noi boli. Părea a fi o viroză, dar cu o evoluție extrem de rapidă și cu consecințe dramatice. Oamenii se prăbușeau pe străzi, teama se răspandea. Inițial am considerat că acestea se petrec departe de noi, dar realitatea ne-a contrazis; această boală necunoscută avea să ajungaărapid atât în Europa, cât și în intreaga lume. Era COVID-19, boala data de virusul SARS-COV-2. Autoritățile locale au realizat pericolul, cât și amploarea pe care o va lua fenomenul. Astfel încât am primit sarcina de a organiza o secție COVID-19 în incinta Spitalului Municipal Arad, cealaltă secție funcționand în Spitalul de Pneumologie Grădiște”, începe dr. Dana Olar prezentarea.

Aceasta specifică că la sfârșitul lunii martie a avut internate primele cazuri.

„Eram cu toții speriați, ne confruntam cu o boală agresivă, necunoscută, cu o evoluție imprevizibilă. Studiam zilnic protocoalele, care, și ele, se modificau uneori săptămânal, în funcție de noutățile pe care colegii din diverse țări le descopereau, vis-a-vis de evoluția cazurilor. În această situație destul de confuză, am contactat-o pe doamna profesor dr.Lizica Mihuț, ale cărei legături cu poporul chinez erau bine-cunoscute, domnia-sa fiind președinta Forumului de Prietenie Romano-Chinez. Dumneaei a răspuns prompt solicitarii mele, astfel încât s-au organizat on- line intalniri cu specialiștii chinezi și cu noi. Prima sedință comună fiind în data de 16 aprilie 2020. Timp de mai multe ore am adresat toate nelamuririle noastre specialiștilor chinezi”, mai spune medicul arădean.

Despre dramele trăite de familii putem spune că au fost afectați și medicii, chiar dr. Dana Olar afirmă:

„Cu sigurață amintirea acestor cazuri mă va însoți toată viața. În cei 40 de ani de activitate nu mi-a fost dat să întâlnesc o astfel de patologie, de o asemenea agresivitate și cu o evoluție atât de imprevizibilă. Cu certitudine, ameliorarea unor simptome s-ar fi putut realiza și cu ajutorul medicinei tradiționale chineze. Din păcate noi nu aveam experiența și nici timpul necesar de a apela la această medicină, cu o tradiție de mii de ani. De aceea, cred că este foarte bine-venit Proiectul de implementare al medicinei tradiționale chineze în practicile medicale arădene”.

Aceasta își aduce aminte de o mamă și fiica ei care nu au mai putut fi salvate:

„Atunci când starea lor era bună, consideram că vom reuși să le externăm, dar starea s-a schimbat brusc au fost transferate pe Terapie Intensivă unde au murit. Ne întâmplă adesea că pacienții păreau a avea o evoluție favorabilă, ca apoi, brusc, să desatureze și să necesite ventilație și intubație”.

În încheiere medicul arădean a menționat importanța medicii tradiționale chineze în lupta cu boala:

„Acum suntem mult mai încrezători că vom face față acestei provocări-dacă ea se ridică din nou-și avem convingerea că vom beneficia întotdeauna de sprijinul și consilierea colegilor chinezi. Și pentru că a apărut noțiunea Long Covid, aici, cu siguranță, medicina tradițională chineză cu diversele ei aspecte: medicină naturistă, acupunctură, masaj (Tui Na), exercițiu (qigong) și terapie dietetică își va găsi un loc important”.

Protocol de colaborare

Tot în cadrul acestui simpozion, care s-a desfășurat în sala Regele Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ, a fost parafat Protocolul cu Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze. Semnatarii documentului au fost primarul municipiului Arad, Călin Bibarț și președinta Forumului prof.univ.dr. Lizica Mihuț.

Scopul principal al Protocolului este de a contribui la promovarea și dezvoltarea relațiilor de prietenie între Municipiul Arad și orașele din Republica Populară Chineză, partenere ale municipiului Arad.

Totodată, în cadrul evenimentului moderat de către prof.univ.dr.Lizica Mihuț au mai fost prezentate lucrări de mare interes şi valoare: „Medicina tradițională chineză, la timpul prezent” semnată de dr. Liliana Bran, „Susținere continuă pentru Medicina tradițională chineză”, a dr. Corina Crișan, „Actualitatea Medicinei tradiționale chineze” semnată de dr. Luminița Lucaci și lucrarea dr. Mihaela Orodan cu titlul „Acupunctura, experiență personală”.

Forumul își suspendă activitatea

La finalul simpozionului a fost anunțată activitatea celor zece ani de existență a relațiilor româno-chineze la Arad, dar au luat cuvântul și au vorbit despre medicina tradițională și invitați din sală și membre „Con Brio".

„Au avut loc 8 ediții ale Simpozionului „Cultură și Civilizație Româno-Chineză. Dialoguri Româno-Chineze” și au văzut lumina tiparului 7 cărți, care ne reflectă activitatea. Strategia noastră în ultimul an, din septembrie 2022 până în prezent, a fost de a înființa un Centru de medicină tradițională chineză, pe care l-am dorit de anvergură, pentru sănătatea comunității arădene. Recent, am aflat că un asemenea „centru” funcționează la Universitatea „Vasile Goldiș”, iar demersul nostru a generat o revigorare a acestuia. În acest context, s-a decis, în unanimitate, suspendarea activității Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, cu precizarea că nu vom renunța la dezideratul înființării, în viitor, a Centrului de Medicină Tradițională Chineză sub coordonarea organizației noastre, precum și a altor activități în folosul arădenilor. Aducem mulțumiri Consiliului Județean și Primăriei, pentru buna colaborare de până acum, asigurând cele două instituții că Protocoalele vor fi puse în practică, cu seriozitate și rigoare, când condițiile vor fi favorabile. Precizăm că membrele Forumului vor continua activitatea, cu devotament și profesionalism, în cadrul Asociației „Con Brio", promovând excelența, pe baza unei strategii, ce va fi anunțată anul viitor”, a declarat prof.univ.dr.Lizica Mihuț.