Ce au învățat arădenii de la chinezi, inventatorii meritocrației: „Punctualitatea și cuvântul dat“

Relațiile României cu China sunt susținute și dezvoltate la Arad de nouă ani de zile. Aici funcționează Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, condus de prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

A fost lansat, joi 16 martie de către Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, cel de-al V-lea volum al cărţii „Cultură și Civilizație Chineză. În acest volum sunt lucrări de simpozion cu referire la modul de viață și dezvoltare al chinezilor, dar și materiale publicate de jurnaliștii arădeni despre activitatea Formului din Arad.

În cei nouă ani, arădenii au învățat foarte mult despre o cultură și o civilizație de peste 5.000 de ani, care a constribuit în mod fundamental la dezvoltarea umanității. De exemplu, faptul că timp de 500 de ani numai chinezii au folosit tiparul, pe care ei l-au inventat. Scrisul cu cerneala este tot de la ei, pe urmă podul cu lanțuri, apoi arta mătăsii, a porțelanului, poezia, filozofia. Și cea mai importantă lecție pe care chinezii au dat-o fără excepție este că din secolul al II-lea absolut toate posturile, cât de mici, de conducere se ocupă prin concurs, inventând conceptul de „meritocație“.

„Este o lecție foarte importantă pentru noi, deoarece aici se știe că nonvalorile ajung în funcții de conducere. La ei meritocrația nu înseamnă CV-uri, doctorate și studii, ci modul în care te apreciază ceilalți, modul în care ei se raportează la tine ca la un om cu contribuții. Al doilea criteriu este cum se raportează alții, deoarece primul este cine ești tu de fapt, ce știi să faci, ce-ai făcut. Este o lecție bună. De exemplu, în județul Arad nici o funcție de conducere la Inspectoratul Școlar nu este prin concurs, ci sunt doar numiri. De la chinezi am învățat și punctualitatea și cuvântul dat”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Astfel, volumul în care este descris și modul de viață din China s-a lansat în Sala Ferdinand a Primăriei Arad, în prezența unui public numeros.

La eveniment au participat primarul Aradului Călin Bibarţ, Petru Antal, primarul oraşului Pecica, viceprimarul Lazăr Faur, Ionel Bulbuc, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, prof. univ. dr. Ioan Biriş şi prof. dr. Diana Achim. Președintele Consiliului Județean nu a putut fi prezent însă a transmis un mesaj, la fel și prefectul Aradului, Toth Csaba.

Fiecare vorbitor a fost prezentat de către prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, președintele forumului.

„Simpozionul internațional «Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri Româno-Chineze» a ajuns la a VII-a ediție și s-a desfășurat în orașul Pecica, un oraș în plină dezvoltare, aflat la 20 de kilometri de Arad, oraș ce găzduiește primul Club PRO-CHINA din România, condus de primarul acestuia, prof. Petru Antal. Chiar în perioada dificilă a pandemiei, Simpozionul Internaţional nu s-a oprit, ci a avut loc ediția a VI-a, care a reunit lucrări semnate de profesori (învățământul universitar și liceal), istorici, medici, psihologi, jurnaliști, studenți, elevi. Așa se explică că prezenta carte cuprinde lucrări ale Simpozionului Internațional, ediția a VI-a, Arad și ediția a VII-a, Pecica, vădind o frumoasă tradiție, ce o dorim continuată la nesfârșit”, a declarat Lizica Mihuț.

Aceste ediții ale Simpozionului, precum cele precedente, au înfățișat, prin lucrări de dimensiuni diferite, teme și aspecte de interes privind contribuția fundamentală a culturii și civilizației chineze la dezvoltarea umanității.

„Așa cum am mai precizat, lucrările susținute în cadrul Simpozionului, lucrări cu caracter științific sau emoțional, și-au propus să facă cunoscute publicului larg strălucita istorie a Chinei, admirabilă nu numai prin vechimea sa de peste 5000 de ani, dar și prin faptul că reprezintă, în prezent, una din cele mai mari puteri economice ale lumii. Ne exprimăm speranța că acest Simpozion Internațional, precum și alte multe activități culturale desfășurate la nivel național, contribuie, în prezent, dar și în viitor, la consolidarea prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre”, mai adaugă prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Aceasta a adus mulțumiri Ambasadei Republicii Populare Chineze în România pentru sprijinul generos acordat încă de la prima ediție a Simpozionului Internațional, și pentru participarea unor înalți demnitari ai Ambasadei la desfășurarea tuturor activităților cuprinse sub cupola acestuia.

„De asemenea, aducem mulțumiri Consiliului Județean Arad, care, prin Centrul Județean de Cultură, finanțează tipărirea acestei cărți, și, nu în ultimul rând, tuturor celor care susțin acest Simpozion Internațional, deopotrivă prin elaborarea unor lucrări, dar și prin entuziasta promovare a acestuia”, mai susţine prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Mesajul primarului

La rândul său, primarul Călin Bibarţ şi-a manifestat satisfacţia că Sala Ferdinand găzduieşte o nouă întâlnire menită să întărească relaţiile româno-chineze: „Prin prisma meseriei mele de inginer silvic îmi place foarte mult un proverb chinezesc care spune aşa: «O generaţia plantează copaci, iar o altă generaţie se bucură de umbra lor». Ne aflăm în prezenţa unei culturi milenare, care reuşeşte să meargă înainte şi să nu privească viaţa doar din punct de vedere egoist şi doar pentru astăzi, ci şi pentru mâine”.

Primarul orașul Pecica, Petru Antal, a vorbit despre simpozionul de anul trecut. „Numit de presa arădeană, citez: «evenimentul toamnei» și apreciat pentru, citez din nou: «organizarea de excepție», simpozionul s-a bucurat de prezența oficialilor Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti, precum și a corespondenților agenției naționale de presă a țării. A fost o reală onoare să îl găzduim și am fost mândru să văd interesul cadrelor didactice și al elevilor pecicani față de cultura, istoria, știința și gastronomia chineză, pe care le-au studiat cu atenție și s-au născut astfel lucrări foarte interesante.Au fost expuse și lucrări artistice reușite, realizate de elevii liceului nostru. Poate puțini dintre dumneavoastră știți că avem pecicani care au studiat în China, ba chiar au și predat acolo. Alții au fost ca turiști, dar s-a dezvoltat și o legătură de afaceri între firma din orașul nostru și o companie din China”, a afirmat Petru Antal.

700 de pagini

Prof. univ. dr. Ioan Biriş a făcut o prezentare a cărţii: „Avem în față un volum frumos, bine realizat tipografic, ca de obicei în această serie, în aproape 700 de pagini, al cincilea volum de Cultură și civilizație chineză. Dialoguri româno-chineze, cuprinzând cea de-a VI-a și de-a VII-a ediție a simpozioanelor cu același titlu, sub egida Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, președinte prof. univ. dr. Lizica Mihuț. Ușor de înțeles, volumul are un caracter de mozaic, rezultat al diversității abordărilor din partea arădenilor care contribuie cu studii și comunicări. Chiar dacă forțăm puțin lucrurile, ca în orice sistematizare, propunem organizarea studiilor și comunicărilor din volum pe următoarele capitole: 1) filosofie și psihologie; 2) matematică; 3) literatură și media; 4) istorie; 5) medicină; 6) învățământ; 7) cultură și manifestări. [...] Felicitări, tuturor, pentru reușita volumului. Căci simpozioanele trec, dar volumele rămân...”

Mesaje de apreciere au fost transmise și de membrele Con Brio, implicate în acțiunile Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze. „Este un eveniment cultural important. Îi felicit pe toți cei implicați atât în realizarea Simpozionului, cât și a volumului. O să încep, evident, cu doamna profesor Lizica Mihuț, cea care a inițiat și a coordonat toate cele șapte ediții ale simpozionului, a scris cele cinci volume, ocupându-se în exclusivitate de editarea și tipărirea acestora. Un mare <mulțumesc> autorilor, dintre aceștia făcând parte și membrele Asociației Con Brio, iar domnului primar Petru Antal toată recunoștința și admirația pentru organizarea ediției de la Pecica”, a declarat președintele Asociației Con Brio, Ana Maria Dragoș.