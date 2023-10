Arad, orașul din România în care se dorește înființarea unui Centru de Medicină Tradiţională Chineză, se pregătește intens pentru acest lucru. Cinci medici vor prezenta lucrări cu teme naturiste.

Cinci medici arădeni vor prezenta în cadrul Simpozionului Internațional „Cultură și civilizație chineză. Dialoguri Româno-Chineze” lucrări cu tema „Medicina tradițională chineză”. Simpozionul a ajuns la cea de-a VIII- a ediție și se va desfășura în perioada 7-9 Noiembrie 2023, la Arad.

„Va fi un simpozion- colocviu. Încet facem pregătiri pentru Centrul care dorim să fie deschis la Arad. În cadrul lui se dorește diagnosticarea bolilor fără analize de sânge, ci doar prin apăsarea unor puncte din corp care reprezintă organele noastre, dar nu în talpă, ci în alte zone. Asta înseamnă și acordarea unei medicamentații naturiste la problemele de sănătate. Eu am vizitat în China două spitale care făceau asemenea diagnosticare. Mi s-a spus că pregătirea în domeniu înseamnă foarte mulți ani. Solicitarea este foarte mare pentru medici de aceea va dura. Nu am putea face acest Centru dacă nu am fi sprijiniți de către Ambasada Republicii Populare Chineze de la București”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze.

În data de 8 noiembrie 2023, la ora 11.00, în Sala „Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Arad va avea loc semnarea protocolului de colaborare cu consiliul local, reprezentat de ing. Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad. Este un protocol semnat între Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze și administrație.

Urmează apoi simpozionul moderat de prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze.

Două dintre membrele Asociaţiei Con Brio care colaborează cu Forumul Prieteniei şi Colaborării Româno-Chineze și care sunt de profesie medic vor prezenta două lucrări. Este vorba despre dr. Liliana Bran - Medicina tradițională chineză, la timpul prezent și dr. Corina Crișan - Susținere continuă pentru Medicina tradițională chineză.

De asemenea, vor prezenta lucrări dr. Luminița Lucaci - Actualitatea Medicinei tradiționale chineze, dr. Dana Cristina Olari - Colaborare Româno-Chineză în perioada pandemiei și dr. Mihaela Orodan - Acupunctura, experiență personală.

Pe data de 23 noiembrie, o altă membră Con Brio și anume Ramona Pantea, psihoterapeut specializat în Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală va avea o dublă lansare de carte tot în sala „Regele Ferdinand”.

Prezente la conferinața de presă în care s-a vorbit despre simpozion și centru și membrele Con Brio care au alte meserii au declarat că vor sprijini ambele propuneri. Vorbim despre Ana-Maria Dragoş, preşedintele Asociaţiei Con Brio; Tabita Cristea, femeie de afaceri și avocatul Viorica Popescu.