Invenția care securizează transportul de marfă, prezentată de un român la Salonul de la Geneva

Juriul internațional de la Salonul Mondial de Invenții de la Geneva (26-30 aprilie 2023) a început verificarea invențiilor arădene care sunt expuse în cadrul standului susținut de Consiliul Județean Arad.

O invenție arădeană prezentată la Salonul Mondial de Invenții de la Geneva (26-30 aprilie 2023) securizează transportul de marfă. Este vorba despre invenția profesorului Eugen Bușa - „Procedeu și instalație pentru neutralizarea acumulărilor de gaze periculoase și stingerea incendiilor în compartimentul de încărcare al unui vehicul de transport de mărfuri”.

Invenția este menită să crească eficiența și siguranța activității generale de transport, în condiții de maximă securitate și siguranță. Ea poate fi extinsă în scopul îmbunătățirii condițiilor de transport și la transportul feroviar, aerian, naval.

Invenția se referă la o instalație alcătuită dintr-un punct de control și o comandă centrală computerizată la bordul autovehiculului cu supraveghere continuă, prin care conducătorul auto monitorizează cu ajutorul elementelor electronice (senzori de detectare a gazelor, senzorii cu infraroșu, camerele video) incinta compartimentului de încărcare.

Instalația este dotată cu un rezervor cu substanțe neutralizante sau de stingere care vor putea fi pulverizate în interiorul compartimentului de încărcare al autovehiculului, selectiv și sub control computerizat. Lichidul rezultat din activitatea de stingere a incendiului sau din activitatea de neutralizare a substanțelor potențial nocive este preluat de un sistem de colectare care va fi curățat si neutralizat ulterior, putând fi reutilizat cu costuri minime.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în asigurarea instalațiilor de neutralizare a acumulărilor de substanțe periculoase și de stingere a incendiilor din compartimentul de încărcare al unui autovehicul de transport, complet automatizată și transportul în siguranță a substanțelor încărcate la furnizor, asigurând protecție împotriva scurgerii substanțelor la transportul mărfurilor.

Peste 2.200 de firme de logistică în județ

Prin procedeul și invenția brevetată se obțin următoarele avantaje: siguranță ridicată la transportul mărfurilor generale și periculoase, reducerea accidentelor și incidentelor care pot apare la transportul mărfurilor și evitarea pierderilor de vieți omenești, controlul continuu al compartimentului de încărcarela transportul mărfurilor, flexibilitate ridicată și eficiență economică importantă.

„Am inițiat discuții cu transportatori arădeni, să vedem în ce măsură există interes din partea lor pentru această invenție. Aradul are peste 2200 de firme de logistică, este unul dintre cele mai puternice centre logistice din România, și am încredere că investitorii din acest domeniu vor fi interesați de soluții de securizare a afacerii lor”, a precizat Ionel Bulbuc, vicepreședintele Consiliului Județean Arad.