Femeia care a făcut cel mai lung șnur de mărțișor din lume a murit la început de martie. Maria Aiftincăi a creat un muzeu popular VIDEO

Maria Aiftincăi, artizana din Arad care a muncit câţiva ani ca să realizeze cel mai lung fir de mărţişor din lume, a murit la vârsta de 73 ani. Meștera populară a creat un muzeu și a avut peste 10.000 de obiecte strânse.

Arădeanca Maria Aiftincăi era o colecționară pasionată, un om care a pus mult suflet în realizarea unui muzeu al costumelor populare, la Vladimirescu (județul Arad). A colecționat de mai bine de 40 de ani, diferite obiecte vechi, punând astfel bazele unui muzeu de etnografie şi folclor. Printre acestea se numără: costume populare tradiţionale, războaie de ţesut, vase, cărţi.

Povestea este legată de familie, deoarece la început soţul ei nu a fost de acord să transforme piviniţa casei lor într-un mic muzeu, astfel că Maria l-a trimis într-un concediu la unul dintre copiii aflaţi în Italia. În acea perioadă a amenajat de la zero o încăpere a locuinţei în care şi-a expus obiectele.

„După ce am ieşit la pensie mi-am pus în gând să organizez o cameră cu aceste obiecte, dar iniţial soţul meu nu a fost de acord. Atunci am decis să-l trimit într-o excursie la copil, în Italia, iar în acest timp am reamenajat pivniţa casei, astfel încât să pot pune expune aceste obiecte. Astfel, cei o interesaţi puteau veni să admire piesele colecţiei mele”, declara pentru „Adevărul“, în anul 2016, Maria Aiftincăi.

Când pivniţa locuinţei Mariei a devenit neîncăpătoare, autorităţile locale din comuna Vladimirescu au amenajat un muzeu. Acesta a donat unele dintre obiectele pe care le deţinea şi așa a devenit custodele muzeului din Vladimirescu.

În ceea ce privește cel mai lung fir de mărțișor din lume, Maria Aiftincăi declara pentru Adevărul, în anul 2017: „În 2009 am început, am continuat până în 2010, am făcut câţiva metri, apoi am ajuns până la 365 de metri. Apoi am continuat în fiecare an, câte 1.000 de metri, am tot făcut, până am ajuns până la 7,5 kilometri”

Mărţişorul uriaş este confecţionat din fir de aţă adus din Grecia, pentru că cea care l-a creat a dorit să fie cât mai estetic şi de calitate. Şunurul uriaş a avut şi cumpărători, însă femeia nu a dorit să îl înstrăineze.

„La Bucureşti a vrut cineva să îl pună la o casă de vacanţă, chiar am primit 1.000 de euro. E investiţia mare, 3.000 de lei a fost doar aţa, nu mai pun munca mea, am adus aţă şi din Grecia, pentru că nu se potriveşte, ori e alb imaculat sau prea puţin roşu”, a mai explicat Maria Aiftincăi.