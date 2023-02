Demers jurnalistic al istoricului Antoniu Martin pentru promovarea Republicii Moldova în Italia

Istoricul arădean Antoniu Martin a întreprins un important demers jurnalistic în Italia pentru promovarea Republicii Moldova. Articolele au vizat în special prezentarea situației Republicii Moldova în contextul generat de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Am considerat oportun să contribui la familiarizarea cetățenilor italieni cu realitățile dar și cu provocările care stau în fața acestei țări, mai ales în contextul generat de războiul din Ucraina. De aceea, am publicat articole în special cu tematică geopolitică, în care am ținut să evidențiez aspecte cu adevărat relevante din această perspectivă”, a precizat Antoniu Martin.

Articole în publicații reprezentative

Demersul istoricului român s-a reflectat și se reflectă în articole scrise în publicații reprezentative pentru domeniul politicii externe și relațiilor internaționale, precum „Giornale Diplomatico”, „Notizie Geopolitiche”, „Expertibus”, „Roma Giornale Sera”, „TV 7 Avellino”, „Qotidiano Sociale”, „Sicilia Uno News”, „Metis News”, „Notiziario Estero”, etc.

„Am insistat mai ales asupra solidarității remarcabile, apreciate la nivel internațional, manifestate de cetățenii moldoveni față de refugiații ucraineni”, mai spune acesta.

Printre temele abordate de istoricul Antoniu Martin în presa italiană se numără diplomația proactivă și proeuropeană a Republicii Moldova, deciziile forurilor europene de a oferi acestei țări statutul de candidat la Uniunea Europeană, sprijinul semnificativ al comunității occidentale oferit prin „Platforma de Sprijin” pentru Republica Moldova și nu în ultimul rând decizia fermă a autorităților de la Chișinău de a continua reformele de modernizare în pofida încercărilor Federației Ruse de a stopa demersul prooccidental.

„În aproape un an de când public sistematic în presa italiană și articole referitoare la Republica Moldova, am constatat un feedback foarte bun din partea mediilor culturale și jurnalistice din Peninsulă. Acest fapt poate spune ceva despre impactul inițiativelor mele și îmi oferă motivația să continui”, a mai declarat istoricul.

Antoniu Martin s-a născut la Arad, la 30 aprilie 1977. Este licenţiat al Facultăţii de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyiai din Cluj-Napoca și Doctor în istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, cu o teză despre colectivizarea agriculturii în judeţul Arad.