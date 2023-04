Ariana, fata nevăzătoare care face cățărări. A intrat în lotul național de escaladă

O elevă de clasa a XI-a, care este nevăzătoare, arată că se poate orice dacă vrei cu adevărat. Ariana Pero face parte din Lotul Național de Paraclimbing a României, a scris o carte și de o vreme locuiește singură.

Ariana Pero este elevă la Liceul Special Sfânta Maria Arad, un liceu pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, iar datorită performanțelor obținute la concursurile internaționale de cățărări este singura elevă de la o școală specială care beneficiază de bursa de performanță.

Realizările tinerei nu se opresc aici, dincolo de deficiențele de vedere, aceasta a publicat o carte în care a prezentat parcursul ei ca nevăzătoare, din copilărie până la vârsta adolescenței.

La început, Ariana s-a temut să se cațere, însă acum participă cu drag la toate competițiile.

„Escaladarea a început în 2016 în Franța, pe când eram acolo la școală, mergeam pentru că trebuia să fac sport, inițial era vorba despre înot, însă din cauza problemelor de vedere nu s-a putut. Nu am vrut cățărări la început, deoarece că îmi era frică. Totul a început în ultima oră a anului școlar. Atunci am descoperit vraja cățăratului, senzația de a fi la fel cu ceilalți, deoarece în sală eram împreună și cu persoane care văd. Când am revenit din Franța în România, nu am avut sală câtva timp, după care s-a deschis una la Arad și am început să fac antrenamente. Între timp m-a văzut antrenorul lotului național, iar în anul 2021 m-au luat în lot. Mergeam și la București odată la ceva timp la ședințele de lot și în 2021 am fost la prima competiție în Rusia, la Moscova. A fost pentru prima dată la o competiție, nu am luat premiu, însă a fost o experință de neuitat. Am continuat antrenamentele în 2022 și am fost în Austria de unde am revenit cu locul III. Am mai fost și în Elveția, dar nu am urcat pe podium”, mărturisește Ariana Pero.

→ Imaginea 1/9: ariana catarat 9 jpg

Pe lângă cățărări, Ariana mai are o pasiune și pentru scris lansând și o carte.

„Volumul este despre viața mea până la 16 ani. Totul a început în pandemie din plictiseală. Profesoara mea de română a văzut că am talent la scris și m-a întrebat dacă nu aș vrea să scriem o carte și am zis să încercăm. Am strâns textele și așa a apărut „Ora următoare”. Acum am altă provocare a vieții, deoarece am rămas să locuiesc singură, să merg singură peste tot. Pe timpul școlii stau la internat, iar în timpul vacanței singură acasă”, mai adaugă Ariana Pero.

Voluntară pentru cei mici

Ariana are un aparat special cu care scrie. De mică a avut probleme de vedere, ea putând distinge doar lumina și culorile. Pe lângă faptul că s-a ocupat de antrenemantele ei, aceasta a fost și voluntar pentru copiii cei mici care au început escalada. S-a ocupat timp de doi ani de copiii cu dizabilități.

„Ora potrivită” este o carte biografică, prezentând parcursul fetei nevăzătoare din copilărie până la vârsta adolescenței. Astfel, aceasta ne prezintă experiențele trăite în școlile din Franța și din România, calvarul operațiilor la ochi, discriminarea societății și, în final, găsirea unui drum potrivit: escalada.

Directoarea Liceului Special Sfînta Maria Arad, prof. Maria Porușnicu, spune că Ariana este o elevă deoasebită: „Este o fată deosebită, implicată în toate activitățiile școlare și extrașcolare. Învață bine și este un copil bun cu care ne mândrim”.