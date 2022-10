Via Transilvanica, traseul de drumeție de 1.400 de kilometri de la Putna la Drobeta Turnu Severin, lansat la Alba Iulia

Via Transilvanica, traseul de drumeţie lung de 1.400 de kilometri, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, se lansează sâmbătă la Alba Iulia. Proiectul a pornit tot de la Alba Iulia, în iunie 2018.

Traseul va putea fi parcurs doar pe jos sau cu bicicleta şi poate deveni un fel de Camino de România, după modelul Camino de Santiago - una dintre cele mai cunoscute rute parcurse în fiecare an de pelerini din toată lumea. Via Transilvanica are ca punct de pornire Putna şi se încheie pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin. Se parcurg judeţele Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş Severin şi Mehedinţi.

Ghidul Drumețului este complet în toate cele patru limbi în care este disponibil și a fost prezentat în premieră, în format tipărit, la Alba Iulia. În Piața Cetății Alba Carolina a fost amenajat un târg cu șapte standuri care reprezintă, prin produse locale, expoziții sau alte tipuri de proiecte din cele șapte ținuturi de pe Via Transilvanica - Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Dacica, Terra Saxonum, Terra Banatica și Terra Romana. De asemenea, patru standuri prezintă trasee și destinații turistice locale și internaționale.

Sunt prezenți și cei șapte alergători - Alin Ușeriu, Tibi Ușeriu, Cristian Deac, Paul Vulturar, Cornel Buliga, Florin Alexandru, Eva Hochbauer, precum și bicicliștii Sergiu Paca și Traian Deleanu, care au parcurs Via Transilvanica de la un capăt la altul.

Evenimentul a cuprins și lansarea Via Transilvanica prin județul Alba. Are o lungime de 140 de kilometri şi trece prin zone şi localităţi din Valea Lungă, Blaj, Cergău, Ohaba, Berghin, Ciugud, Alba Iulia, Sebeş, Pianu, Săsciori, Cugir, după care ajunge în judeţul Hunedoara.

Programul evenimentului mai cuprinde concerte susținute de Ada Milea și Bobo Burlăcianu (Fără Zahăr), URMA, Vița de Vie și Subcarpați. Inaugurarea oficială a traseului are loc sâmbătă seara de către ambasadorii proiectului.

Expoziție în aer liber

Via Transilvanica este și o expoziție de sculptură în aer liber, lungă de 1.400 de kilometri. De-a lungul celor patru ani de construcție a traseului, artiști români și internaționali au sculptat opere de artă pe bornele kilometrice din andezit.

Pentru a celebra arta, la Alba Iulia a fost organizată și o expoziție de borne în miniatură, realizată de artiști care au contribuit la realizarea bornelor din teren. Vizitatorii pot vedea schițe originale ale unor borne care se află pe traseu. De asemenea, o expoziție de pictură reprezintă obiective importante de pe traseu, semnată de voluntarul Doru Ilieș.

„Din experienţa noastră de drumeţi, traseul se poate parcurge în mai multe săptămâni, în totalitate sau parţial, în câteva zile, după puterea şi dorinţa călătorului. Infrastructura Via Transilvanica va oferi acces la apă potabilă, cazare şi masă, dar şi la informaţii istorice şi culturale ale diferitelor zone geografice”, susţin iniţiatorii proiectului.

Drumeţul poate să‑şi aleagă să parcurgă pe jos, pe bicicletă sau călare o regiune, un judeţ, sau să îşi configureze un traseu de câteva zile. Traseul este marcat în culorile specifice: portocaliu şi alb (săgeată portocalie pentru direcţia Drobeta Turnu‑Severin şi albă pentru direcţia Putna). Marcajul specific este un T portocaliu, într‑un cerc de aceeaşi culoare, pe un fundal alb.

Trecerile de drumeţi (pietoni) sunt semnalizate cu tăbliţe specifice, la fel ca avertismentele întâlnite pe traseu. La fiecare kilometru, o bornă kilometrică din andezit, cu logo-ul VT şi o sculptură (realizate de sculptori studenţi) arată kilometrul şi faptul că drumeţul se află pe drumul cel bun.