Motorină pentru uz propriu și lopeți la suprapreț. Faptele unui fost șef de instituție s-au prescris

Un fost director al Direcției Silvice Alba, judecat pentru delapidare, a scăpat de o pedeapsă penală, dar trebuie să plătească prejudiciul. Lucian Mihai Morar, care este și consilier județean din partea PNL Alba, a fost trimis în judecată în anul 2019.

Fostul șef Lucian Mihai Morar este judecat pentru delapidare în formă continuată. În 17 ianuarie 2024, Judecătoria Alba Iulia a pronunțat prima hotărâre în dosar. Instanța a constatat că fapta de delapidare este prescrisă încă din anul 2020, dar l-a obligat pe fostul director să achite suma de 48.430,13 de lei și cheltuieli judiciare în valoare de 6.000 de lei.

Lucian Mihai Morar este acuzat că a alimentat cu combustibil mașini, în interes personal sau pentru altul, folosind cardul de serviciu al Direcţiei Silvice Alba, precum şi că a achiziţionat un număr de 188 de lopeţi utilizate la stinsul incendiilor la un preţ mult mai mare decât o ofertă pe care o avea la dispoziţie

„În perioada 22.02-27.08.2011, în calitate de director al Direcţiei Silvice Alba, inculpatul a alimentat de şase ori în interes personal sau pentru altul cantitatea totală de 1.186,15 litri motorină la staţii de carburanţi de pe raza judeţelor Arad şi Hunedoara cu cardul primit în interes de serviciu de la Direcţia Silvică Alba, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 6.701,65 lei”, se precizează în rechizitoriul Parchetului.

De asemenea, potrivit procurorilor, la data de 12 aprilie 2012, în calitate de director al Direcţiei Silvice Alba, „a dispus achiziţionarea a 188 lopeţi (bătătoare pentru stins incendii) de la o societate comercială în schimbul sumei de 61.543.68 lei, fără să ţină cont de oferta cu preţul cel mai scăzut din data de 27.03.2012, comunicată de un alt furnizor prin adresa cu nr. 2301/27.03.2012, care ar fi fost în valoare de 19.815.60 lei, rezultând astfel o traficare a sumei de 41.728,48 lei în folosul primei societăţi comerciale şi cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 41.728,48 lei”.

Ajutat de o decizie a Curții Constituționale

Reprezentanții actuali ai Direcției Silvice au încercat să obțină în proces și condamnarea penală a fostului director, dar instanța a susținut că fapta este prescrisă în baza unei decizii a Curții Constituționale din 2022.

„Cu toate că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată, instanţa are în vedere aceea că faptele comise intră sub incidenţa deciziei Curţii Constituţionale nr. 358/2022 având în vedere că au fost săvârşite în intervalul 22.02-27.08.2011, respectiv la data de 12.04.2012. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar potrivit art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. termenul de prescripţie pentru infracţiunea dedusă judecăţii este de 8 ani. Se reţine că răspunderea penală pentru comiterea infracţiunii de delapidare s-a prescris în cursul anului 2020”, a susținut magistratul care a judecat speța. Hotărârea poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Mihai Lucian Morar a ocupat postul de director al Direcţiei Silvice Alba în perioada 2009 – 2012 și, anterior, în perioada 2005 – 2007. În prezent este director al Ocolului Silvic Sebeş, un ocol privat care administrează păduri deţinute de Primăria Sebeş şi alte comune din zona Podişului Secaşelor.