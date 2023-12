Incitare la ură împotriva polițiștilor, în live pe Facebook. Cum s-a încheiat procesul penal în instanță

Un tânăr de 28 de ani, trimis în judecată pentru incitare la ură sau discriminare față de polițiști, a fost achitat de instanța de judecată. Bărbatul a fost condamnat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandalul a avut loc în luna iunie 2020, în plină pandemie de coronavirus. Prin postări live pe o reţea de socializare, tânărul (Dorel R.) i-ar fi îndemnat pe cei care îl urmăreau la revoltă împotriva poliţiştilor şi, în acelaşi context, ar fi avut un comportament indecent, expunându-şi organele genitale.

Cu câteva zile mai devreme, acesta a fost implicat într-un alt incident cu polițiști. I-a filmat pe agenți şi a postat materialul video pe Facebook, reclamând că aceștia nu poartă mască.

Oamenii legii opriseră maşina în care se afla tânărul şi care era condusă de o prietenă a acestuia pentru că depăşise viteza legală. Scandalagiul a fost ridicat de poliţişti, dus la sediul Poliţiei din Câmpeni şi amendat cu 1.000 de lei. Ulterior, acesta a continuat să facă „live”-uri pe Facebook în care i-a ameninţat.

„În sarcina tânărului, în vârstă de 25 de ani, s-a reţinut faptul că în noaptea de 21/ 22 iunie 2020, între orele 22,30-01,00, ar fi proferat injurii, ameninţări cu acte de violenţă la adresa persoanelor care îl urmăreau pe reţeaua de socializare precum şi a poliţiştilor, iar în context şi-ar fi expus organele genitale”, se precizează într-un comunicat al IPJ Alba.

Judecătoria Câmpeni l-a achitat pentru fapta de incitare la ură sau discriminare, dar l-a condamnat la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Instanța a contopit pedeapsa cu o alta aplicată pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe rezultând în final 1 an și 1 lună de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel.