Casă împodobită cu mii de beculețe pentru Crăciun, devenită loc de „pelerinaj”: „E ca-n povești, un loc de vis” VIDEO

O locuință din comuna Sântimbru, județul Alba, a fost decorată cu mii de beculețe, zeci de metri de ghirlande luminoase și multe ornamente pentru Crăciun. Familia care locuiește în casa devenită loc de „pelerinaj” o împodobește astfel an de an.

O familie de Sântimbru, județul Alba împodobește în fiecare an casa cu mii de luminițe și diverse obiecte instalate pe fațadă și în curte.

Familia își transformă locuința într-o feerie de lumini, iar oamenii vin să admire casa care pare desprinsă din povești.

Curtea este plină cu beculeţe, ornamente de sărbători sau oameni de zăpadă strălucitori, decorațiuni reprezentând reni, spiriduși și Moș Crăciuni. Fiecare pom este împodobit.

Oamenii se declară entuziasmați de felul în care arată casa și curtea.

„Chiar un loc de vis!!! În fiecare an poposeam, în drum spre Blaj, câteva minute, să admir acest peisaj de exceptie! Felicitări! Mulțumim pentru aceste minunății care ne încântă an de an privirea, ne încarcă în atmosfera de basm a iernii și ne învăluie de magie!”, a transmis un localnic.

„Totul este frumos, felicitări pentru implicare! Noi suntem schimbarea! Prezentarea originală garantat!”, a precizat o altă persoană care a văzut minunăția.

„Felicitări și pentru acest an proprietarilor acestui loc de vis!”, a afirmat un alt martor al spectacolului de lumini de pe strada Blajului din comuna Sântimbru.

Obiceiul împodobirii caselor și a bradului de Crăciun

Obiceiul împodobirii caselor se trage din cel al pomului de Crăciun. Tradiția împodobirii bradului şi a casei cu crenguţe de brad este un obicei preluat pe la jumătatea mileniului trecut, de la triburile germanice.

Bradul simbolizează prin forma sa triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care acesta este acoperit reprezintă cunoaşterea şi bogăţia, asemeni pomului sacru din Grădina Edenului, în care se găseau merele – fructele cunoaşterii.

Bradul de Crăciun, asa cum îl cunoaştem noi astăzi, decorat cu globuri, instalaţie electrică, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel. Deşi în Europa originea sa precreştină nu mai este contestată de nimeni, părerile rămân totuşi împărţite: unii văd în el o reprezentare a arborelui lumii, alţii îl consideră o referire directă la arborele Paradisului, împodobit cu mere de un roşu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii oameni, înainte de alungarea lor din Rai.

Până în secolul XV, oamenii împodobeau casele cu crenguţe verzi şi tradiţia era considerată păgână, la fel şi cea de a-şi face daruri unii altora. Dar nu peste multă vreme, în locul crenguţelor va fi folosit un arbore întreg. Conform documentelor, în 1605, la Strasbourg a fost înălţat primul brad de Crăciun, într-o piaţă publică. Nu avea încă lumânări şi era împodobit cu mere roşii.