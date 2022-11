Roata panoramică din Piața Victoriei din Timișoara, principala atracție a Târgului de Crăciun FOTO

Târgul de Crăciun din Timișoara a fost deschis duminică, 27 noiembrie, când a pornit și iluminatul festiv din zona istorică a orașului. Capitala Timișului și a Banatului s-a împodobit astfel de Sărbători.

Roata panoramică adusă în premieră la Târgul de Crăciun din Timișoara, organizat de Primăria Timișoara, se dovedește a fi principala atracție din Piața Victoriei. Încă din prima zi, timișorenii au făcut coadă să dea o tură cu roata amplasată în mijlocul pieței, între Catedrala Mitropolitană și Operă.



„Nu am crezut că vom avea atâta reclamă proastă. Noi nu am greșit cu nimic. Înțeleg că lumea nu era obișnuită să vadă o roată în centrul orașului. Am văzut pe comentarii, că e echipament de bâlci. Roata asta nu e pentru bâlci. Toate orașele mari din Europa au. În Berlin e roată veche în centru, nici nu funcționează, e doar ca exponat. Stă în centrul orașului, lângă catedrală. Și asta a fost o problema. Au apărut știri false că roata acoperă catedrala. În primul rând nu avem o roată de 64 de metri ca să acopere catedrala. Roata asta are 23 de metri. E un echipament transparent. Nu e cu muzică tare, e altceva. O altă critică a fost că face gălăgie. A fost zgomot când am pus roata, erau camioane. Și am încercat cât mai puțin zgomot. Dar se aude ca o mașină mai silențioasă”, a declarat Daniel Schnelberger, patronul firmei care a adus roata panoramică din centrul Timișoarei.

„E plin Facebook și Instagram de poze”

Această roată a fost montată toată vara la Costinești, dar pentru Târgul de Crăciun au schimbat iluminatul complet. S-au pus lumini albe, ca pentru Crăciun. Anul trecut, de Sărbători, a fost în Cluj-Napoca. În jur de 2.000 de persoane au cumpărat bilete pentru a se da cu roata.

„Nu ne așteptam la atâta lume. Foarte mulți copii, părinți, bunici. E plin Facebook și Instagram de poze cu Catedrala și Opera. Și nu doar din gondolă. Oamenii se pozează cu roata și de jos”, mai spus Daniel Schnelberger, un sârb născut în Germania, dar care de 23 de ani trăiește în România.

„Străbunicul meu mergea cu caravana prin toată Europa. Încă pe vremea când roțile erau din lemn. Viața noastră pe roți. Eram peste tot. Dar ne-am stabilit aici, la Lenauheim (n.r. - o comună din Timiș). Noi avem echipamente și la Shopping City, avem și patrinoarul de acolo, facem patinoarul și la Muzeul Satului Bănățean”, a mai spus Daniel.





Roata din Piața Victoriei e fabricată în Italia, are 16 gondole cu câte patru locuri. O cursă durează în jur de zece minute și face cam cinci ture. Prețul unui bilet pentru adulți costă 25 de lei, iar pentru copii 20 de lei. Roata funcționează între orele 11.00 și 22.00.

Târgul de Crăciun din acest an este primul an în care evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația „Events for Tourism”, din Sibiu, organizator tradițional al mult-apreciatului Târgului de Crăciun de la Sibiu.

Anul acesta, patinoarul de 600 de metri pătrați a fost amenajat în parcarea de la Modex.

În centrul Timișoarei au fost amplasate 75 de căsuțe de lemn. Un număr de 27 dintre comercianți vând produse nealimentare și 42 produse alimentare. Se pot cumpăra, ca în fiecare an, tot felul de produse, de la mâncare, dulciuri, băuturi calde, până la produse artizanale realizate de meşteri, artişti plastici ori produse naturiste de îngrijire personală.

Târgul de Crăciun din centrul Timișoarei va fi deschis până în 2 ianuarie 2023.

Timp de o lună, pe scena din Piața Victoriei vor urca artiști timișoreni și invitați, Moș Crăciun, dar și colindători de pretutindeni. Duminică, 27 noiembrie, au concertat cei de la TM Groove. Vor mai avea loc concerte Amalia Gaiță, Axis, Dincolo de Ziduri sau Krypton. În 16 decembrie este spectacol Folk for Revolution.

Tot în week-endul trecut s-a deschis și Târgul de Crăciun de la Iulius Town, care vine și în acest an cu o roată panoramică.Anul acesta roata a fost pusă lângă noua clădire UBC0 (inaugurată în 2022), dinspre Bulevardul Antenelor. Evident, și la roata de la mall s-au format conzi mari.