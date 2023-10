Campionul României la dat palme merge la Power Slap, cea mai mare competiție din lume. Atuurile lui Sorin Comșa, zis Grosu VIDEO

Campionul României la dat palme, Sorin Comșa din Alba Iulia, va participa la cea mai mare competiție din lume, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, la Las Vegas.

Competiția Power Slap care este deținută de șeful „Ultimate Fighting Championship” (UFC), Dana White. UFC este cea mai mare ligă de MMA (mix martial arts) unde activează cei mai buni luptători ai planetei.

Sorin Comșa, sau cum îi spun prietenii „Grosu”, este din Mihalț (Alba), a devenit celebru în România, dar și peste hotare, când a devenit primul campion al României la „dat palme”.

Acesta a participat la prima competiție RXF unde a câștigat 5.000 de euro, după zeci de palme date și primite. La sfârșitul competiției, Sorin a avut fața puternic afectată și a avut nevoie de timp pentru a se reface. Tânărul din Alba Iulia va pleca în data de 7 octombrie 2023 în SUA, unde va participa la concurs.

„Sunt un băiat simplu de la țară, am muncit de mic copil, asta pentru cei care spun că nu îmi place munca… pentru că au fost o mulțime de comentarii care au spus că <du-te, bă băiatule, la muncă!>, am muncit de mic copil în agricultură, ai mei se ocupă cu agricultura, am și seriviciu, am și tractoare, facem și pâine… ca la țară”, așa se autocaracteriza Sorin într-un interviu pentru alba24.ro, după ce a câștigat centura RXF.

S-a înscris în competiție datorită unei reclame pe care a văzut-o pe Facebook. Era în Germania, unde se angajase în perioada sărbătorilor de iarnă la o firmă de curierat. Nu s-a gândit nici măcar că va fi selectat, dar în final a ajuns chiar să câștige - grație forței sale native, curajului și disciplinei pe care i le-a dat munca.

În timpul competiției, a fost concentrat 100%, iar zâmbetul adversarului din finală, după prima palmă, l-a motivat și l-a îndârjit.

„Nu, nu am stat să îmi iau palmele pentru bani, așa sunt eu, caracterul meu, nu pot să dau înapoi niciodată, să mă las eu mai prejos decât adversarul meu dintr-o competiție. Era onoarea mea, știam că se uită tot satul la mine, cum era după aia să intru în sat și să zică: <Măi Grosule, că mi se zice Grosu în Mihalț, ce-ai făcut? Ai renunțat acolo, te-a bătut ăla mare>... Nu m-am gândit nici o secundă la bani”, a mai spus Sorin Comșa, campionul României la „dat palme”.

Power Slap este cea prima organizație de lupte cu palme din lume, licențiată în statul Nevada (SUA). Sunt prezenți concurenți din mai multe țări, care se luptă pe scenă pentru a-și prezenta puterea, tehnica și hotărârea.