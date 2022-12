Virozele respiratorii au umplut spitalele. Masurile disperate luate de autorități

Unitățile de Primiri Urgențe nu mai fac față numărului mare de copii cu infecții respiratorii, astfel că au fost înființate 59 de centre de asistență medicală pentru a limita aglomerația de la Unitățile de Primiri Urgențe. Iar ce e mai rău abia urmează, avertizează medicii.

Valul de infecții respiratorii care afectează mai ales copiii va lua amploare, avertizează medicii. Deja secțiile de pediatrie din spitale sunt pline, 10% dintre copiii care ajung în camera de gardă având insuficiență respiratorie, adică au nevoie de oxigen pentru a respira.

Medicii nu mai fac față numărului mare de cazuri și de aceea autoritățile au deschis 59 de unități ambulatorii cu circuite separate, la nivel național, care sunt pregătite să-i primească pe copiii cu viroze respiratorii, a anunțat Ministerul Sănătății.

Copiii care au simptome de viroză respiratorie vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și, după caz, clinic, imagistic și biologic de medicii specialiști din centrele de evaluare. Acestea au spații special destinate, cu circuite funcționale corespunzătoare.

Două centre în București

În cazul în care simptomatologia persistă mai mult de 3-5 zile sau dacă tratamentul deja administrat nu dă rezultate, medicii de familie vor îndruma copiii către aceste centre de evaluare pediatrică. „Copiii cu simptomatologie severă sau cei cu factori de risc vor fi direcționați de medicul de familie sau din centrele de evaluare către spital (UPU/CPU). Evaluarea clinică a pacientului pediatric se va realiza în conformitate cu Ghidul «Insuficiența respiratorie acută la sugar - evaluare și tratament imediat», aprobat de Comisia de Pediatrie a Ministerului Sănătății”, potrivit sursei mai sus citate.

În București, funcționează două astfel de centre, potrivit listei publicate de Ministerul Sănătății pe pagina web. Este vorba despre Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu” și Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

Lista centrelor din toată țara poate fi consultată aici.

Specialiștii Ministerului Sănătății recomandă părinților să-i ducă pe copii la medic atunci când febra nu scade – peste 38 de grade Celsius la copilul mai mic de 3 luni și peste 39 de grade la cei peste 3 luni –, deși se administrează medicamente; sau când copilul respiră cu dificultate, când devine palid, astenic, cu stare generală alterată, când nu reușește să înghită saliva sau să bea lichide din pricina respirației dificile.

Aglomerație la medicii de familie

Potrivit Ralucăi Zoițanu, medic de familie în București, vineri, în primele trei ore de cabinet, a acordat 18 consultații. „Venea şi weekendul, deci am acceptat, chiar dacă am luat câte 5 minute din consultațiile celorlalți pacienți, care aveau programare făcută de câteva zile. Deci, am văzut câte un pacient la 10 minute, nu la 15 minute. Până la sfârşitul programului, am avut 29 de consultații, deşi vinerea este de obicei o zi mai liniştită. Săptămâna aceasta am avut 147 de consultații, deşi de programat am programat doar câte 20 zilnic, cu minimum 24 ore înainte. Rar se mai întâmplă să încep ziua cu locuri de programare libere”, mărturisește medicul de familie.

La rândul ei, Sandra Alexiu, medic de familie în București, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, atrage atenția că violența valului de gripă care afectează acum America de Nord va ajunge și la noi. Este abia început de decembrie și deja sunt 9 milioane de bolnavi și aproape 5.000 de decese, subliniază dr. Alexiu. „Vine și la noi, nu vă faceți iluzii! Doar că la noi nici paracetamol nu prea se mai găsește, de suficiente ventilatoare ce să mai zic. În schimb, mai avem vaccin gripal în cabinete unii dintre noi, mai e și în farmacii. Faceți pasul acesta, până nu e prea târziu”, invită medicul de familie.

Ce arată datele INSP

În unele cabinete ale medicilor de familie însă, vaccinul s-a terminat, susține Raluca Zoițanu. Aceasta adaugă că reprezentanții Ministerului Sănătății pot vedea în timp real în Registrul Electronic Național de Vaccinare că vaccinul gripal de la medicii de familie s-a terminat, însă nu a mai cumpărat. Dr. Zoițanu susține că oficialii de la Sănătate ar trebui să facă demersuri pentru ca mai multe doze de vaccin gripal să ajungă în farmacii. „Apropo, nici hexavalent, tetravalent şi ROR nu avem, deşi ministerul spunea în octombrie că în noiembrie vine. N-a precizat anul”, mai spune dr. Zoițanu.

Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, INSP, la nivel național, între 28 noiembrie și 4 decembrie 2022, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute – gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii – a fost de 69.699, comparativ cu 97.272 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 33.067 înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. În același interval, au fost raportate 822 cazuri de gripă clinică, față de 641 înregistrate în săptămâna precedentă, și 204 cazuri, anul trecut. 12 cazuri de gripă au fost confirmate în același interval, dintre care 7 cu virus gripal A nesubtipat.

Recomandări de îngrijire acasă

Medicul pediatru Mihai Craiu a făcut câteva recomandări pentru îngrijirea copilului cu viroză respiratorie acută la domiciliu, dacă medicul curant decide asta. Potrivit acestuia, medicamentele ajută copilul să tolereze boala mai ușor, dar nu-l vindecă mai repede de 7-10 zile. Copilul poate fi ajutat să treacă mai ușor prin infecție printr-o hidratare continuă. Atunci când copilul este deshidratat, starea lui generală se alterează și urinează mai puțin de 3 ori pe zi. Secrețiile nazale trebuie îndepărtate cu ajutorul serului fiziologic sau apei de mare, mai ales înainte de masă sau de somn, iar îmbrăcămintea copilului trebuie să fie lejeră. Temperatura camerei nu trebuie să depășească 22 de grade Celsius. Medicamentele pentru febră pot fi paracetamolul, ibuprofenul sau algocalminul, iar cele împotriva tusei nu se administrează la copilul sub 1 an. Copilul care tușește poate fi ajutat cu dispozitive de umidificare a aerului și administrând medicamentele prescrise de medic. Există studii care arată că mierea poate fi utilă în cazul tusei, dar nu la copiii sub 1 an. Între 1 an și 5 ani este permisă o jumătate de linguriță, iar o linguriță pe zi, între 6 și 12 ani. Totodată, părinții sunt sfătuiți să nu fumeze în proximitatea copilului.

De ce răcim mai mult iarna

Cercetătorii din spatele unui nou studiu spun că au găsit motivul biologic pentru care ne alegem cu mai multe boli respiratorii în timpul iernii. Se pare că aerul rece în sine dăunează răspunsului imunitar de la nivelul nasului.

„Este pentru prima dată când avem o explicație biologică și moleculară cu privire la un factor al răspunsului nostru imunitar înnăscut care pare a fi limitat de temperaturi mai scăzute”, a spus dr. rinolog Zara Patel. De fapt, reducerea temperaturii din interiorul nasului cu până la 5 grade Celsius ucide aproape 50% din miliardele de celule care luptă cu virusurile și bacteriile din nări, potrivit studiului publicat în „The Journal of Allergy and Clinical Immunology”, citat de CNN. „Aerul rece este asociat cu o infecție virală crescută, deoarece, în esență, îți pierzi jumătate din imunitate doar prin acea scădere mică a temperaturii”, a spus rinologul Benjamin Bleier.

Un virus sau o bacterie respiratorie invadează nasul, principalul punct de intrare în organism. Imediat, partea din față a nasului detectează germenul, cu mult înainte ca partea din spate a nasului să fie conștientă de intrus. În acel moment, celulele care căptușesc nasul încep imediat să creeze miliarde de copii simple ale lor, numite vezicule extracelulare sau EV.

„EV-urile nu se pot divide așa cum o fac celulele, dar sunt ca niște mini-versiuni ale celulelor special concepute pentru a ucide aceste virusuri. EV-urile acționează ca momeli, așa că atunci când inhalați un virus, acesta se lipește de aceste momeli în loc să se lipească de celule”, a spus Bleier. Aceste mini-versiuni ale celulelor sunt apoi expulzate de celule în mucusul nazal, unde nu mai invadează germenii înainte de a putea ajunge la destinație și de a se înmulți.

„Aceasta este una dintre, dacă nu singura parte a sistemului imunitar care lasă corpul tău să lupte împotriva bacteriilor și virusurilor înainte ca acestea să ajungă efectiv în corpul tău”, a mai transmis Bleier.