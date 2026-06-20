Unde vor românii să trăiască. Bucureștiul pierde teren în topul atractivității urbane

Deși rămâne cel mai mare și mai bogat oraș al țării, Bucureștiul nu mai este prima opțiune pentru românii care își doresc să se mute într-un alt oraș. Un studiu recent privind atractivitatea urbană plasează Brașovul pe primul loc în preferințele populației, înaintea unor centre urbane importante precum Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara.

Cercetarea, realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare, a analizat percepția românilor asupra calității vieții în marile orașe, luând în calcul criterii precum oportunitățile de angajare, accesul la servicii medicale, mobilitatea urbană, oferta culturală și posibilitățile de petrecere a timpului liber.

Potrivit Indexului Atractivității Urbane, Brașovul a obținut cel mai mare scor pe o scară de la 1 la 10, fiind considerat orașul care oferă cel mai bun echilibru între confort, oportunități și calitatea vieții.

Orașul de la poalele Tâmpei continuă să atragă atât locuitori din alte zone ale țării, cât și români stabiliți în străinătate care se gândesc la o eventuală întoarcere acasă.

Elena Drăgan, care locuiește de 11 ani în Spania, spune că, dacă ar reveni în România, Brașovul ar fi alegerea sa fără ezitare.

Totuși, localnicii recunosc că orașul nu este lipsit de neajunsuri. Miruna, care locuiește în Brașov de aproximativ un an, apreciază atmosfera și oferta de zi, însă consideră că viața de noapte este mai puțin dezvoltată.

„E foarte frumos orașul. Viața de zi e ok, sunt atâtea terase, dar viață de noapte nu prea e în Brașov”, spune aceasta pentru știrileprotv.ro.

Pe locul al doilea în clasament se află Cluj-Napoca, unul dintre cele mai dinamice centre economice și universitare din România.

Surpriza clasamentului este însă Constanța, care a urcat trei poziții față de anul trecut și a ajuns pe podium, alături de Timișoara.

Mulți dintre cei care aleg Constanța invocă apropierea de mare și numeroasele opțiuni de relaxare.

„Cred că partea de mare ne avantajează, cu plaja, cu terasele. Ai unde să ieși, nu te plictisești niciodată”, a declarat o locuitoare a orașului.

Potrivit lui Felix Tătaru, criteriile care influențează alegerea unui oraș s-au schimbat semnificativ în ultimii ani.

„Ni se confirmă faptul că vibrația rămâne cel mai important lucru, respectiv petrecerea timpului liber, sportul, mișcarea, cultura. Sunt lucruri esențiale pentru oameni”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, locuitorii Constanței atrag atenția că administrația locală și starea infrastructurii reprezintă în continuare puncte sensibile.

„Din păcate nu prea avem gospodari și se vede la tot pasul. Ne place Constanța, iubim Constanța și o suportăm așa cum e”, a spus un localnic.

Orașele mici câștigă teren

Clasamentul relevă și ascensiunea unor municipii mai mici, care reușesc să concureze cu marile centre urbane prin costuri mai reduse și un nivel ridicat de confort.

Un exemplu este Alba Iulia, care ocupă locul al nouălea, deși are puțin peste 70.000 de locuitori.

Locuitorii spun că liniștea și costurile mai mici de trai reprezintă principalele avantaje.

„Este un oraș mult mai liniștit, mai calm față de restul orașelor din jur și probabil și costurile de locuire sunt mai scăzute”, a explicat un locuitor.

Autorii studiului susțin că succesul orașelor mai mici este explicat de raportul favorabil dintre costurile de trai și calitatea vieții, un criteriu care cântărește tot mai mult în deciziile românilor privind locul în care aleg să locuiască.