search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Românii, un neam de supraviețuitori. Au dat onoarea cavalerească pe tacticile neconvenționale redefinind războiul în nordul Balcanilor

0
0
Publicat:

Românii au devenit maeștrii ai războiului neconvențional în evul mediu. Având de-a face cu inamici mult mai numeroși și de multe ori mai bine echipați, imposibil de înfruntat în câmp deschis, românii au schimbat paradigma războiului la nord de Balcani, având ca principal scop supraviețuirea. 

Bătălia de la Baia FOTO wikimedia commons
Bătălia de la Baia FOTO wikimedia commons

Poporul român s-a născut în focul războiului. Practic, a apărut ca neam pe un teritoriu disputat și controlat secole la rândul de numeroase neamuri migratoare și triburi războinice.

Primele state medievale românești s-au născut tot în urma războaielor. La fel și-au obținut și independența. Alte câteva secole s-au străduit să o mențină în fața unor inamici puternici care-și disputau întâietatea militară și politică în zona est-central europeană și Balcani. Nu de puține ori, principatele române au fost invadate de armate foarte puternice. Au supraviețuit de fiecare dată, chiar dacă sorții războiului le-au fost potrivnici. Ba chiar de multe ori, unii voievozi au stârnit uimire și admirație reușind cu armate mai mici să înfrângă forțe mai numeroase.

Și asta fiindcă românii au reușit să schimbe paradigma războiului în nordul Balcanilor. Într-o lume a războiului cavaleresc unde onoarea pe câmpul de luptă era considerată cea mai importantă, românii au ales cartea supraviețuirii. În loc să piară glorios, dar sigur, în confruntări armate directe, în câmp deschis, voievozii au preferat tacticile de luptă neconvenționale, vicleșugurile și războiul psihologic. Eficiența era preferată oricărui cod de onoare cavaleresc. Așa se face că unii voievozi precum Basarab I, Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare au distrus armate uriașe cu un număr mai mic de luptători. 

O armată întreagă prinsă ca într-un abator

Unul dintre exemplele cele mai bune ale modului în care românii înțelegeau să practice războiul a fost bătălia de la Posada. Este binecunoscuta înfruntare din 1330 dintre regele francez al Ungariei, Carol Robert de Anjou și Basarab I, domnitorul Valahiei. Este bătălia în care Țara Românească își confirmă statutul de țară independentă. Este cunoscut faptul că Basarab I reușește cu o armată inferioară ca echipament și număr să învingă puternica armată înzăuată, cu mulți cavaleri greu înarmați a regelui angevin al Ungariei. Evident, Basarab I a refuzat orice confruntare directă cu armata regelui Ungariei. Deși Carol Robert spera la o bătălie clasică, în câmp deschis, conform codurilor de onoare cavalerești, Basarab a mers pe cartea supraviețuirii și a eficienței. Propriu-zis, regele Ungariei nu a știut cu cine se pune și împotriva cui pleacă. Domnitorul valah a folosit un întreg arsenal de tactici neconvenționale.

L-a lăsat pe Carol Robert să intre în țară cu armata lui de aproape 30.000 de oameni și l-a făcut să bântuie prin teritorii pustiite. Efectiv, țăranii au abandonat satele, și-au luat toate bunurile, inclusiv rezervele de hrană și s-au retras la munte sau în păduri. Regele și întreaga sa armată au îndurat foame, sete și frustrare. Mai ales caii cavalerilor aveau de suferit din cauza lipsei hranei. Războiul psihologic a continuat. Basarab a evitat în continuare să dea piept cu armata regelui. Nici nu ar fi fost înțelept. În schimb a trimis un grup de soli, care în realitate erau și spioni. Aceștia s-au oferit să-i plătească regelui întoarcerea în Ungaria. Și erau gata să ofere o sumă uriașă pentru acele vremuri. Scopul acestei solii era dublu. Pe de o parte, trimișii vedeau starea de spirit a inamicului, forța militară și modul în care erau organizați. Pe de altă parte au stârnit orgoliul regelui și s-au asigurat că vine acolo unde-și dorea Basarab. În cele din urmă i-a făcut pe unguri să atace direct Curtea de Argeș.

După săptămâni de mers prin teritorii cu hrană puțină, pustii, trupele lui Carol Robert de Anjou s-au trezit în fața unei fortificații extrem de bine apărate. Vlăguiți, cu moralul la pământ, nu au reușit să facă mare lucru în fața meterezelor valahe. În timp ce Carol Robert de Anjou își vlăguia și mai tare trupele în fața fortificațiilor Curții de Argeș, Basarab pregătea locul măcelului. A știut exact unde să aștepte armata regelui Ungariei.

Carol Robert, cu armata obosită, flămândă, hărțuită în permanență de trupe de guerrilă valahe și cu moralul la pământ a dat ordin de retragere. Erau în permanență supravegheați de valahi. Fără să bănuiască nimic, crezând că vor scăpa cu bine către Transilvania, soldații lui Carol Robert de Anjou au intrat într-o trecătoare numită Posada, încă neidentificată cu exactitate. Nu aveau de unde să știe că acel loc va deveni un uriaș cimitir. La un moment dat asupra lor s-a dezlănțuit iadul. Oștenii valahi au avut grijă să blocheze ambele capete ale defileului. Nimeni nu mai intra, nimeni nu mai ieșea. Din înaltul stâncilor asupra cavalerilor și pedestrașilor s-a abătut o ploaie de săgeți și sulițe, bolovani, bucăți de stâncă și bușteni. Cronica pictată de la Viena descrie măcelul care ar fi durat patru zile.

 „Mulţimea nenumărată a românilor, sus pe râpi, alergând din toate părţile, arunca săgeţi asupra oastei unguresti care era în fundul văii, pe un drum, care însă nici nu ar fi trebuit numit drum, ci mai curând un fel de corabie strâmtă unde din pricina înghesuelii cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă, pentru că din pricina urcuşului prăpăstios... nu se puteau sui împotriva românilor pe niciuna din râpile de pe cele două laturi ale drumului, nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind şanţurile săpate acolo, ci ostaşii regelui erau cu totul prinşi, ca nişte peşti în vârşă sau în mreajă. Au căzut tineri şi bâtrâni, principi şi nobili, fără nicio deosebire”, preciza cronica.

După ce s-a născut haosul și lupta pentru supraviețuire, contingente de valahi au intrat în râpă cu securi, junghere și ghioage și au început să omoare tot ce prindeau. Cronica pictată de la Viena spune că oștenii valahi le-au bătut cuie în cap nobililor unguri, iar pe alții i-au spintecat. Prada a fost extrem de bogată. Au murit acolo înalte personalități ale Regatului Ungariei, precum magistrul Andrei, prepozitul bisericii albense, vice-cancelarul regal Mihail de Poszega și Nicolae din Alba transilvană. Carol Robert de Anjou a fugit în mod rușinos, schimbând hainele cu un scutier. A fost o victorie fără onoare cavalerească dar de o eficiență incredibilă. Valahia nu doar că a supraviețuit dar a reușit să se întărească ca stat medieval la nordul Dunării. 

Citește și: 17 mai: Bătălia de la Rovine, încheiată cu victoria trupelor muntene în fața celor otomane. Mircea cel Bătrân a rămas însă fără coroană

Masacrul de la Baia, o lecție cruntă de război ucigător

Ungurii au pățit-o și cu moldovenii, un secol mai târziu. Era în anul 1467, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Între regele Ungariei, Matei Corvin și domnitorul Moldovei relațiile deveneau tot mai încordate. Matei Corvin nu era mulțumit de faptul că voievodul moldovean îl alesese pe regele Poloniei, Cazimir al IV-lea Jagello drept suzeran și a orientat principatul către Polonia. În plus, în 1460, Petru Aron, cel care i-a ucis părintele voievodului moldav, s-a refugiat în Transilvania. Nemulțumit că are un rival în apropiere, Ștefan cel Mare a organizat mai multe incursiuni în Transilvania, ceea ce evident a produs o nemulțumire profundă regelui Matei Corvin. 

Tensiunile au escaladat în momentul în care Ștefan cel Mare atacă și cucerește Chilia, în doar 24 de ore, o cetate apărată de o garnizoană munteană și maghiară. În plus, voievodul moldovean a sprijinit revoltele secuilor și sașilor din Transilvania împotriva coroanei maghiare. Toate aceste lucruri l-au determinat pe Matei Corvin să pornească, în fruntea armatei, într-o expediție de pedepsire, în Moldova. Matei Corvin a avansat cu o armată de peste 40.000 de oameni, așa cum arată cronica lui Jan Dlugosz și Letopisețul Țării Moldovei, prin pasul Oituz, având ca obiectiv Suceava, capitala Moldovei.  

La rândul său, Ștefan cel Mare a adunat 12.000 de oameni, în special luptători de elită, călăreți și arcași. La fel ca Basarab a evitat lupta în câmp deschis și a aplicat același tip de război psihologic. Locuitorii din satele aflate pe traseul armatei maghiare au fost puși să se retragă în păduri, departe de drumuri, luând totul cu ei. La fel ca și Carol Robert de Anjou, Matei Corvin și-a purtat armata printr-o țară pustiită, cu probleme serioase de aprovizionare a armatei, ceea ce a dus la o slăbire a moralului.

În tot acest timp, trupele de cavalerie ușoară ale lui Ștefan cel Mare, acei „ţărani cu şele neacoperite şi cu scări de stejar, dar voinici in atacul cu suliţa”, de care vorbea cronicarul polonez Martin Bielski, făceau ravagii cu atacuri surpriză, după care se retrăgeau. În cele din urmă ungurii ajung la Baia. Moralul a crescut, mai ales că erau convinși că Ștefan cel Mare evită confruntarea directă tocmai fiindcă se temea de Matei Corvin și puternica sa armată. Baia era un târg important al acelor vremuri, situat pe drumul comercial ce făcea legătura dintre porturile de la Marea Neagră și țărmurile Mării Baltice. Matei Corvin s-a lăsat păcălit de faptul că domnitorul moldovean nu a ieșit să lupte în câmp deschis, iar ungurii deja sărbătoreau victoria. Erau convinși că vor cuceri destul de repede Suceava.

Citește și: Mihai Viteazul nu a fost recunoscut ca domnitor al Transilvaniei. Cum îl vedea împăratul german și cum faima sa a devenit mortală

Așa că după ce și-a instalat tabăra, regele Ungariei a dat liber soldaților. Mulți dintre ei nu aveau să mai apuce zorii. În toiul nopții, oștenii lui Ștefan au atacat Baia. Pentru a provoca confuzie au dat foc târgului. Mai apoi, arcașii moldoveni au lansat câteva voleuri de săgeți asupra taberei ungurești, făcând ravagii. 

În haosul iscat, războinicii moldoveni înarmați cu spade, securi și junghiere s-au revărsat asupra inamicului. A urmat o luptă corp la corp cruntă, pe ulițele înguste ale târgului, pe la marginile așezării, printre corturi. Ungurii au fost efectiv masacrați. Inclusiv regele Matei Corvin a părăsit în mare grabă tabăra, cărat pe o targă cu o săgeată înfiptă în spinare. „Lupta a avut un caracter extrem de violent şi a ţinut toată noaptea. Pe la orele 5 dimineaţa, ungurii răzbiţi, au început să fugă. Regele Mateiaş, rănit în spate, lângă şira spinării, de o săgeată cu trei vârfuri, a trebuit să fie purtat pe targă înapoi”, scria Constantin C. Giurăscu, în „Istoria Românilor”. 

Pe lângă aceste două exemple, au fost și altele nenumărate. Bătălia de la Rovine dată de Mircea cel Bătrân se înscrie într-un registru asemănător, cu oastea otomană mânată într-o mlaștină. La Vaslui, Ștefan cel Mare a procedat asemănător. Tot marele voievod moldovean a prăpădit o întreagă armată poloneză, a regelui Ioan Albert, în Codrii Cosminului, pregătind o capcană ca la Posada. 




Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
PREMIERUL Bolojan lasă orașele să înghețe, PRIMARUL Bolojan era campion la termoficare! Dublu față de celelalte municipii
gandul.ro
image
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
mediafax.ro
image
Scandal monstruos în familia Beckham! Fiul lui David și al Victoriei face acuzații uluitoare: „Mi-au sabotat viața! Contractele de imagine sunt totul pentru ei!”
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
observatornews.ro
image
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
playtech.ro
image
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan, la un pas să fie schimbat. Sorin Grindeanu dă semnalul în Coaliție după acordul UE-Mercosur
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Cele 2 zodii cărora le surâde soarta începând cu 1 februarie. Se schimbă totul pentru ele pe plan sentimental și profesional
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor