Un asteroid uriaș va trece sâmbătă pe lângă Pământ. Va putea fi observat cu binoclul sau telescopul

Un asteroid de mari dimensiuni va trece sâmbătă, 27 iunie, prin apropierea Pământului, fără a reprezenta vreun pericol de impact, a anunțat Agenția Spațială Europeană (ESA).

Este vorba despre asteroidul (152637) 1997 NC1, descoperit în 1997 și monitorizat de echipa de apărare planetară a ESA. Potrivit agenției, acesta va ajunge la cea mai mică distanță față de Terra sâmbătă, la ora 14:14 (ora României).

La momentul apropierii maxime, asteroidul se va afla la aproximativ 2,56 milioane de kilometri de Pământ, adică de peste șase ori distanța dintre Terra și Lună. ESA precizează că orice posibilitate de coliziune a fost exclusă.

Corpul ceresc poate fi observat cu instrumente astronomice obișnuite

Potrivit ESA, asteroidul ar putea fi observat cu ajutorul unor telescoape de mici dimensiuni sau al unor binocluri mari.

„O apropiere de Pământ a unui obiect de această dimensiune are loc doar o dată la câțiva ani, deși, de această dată, Luna aflată aproape și foarte luminoasă ar putea îngreuna observarea sa în momentul apropierii maxime”, a explicat Juan Luis Cano, din cadrul Biroului de Apărare Planetară al ESA, notează Le Figaro.

Vizibilitatea va depinde atât de poziția observatorilor pe glob, cât și de gradul de întunecare a cerului. Asteroidul va putea fi urmărit în anumite zone din emisfera nordică înainte de apropierea maximă, aproape la nivel global în momentul trecerii și în principal din emisfera sudică după ce se va îndepărta de Pământ.

Între 750 de metri și 1,65 kilometri diametru

Dimensiunea asteroidului este estimată între 750 și 1.650 de metri, pe baza cantității de lumină reflectate de suprafața sa. ESA precizează însă că unele estimări sugerează că obiectul ar putea fi mai mic decât indică aceste calcule.

Asteroidul se va deplasa cu o viteză de aproape nouă kilometri pe secundă în momentul în care va trece pe lângă Pământ.