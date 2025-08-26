Trucurile la care apelează românii ca să facă economii. Alimentele care revin „la modă”

În plină perioadă de austeritate, românii încearcă să facă economii mai ales la mâncare, capitolul la care familiile cheltuiesc, în general, cei mai mulți bani.

Gospodinele apelează la tot felul de trucuri culinare și reușesc să facă mâncăruri bune cu bani puțini. De exemplu, pot găti o oală mare de borș cu verdeață din mai multe feluri de pește sau, în cazul unui buget și mai restrâns, se orientează către tacâmuri de pui, potrivit unui reportaj realizat de Știrile ProTV.

„Căpățânile de novac, patru lei. Cele de crap, cinci lei”, rezumă o femeie, care indică tacâmurile de pește, drept un ingredient ieftin pentru o supă gustoasă sau tocană bună.

Un cuplu a explicat că încearcă să se descurce, timp de o săptămână, cu 10 kilograme de astfel de produse, care au costat 50 de lei.

Tacâmurile și oasele, din nou „tentante”

Tacâmurile de pui, adică ceea ce rămâne din carcasa unei păsări după ce pulpele, pieptul și aripile, bucățile cărnoase, sunt scoase pentru a fi vândute separat, sunt iar „la modă”.

Gospodinele se orientează din nou către spinarea, gâtul, ghearele, osul pieptului și partea din spate a puiului, care, în vremea comunismului, erau cea mai accesibilă sursă de proteine și colagen.

Măcelarii observă revenirea în forță, în achizițiile clienților, a oaselor garf, de porc și vițel. Gospodinele știu că cele afumate sunt ideale pentru fasole și varză și spun că merită prețul între 7 și 15 lei pe kilogram.

În plus, nu e un secret că dieteticienii recomandă supa de oase ca parte a meniului obișnuit, datorită multiplelor sale beneficii asupra organismului.

„Toate țările au trecut prin așa ceva, în perioadele de recesiune economică. (....) Apare acest mecanism de adaptare care funcționează o perioadă de timp. Din păcate, ceea ce cheltuim pentru plăceri, să nu le spunem chiar vicii, se menține destul de constant.”, explică Adrian Dan, sociolog, potrivit Știrilor ProTV.



