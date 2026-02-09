Tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza genelor false. Medicii trag un semnal de alarmă

Tot mai multe adolescente ajung la camerele de gardă cu probleme grave la ochi, după ce au folosit gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau din magazine de tip fast-fashion. Medicii vorbesc despre arsuri de cornee, infecții oculare și reacții alergice severe, care pot avea consecințe pe termen lung asupra vederii.

Unitățile de primiri urgențe din mai multe orașe au raportat un număr tot mai mare de cazuri de tinere care se prezintă cu ochii roșii, umflați, cu dureri intense și vedere încețoșată. În unele situații, lipiciul pentru gene a ajuns direct pe cornee, provocând leziuni serioase care au necesitat tratament de urgență și, uneori, chiar spitalizare.

Specialiștii atrag atenția că aceste produse, aparent inofensive, pot avea efecte grave asupra sănătății, mai ales atunci când sunt folosite incorect sau fără supraveghere.

Lipiciul de gene poate provoca leziuni pe viață

Medicii explică faptul că adezivii pentru gene conțin substanțe chimice iritante, precum cianoacrilatul sau formaldehida, care pot declanșa reacții alergice puternice. Zona ochilor este extrem de sensibilă, iar chiar și o cantitate mică de lipici poate provoca arsuri chimice, conjunctivită severă sau infecții oculare.

Riscul este cu atât mai mare în cazul adolescentelor, care își aplică genele acasă, urmând tutoriale de pe rețelele sociale, fără a cunoaște pericolele reale.

Produse din online, fără etichete clare și fără garanții

Medicii subliniază că multe dintre produsele cumpărate din mediul online nu au etichete traduse în limba română și nu oferă nicio garanție că respectă standardele europene de siguranță. În aceste condiții, utilizatoarele nu știu ce substanțe aplică, de fapt, în apropierea ochilor.

„Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13–14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, avertizează medicii.

Când trebuie mers de urgență la medic

Specialiștii le recomandă părinților să discute deschis cu adolescenții despre riscurile folosirii produselor cosmetice și să evite lipiciul de gene ieftin sau neverificat. De asemenea, este important să fie alese doar produse testate dermatologic și oftalmologic.

În cazul apariției oricărui disconfort – usturime, durere, roșeață sau lăcrimare excesivă – prezentarea de urgență la medic este esențială, pentru a preveni complicații care pot afecta vederea pe termen lung.