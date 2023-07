Cât de sigure sunt, de fapt, extensiile de gene. De ce sunt recomandate doar ocazional

Extensiile de gene au devenit foarte populare în ultimii ani, însă acestea prezintă și un risc pentru sănătate. Spre deosebire de genele false, extensiile de gene semipermanente promit să vă facă genele să pară mai pline, mai lungi pentru mai mult timp.

Extensiile de gene sunt fibre minuscule care seamănă cu genele adevărate, care sunt lipite una câte una de genele naturale individuale la baza părului, de-a lungul liniei genelor, a spus pentru Today dr. Ashley Brissette, purtător de cuvânt al Academiei Americane de Oftalmologie și profesor asistent la Weill Cornell Medicine și New York Presbyterian Hospital.

Extensiile sunt lipite cu ajutorul unui adeziv pentru extensii de gene, explică Brissette, care conține diverse ingrediente pentru a menține genele fixate la locul lor. Extensiile de gene și adezivii sunt considerate produse cosmetice, ceea ce înseamnă că acestea trebuie să respecte cerințele de siguranță și etichetare a produselor cosmetice. Pot fi realizate din fibre sintetice precum acrilicul, nurcă adevărată sau blană de zibelină și mătase. Pot fi aplicate pe fiecare geană sau distanțate, pentru un aspect mai natural. Dar unele persoane sunt alergice la blana de animale, așa că, pentru aceste persoane, genele sintetice funcționează cel mai bine, a declarat Jennifer Garcia, stilist de gene.

„Ciclul de viață al genelor este de aproximativ două luni, așa că, dacă sunt lipite la baza genelor, în medie (extensiile de gene) durează aproximativ (șase până la opt săptămâni)”, spune Brissette.

Cât de sigure sunt extensiile de gene

Extensiile de gene pot fi sigure dacă mergi la un tehnician cu experiență care folosește instrumente igienizate și dacă le faci cu moderație, spun specialiștii. Există, de asemenea, câteva lucruri de care trebuie să ții cont. Asigură-te că îți protejezi ochii cât mai mult posibil în timp ce folosești extensii de gene.

De exemplu, dacă ai sensibilități sau alergii ale pielii, Brissette recomandă să încerci mai întâi un patch test cu adezivul, care presupune aplicarea unei cantități mici de adeziv pe o altă parte a corpului și așteptarea a 24 de ore pentru a vedea dacă există o reacție.

Dacă ai o reacție, specialiștii recomandă să consulți un dermatolog certificat pentru a face un test de alergie și pentru a afla ce componentă a extensiei sau a lipiciului provoacă reacția.

De asemenea, ar trebui să cureți în mod regulat extensiile pentru a menține genele sănătoase - dar asigură-te că folosești un produs de curățare formulat pentru zona ochilor și pentru extensiile de gene, deoarece unele au uleiuri care pot slăbi lipiciul, explică Brissette. Spală-te peste pleoapele închise în fiecare zi pentru a menține bacteriile la un nivel minim.

Care sunt riscurile extensiilor de gene

Riscurile extensiilor de gene variază de la leziuni la iritații, reacții alergice și infecții.

Reacții la adezivi

„Pui aceste extensii sintetice atât de aproape de globul ocular folosind instrumente ascuțite, iar un accident sau o utilizare necorespunzătoare a instrumentelor ar putea duce la traume la nivelul pleoapei sau al corneei”, spune Brissette.

Apropierea extensiei de foliculul de păr al genelor și de globul ocular prezintă, de asemenea, oportunități pentru probleme, spune Brissette. „Am văzut extensii de gene care au migrat în ochi astfel încât au rămas blocate sub pleoapă, provocând zgârieturi sau iritații.”

Adezivii pot conține, de asemenea, o serie de ingrediente nesigure, spune Brissette - unul dintre acestea este formaldehida, un ingredient comun în lipiciul pentru gene care provoacă alergii și iritații, adaugă ea.

„Multe dintre substanțele chimice folosite în adezivi sunt toxice și pot provoca nu numai iritații, ci și o potențială pierdere a glandelor și chiar infecții”, spune dr. Rudrani Banik, oftalmolog la New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

Adezivul poate bloca glandele de pe marginea pleoapei (numite și glande Meibomian), spune Banik, care secretă uleiuri. „Aceste uleiuri sunt importante pentru a menține suprafața ochiului sănătoasă și pentru a preveni ochiul uscat”, spune Banik, adăugând că extensiile pot deteriora potențial aceste glande, astfel încât să nu funcționeze corespunzător.

Reacții alergice

Extensiile de gene pot provoca, de asemenea, probleme ale pielii din jurul ochilor. „Pielea pleoapelor este foarte subțire, unele dintre cele mai subțiri pe care le avem pe tot corpul”, spune Lipner, adăugând că extensiile sau procesul de aplicare pot provoca cu ușurință pleoape iritate și roșii.

„O minoritate de persoane vor fi alergice la lipici sau la gene, iar această (reacție) se numește dermatită alergică de contact”, mai spune Lipner, adăugând că aceasta provoacă o erupție cutanată cu mâncărimi și arsuri, care poate supura sau se poate forma o crustă.

„Cele mai grave pe care le-am văzut (cu extensiile de gene) sunt reacții alergice severe la lipici. ... Poate provoca multă durere, umflături, chiar și vedere încețoșată”, mai spune Brissette. În cazul în care apare blefarita severă (inflamația pleoapelor), ochii se pot umfla și se pot închide, notează experții.

În aceste cazuri, extensiile de gene și lipiciul trebuie date jos imediat, iar erupția trebuie tratată.

Infecții bacteriene

Extensiile de gene pot provoca uneori și infecții bacteriene. „Dacă lucrurile nu sunt igienizate corespunzător sau dacă ai tăieturi sau abraziuni la nivelul pielii, atunci când ți se pun genele, acesta ar putea fi un punct de intrare pentru o infecție”, spune Lipner. Și, odată ce extensiile sunt puse, pot apărea și infecții bacteriene dacă nu le cureți corespunzător, lucru pe care multe femei nu îl fac, de teamă că vor cădea, spune Brissette. „Cu extensiile de gene la locul lor, acea zonă este într-adevăr predispusă la acumularea de bacterii”, spune ea.

Bacteriile de la baza genelor pot migra în glandele de ulei, adaugă Brissette, ceea ce poate duce la apariția unor infecții bacteriene.

Căderea genelor naturale

O posibilă complicație pe termen lung a extensiilor de gene este alopecia de tracțiune, notează Lipner. „În timp, extensiile pot să tragă într-un fel de foliculul de păr și, în cele din urmă, îl va subția și îl va slăbi”, spune Lipner, adăugând că acest lucru se întâmplă adesea atunci când persoana poartă extensiile în mod constant sau le scoate mai devreme.

Genele există pentru a ajuta la menținerea murdăriei, a resturilor și a prafului departe de ochii noștri, explică Brissette - dar mai multe gene nu înseamnă neapărat mai multă protecție. „Există o știință în spatele faptului că genele noastre au o anumită lungime. ... Dacă sunt prea lungi, acestea interferează cu funcția de clipire a ochiului”, adaugă Brissette.

Clipitul este un răspuns reflex care ajută la menținerea particulelor sau a obiectelor străine în afară și distribuie lacrimile pe suprafața ochilor pentru a-i menține hidratați, explică Brissette. Extensiile care sunt foarte lungi sau grele pot interfera cu clipitul nostru normal, ceea ce ar putea duce la uscăciune, iritație și disconfort.