Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Interviu Tony Murphy, președintele Curții Europene de Conturi: România are la dispoziție miliarde de euro, dar riscă să compromită calitatea proiectelor

România gestionează în prezent simultan fonduri naționale și europene de miliarde de euro, dar uneori banii ajung cu întârziere în proiecte concrete. Într-un interviu pentru Adevărul, Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene, a vorbit despre cauzele reale ale absorbției lente, despre riscurile cheltuirii banilor în grabă, despre cine răspunde atunci când fondurile sunt folosite necorespunzător, dar și despre cum va arăta arhitectura financiară a UE după 2027. ,,Absorbția este destul de scăzută în toate statele membre, nu doar în România", a declarat acesta.

Tony Murphy FOTO: Curtea Europeană de Conturi
,,Au existat foarte multe surse de finanțare, iar capacitatea de a cheltui toți acești bani a devenit o provocare"

Adevărul: România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene, dar absorbția a fost adesea mai lentă decât se preconiza. Pe baza auditurilor dumneavoastră, care este problema fundamentală? Este vorba de o capacitate insuficientă, de o problemă politică sau de cu totul altceva?

Tony Murphy: Probabil că este un amestec. Adică, capacitatea este cu siguranță unul dintre factorii care contribuie. De asemenea, observăm că pentru noul buget — acest nou buget pe șapte ani — absorbția este destul de scăzută. Dar este scăzută în toate statele membre, nu doar în România.  Motivul este că, la bugetul precedent, cel din 2014–2020, banii puteau fi cheltuiți până în 2022–2023. În același timp, am avut și marele fond de Redresare și Reziliență. În cazul României, acesta a reprezentat 20 de miliarde de euro, iar aproximativ 50% din sumă a fost deja accesată până în prezent. Restul trebuie utilizat până în august anul acesta.

Cred că ceea ce s-a întâmplat este că au existat multe surse de finanțare simultan: bugetul 2014–2020, Mecanismul de Redresare și Reziliență și bugetul 2021–2027. Toate aceste fonduri au fost disponibile în același timp, ceea ce a creat probleme nu doar în România, ci în multe state membre ale UE, deoarece au existat foarte multe surse de finanțare, iar capacitatea de a cheltui toți acești bani a devenit o provocare.

Referitor la Mecanismul de Redresare și Reziliență, care sunt cele mai mari riscuri pe care le identificați în modul în care România gestionează aceste fonduri în prezent?

Tony Murphy: Din nou, nu aș vrea să o vizez în mod specific pe România, pentru că aș spune că se situează aproximativ la nivelul mediu. 50–55% este aproximativ media pentru majoritatea statelor membre; doar unul sau două care au depășit semnificativ acest procent. Ceea ce ne duce înapoi la întrebarea despre absorbție. Ce nu ne place să vedem este cheltuirea banilor în ultimul moment, sub presiunea de a cheltui de dragul cheltuirii. Pentru că în acest fel  ajungi fie la proiecte care nu aduc valoare reală, făcute doar pentru a consuma fondurile, fie la o creștere a erorilor, cauzată de graba de a cheltui. 

Vom fi interesați să vedem ce se va întâmpla cu finalizarea acestui mecanism de redresare și reziliență și cum va decurge finalizarea lui pentru toate statele membre, deoarece cred că multe se vor afla în  aceeași situație. Sumele sunt uriașe — România primește aproximativ 5 miliarde de euro pe an din fonduri europene, iar fondul de redresare  este de 20 de miliarde în sine. Este destul de mult de absorbit simultan. Important este să ne asigurăm că jaloanele și țintele convenite sunt cele care aduc valoare pentru România și au un impact pozitiv asupra societății

Când fondurile UE sunt folosite abuziv sau pierdute, cine este, în practică, tras la răspundere?

Tony Murphy: În practică, statele membre, pentru că, în esență, dacă există o utilizare abuzivă - hai să spunem că nu au controlat corespunzător - , Comisia Europeană poate solicita returnarea banilor. Acest lucru se întâmplă din când în când. Noi putem identifica un caz și atunci recomandăm  -dacă identificăm o eroare, să spunem una de 100% -  ca situația să fie analizată. Dar Comisia trebuie să decidă dacă solicită sau nu returnarea.

Noi nu avem putere de sancționare, doar raportăm ce constatăm, iar Comisia decide cum să acționeze mai departe în relația cu statele membre. Pot cere toți banii înapoi, pot face verificări suplimentare și să decidă că o parte din bani poate fi păstrată, iar o parte trebuie restituită sau, în unele cazuri, pot constata că e o problemă sistemică și aplică o corecție generală pentru toate programele similare, de exemplu, o corecție forfetară de 10%. Comisia are mai multe opțiuni pentru a recupera fondurile.

România și-a crescut cheltuielile pentru apărare și, totodată, gestionează programe mari de investiții UE. Această dublă presiune creează condiții în care controalele financiare devin mai slane?

Tony Murphy: Din nou, totul ține de presiunea exercitată asupra sistemului. Dacă avem mai multe programe și mai multă presiune de absorbție, poate crește probabilitatea apariției erorilor. Cred că majoritatea cheltuielilor legate de apărare sunt, de fapt, bani naționali. Avem, de exemplu, instrumentul SAFE, care practic permite statelor membre să împrumute bani , 150 de miliarde în total. României i-au fost aprobați 16,6 miliarde, pe care îi va împrumuta pentru cheltuieli legate de apărare. Deci nu este vorba de bugetul UE propriu-zis: UE împrumută României 16 miliarde, iar România va trebui să îi restituie. Pentru noi, asta este diferit: vom audita doar modul în care acel împrumut a fost acordat și dacă a fost acordat în conformitate cu condițiile stabilite. Nu e la fel ca un grant, pe care nu îl mai recuperăm și unde vrem să ne asigurăm că banii sunt utilizați corespunzător.

Pentru că vorbeam despre apărare, există o presiune în creștere în UE de a cheltui mai repede pentru apărare și energie. Viteza afectează controlul?

Tony Murphy: Se poate, se poate. Nu spun că se întâmplă întotdeauna. Cred că trebuie să fii mai atent : viteza în sine poate duce la scurtături, să spunem.

Energia și Apărarea sunt evident foarte sus pe agendă în acest moment, dar acestea țin în principal de statele membre. Finanțarea Uniunii Europene pentru Apărare este, cel puțin până acum, destul de mică. Cred că va crește. De exemplu, în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a bugetului actual, deoarece nu se cheltuia prea mult pe coeziune - revenind la problema absorbției - există acum o recomandare ca o parte din aceste fonduri să poată fi utilizate pentru proiecte cu utilizare atât militară, cât și civilă, cum ar fi infrastructura, podurile, căile ferate etc.

Tony Murphy, în fața studenților de la SNSPA, în cadrul unei vizite în România FOTO Adevărul
,,Cred că uneori ne concentrăm prea mult pe aspectele negative"

Puteți numi câteva dintre principalele caracteristici ale bugetului european pentru 2028-2034?

Tony Murphy: Cea mai mare diferență - și aceasta este relevantă pentru România - este că acum va exista un plan național care va acoperi coeziunea și agricultura într-un singur bloc, în timp ce înainte erau fonduri separate.

Acum, în cazul PAC (Politica Agricolă Comună) există un grad de impredictibilitate sau incertitudine, deoarece oamenii nu știu care va fi suma exactă până când planurile sunt finalizate.  Există și o problemă în agricultură. Dacă începi să elimini elementele comune, implementarea va fi diferită între statele membre. Aceasta poate avea un impact: de exemplu, dacă fermierii din statul membru A primesc subvenții mai mari pentru anumite culturi, cum ar fi merele, comparativ cu alt stat membru, atunci apar probleme de piață inegală. 

Deci, sunt multe aspecte de luat în considerare.  Marea provocare este de a amesteca toate aceste fonduri într-un singur pachet, și să asiguri coerența, în condițiile în care obiectivele, calendarele și mecanismele de livrare sunt diferite.  Înainte, era mai simplu, pentru că fondurile dedicate erau alocate clar pe domenii de politică diferite.

Un alt domeniu important este fondul de competitivitate, în cadrul căruia Apărarea are 130 de miliarde. Acolo nu există o sumă fixă per stat membru, ci este un model diferit de distribuție. Se aseamănă cu Horizon, unde diferite state membre, în funcție de cât de mature sunt, pot beneficia mai mult de fondurile UE. Acesta este un risc pe care îl observăm.”

În final, dacă ar fi să le spuneți cetățenilor români un lucru concret despre modul în care sunt cheltuiți - sau nu sunt - banii lor europeni, ce le-ați spune?

Tony Murphy: Practic, bugetul UE este de aproximativ 200 de miliarde pe an. Adică aproximativ 500 de euro pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene. Despre asta vorbim.

Evident, nu putem garanta fiecare euro cheltuit. Dar lucrăm prin eșantioane de tranzacții și domenii de politică , iar scopul nostru tot timpul 6este să identificăm zonele unde lucrurile funcționează bine și sunt eficiente. Unele programe sunt clar pozitive. De exemplu, Erasmus este un program foarte bun, iar oamenii pot vedea beneficiile concrete ale acestuia.

Problema UE este că multe beneficii nu sunt vizibile și sunt considerate de la sine înțelese. Oamenii vorbesc despre cât plătesc și cât primesc. România încă se află în situația în care primește mai multe fonduri decât plătește. În schimb, statul meu, Irlanda, a mers în direcția opusă. Totuși, recunoaștem că am beneficiat foarte mult de UE. De exemplu, noi nu mai avem nevoie de fonduri de coeziune, pentru că suntem considerați unul dintre statele membre mai bogate. Am trecut de la a fi un stat membru în dezvoltare la unul dintre statele mai consolidate.

Trebuie să ne amintim de beneficiile apartenenței la UE: libertatea de circulație, Schengen, eliminarea tarifelor de roaming pentru telefoanele mobile — acestea sunt lucruri simple, dar foarte practice pentru oameni. Noi, auditorii, suntem probabil vinovați de faptul că tindem să fim critici în mesajele noastre, dar există și efecte foarte pozitive în modul în care sunt cheltuiți banii UE. De exemplu, dacă mă uit la București, s-a schimbat mult. La fel și Varșovia, care este de nerecunoscut față de cum arăta înainte. Polonia este principalul beneficiar al fondurilor de coeziune, iar acest lucru se vede clar.

Există erori și greșeli pe parcurs, dar, în ansamblu, impactul asupra societății este foarte pozitiv. Una dintre probleme este comunicarea: trebuie să continuăm să comunicăm aceste beneficii, pentru că oamenii ajung să le considere normale, mai ales în statele membre mai vechi. Tinerii din aceste state nu cunosc altceva — pentru ei, acestea sunt norme: valorile democrației, libertatea de exprimare, posibilitatea de a călători oriunde în UE. Dar toate acestea au fost introduse treptat și reprezintă beneficii reale pentru cetățeni. Cred că uneori ne concentrăm prea mult pe aspectele negative.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de la antrenorul lui Inter în dimineața barajului Turcia – România. Exclusiv
fanatik.ro
image
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
libertatea.ro
image
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Se schimbă vremea de Florii și de Paște. Când scăpăm de ploi şi de frig
observatornews.ro
image
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cât valorează în 2026 telefoanele de pe vremea comunismului: cele roşii sunt preferate de colecţionari
playtech.ro
image
Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care s-a ajuns la Tribunal
fanatik.ro
image
Regimul din Iran se destramă din interior. Război total între președinte și Gărzile Revoluționare: „Parcă sunteți sinucigași! / Tu vrei să dai totul americanilor, nu te băga”
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Voucherul pentru energie se dă în continuare. Vești bune pentru peste 5 milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
click.ro
image
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
Celine Dion foto Profimedia jpg
Celine Dion face o schimbare majoră în timp ce continuă lupta cu boala ei incurabilă
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
Click!

image
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Celine Dion face o schimbare majoră în timp ce continuă lupta cu boala ei incurabilă

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?