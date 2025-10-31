Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici. Operatorii care încalcă legea riscă amenzi de zeci de mii de lei

Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative depusă vineri, 31 octombrie.

„Tariful perceput consumatorului final de către operatorul regional sau local pentru 1 metru cub de apă potabilă, produsă, transportată şi distribuită prin reţeaua publică de alimentare cu apă, nu poate depăşi 0,2% din salariul minim net pe economie”, prevede proiectul depus de grupul parlamentar al AUR, scrie Agepres.

Potrivit sursei citate, în tariful prevăzut vor fi incluse şi cheltuielile legate de canalizare, epurare, mentenanţă sau alte costuri conexe, fără a fi evidenţiate separat în factura emisă consumatorului final.

În cazul în care tariful practicat de operatorul regional sau local depăşeşte plafonul prevăzut, autorităţile publice locale şi centrale vor lua măsuri de compensare financiară pentru diferenţă, din bugetele proprii sau din fonduri naţionale, în vederea respectării acestui plafon.

Plafonarea tarifului se aplică exclusiv apei potabile produse, transportate şi distribuite către consumatorii casnici, nu şi către operatori economici, organizaţii non-profit, culte religioase, autorităţi sau instituţii publice ori altele asemenea, prevede proiectul.

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancţiuni contravenţionale cuprinse între 20.000 lei şi 50.000 lei, aplicate operatorului regional sau local de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, mai prevede propunerea legislativă.

Proiectul a fost depus la Senat, Camera Deputaţilor fiind decizională.