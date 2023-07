Sportul extrem de iubit de tineri care rezistă din bani privați, fiind ignorat de autorități. „De 20 de ani ni se promite” VIDEO

Multiplu premiați internațional la concursurile de skateboarding, tinerii din Slatina se antrenează și concurează pe banii părinților, în timp ce încă așteaptă să fie construit un skatepark. Pentru participarea la cel mai mare concurs de skateboarding freestyle au primit sprijin din mediul privat.

Tinerii din Slatina împătimiți să se dea cu placa se antrenează „pe o sută de metri pătrați sparți” (suprafața are foarte multe crăpături), în fața Casei Tineretului, iar asta după ora 17,00, pentru a nu deranja alte activități care se desfășoară în interior, spune Marius Constantin, slătineanul, campion mondial al acestui sport, care a dus numele orașului în toată lumea.

El îi antrenează pe adolescenții care deja au adunat zeci de premii la concursuri internaționale din toată lumea, iar de curând a decis să înființeze și un club sportiv, pentru a-i putea legitima.

Faptul că skateboarding-ul este recunoscut ca ramură sportivă în România doar din primăvara anului 2022 face ca sportivii care îl practică să se confrunte cu o seamă de neajunsuri, a explicat Marius Constantin în cadrul Galei „Educație prin sport”.

Gala a fost organizată de Clubul Antreprenorilor Slatina cu scopul de a-i sprijini pe sportivii care practică skateboardingul să participe la cea mai importantă competiție, „Euro Freestyle”, care va avea loc în curând în Germania.

„Având o asociație, poți obține câteodată un sprijin financiar un pic mai ușor decât atunci când încerci același lucru pe persoană fizică, pe cont propriu. Suntem o echipă destul de mare, destul de numeroasă, majoritatea din Slatina, participăm an de an la competițiile internaționale din Germania, din Franța, din Canada. Și la toate aceste competiții mergem cu mașinile personale, plătim absolut totul din banii noștri, fără sprijinul nimănui, mergem pe cont propriu. Primăria ne-a promis de 20 de ani de zile că o să ne facă un skatepark, din păcate nici astăzi nu-l avem, dar încă sperăm. Am înființat această asociație sportivă pentru că vreau, în primul rând, ca acești copii să nu mai plătească de la ei din buzunar traseele, deplasările, chiar și mâncarea. Cum am spus, anul trecut a fost recunoscut oficial ca sport la noi în țară. Nu mi se pare normal să vină acasă cu trofee de la competiții internaționale – avem campioane chiar aici, în fața noastră – și în fiecare an, când se organizază gale, toți sportivii care obțin premii sunt premiați, mai puțin elevii mei. Am întrebat - dar de ce nu pot să primească și elevii mei măcar o diplomă? Pentru că ei nu aparțin de un club sportiv, acesta a fost răspunsul anul trecut. Acum o să se schimbe. Nu este în primul rând corect față de ei”, a spus Marius Constantin.

Dan Preda, reprezentantul Clubului Antreprenorilor, i-a asigurat pe tineri că suma de bani decesară deplasării în Germania a fost deja asigurată de tinerii oameni de afaceri care nu sunt la prima acțiune de sprijin pentru copii și tineri, în plus asigurându-le sportivilor și tricourile pentru competiție, imprimate cu logo-urile sponsorilor, dar și șosetele pentru concurs (primite tot ca sponsorizare).

Dan Preda și-a convins ușor colegii antreprenori să-i spijine pe tineri, pentru că sunt convinși cu toții că investiția este una bună, în plus, spune antreprenorul, au identificat la tinerii care practică sporturi de performanță calități comune cu cele necesare și în afaceri.

„Au deprins foarte multe calități care sunt comune cu antreprenoriatul, cum ar fi: investiția, pentru că-și investesc timpul, banii; efortul susținut; amânarea recompenselor în primul rând, pentru că e foarte greu să-i explici unui copil că trebuie să muncească doi, trei, cinci ani ca să câștige ceva, un premiu, un titlu”, a spus Preda.

În cadrul galei, au făcut de asemenea demonstrații sportivi care practică alte sporturi: kangoo jumps și karate. Alți doi sportivi de performanță, o practicantă a tenisului de masă premiată național și internațional și un practicant de karate, au fost de asemenea premiați pentru eforturile depuse pentru a ajunge la rezultate de top și pentru că, prin ceea ce fac, promovează mișcarea.

Tinerii care au de acum asigurată suma necesară deplasării în Germania au făcut, la rândul lor, o scurtă demonstrație a talentului lor.

„Știau părinții că dacă stau cu mine afară sunt departe de vicii”

Skateboardingul, unul dintre cele mai iubite sporturi de către tineri, deși nu este tocmai ieftin, are zeci de adepți la Slatina, tineri care se antrenează în singurul loc care astăzi răspunde, cât de cât, rigorilor lor și, mai ales, este disponibil: platoul din fața Casei Tineretului. Deși suprafața este departe de nevoile sportului, adolescenții reușesc la concursuri performanțe deosebite, având deja în colecții zeci de diplome și trofee.

Unele concursuri le aduc doar trofee, altele premii în echipamente, iar puține oferă și premii în bani, acest sport fiind în plină expansiune. Costurile, în schimb, nu sunt deloc de neglijat. Doar pentru deplasarea în Germania, a explicat antrenorul lor, au estimat costurile delegației la aproximativ 2.000 euro.

„Cam 2.000 euro am estimat noi că ar fi nevoie, ca să ne ajungă de motorină sau benzină, încă nu ne-am hotărât cu câte mașini mergem, și dacă e să mai rămână, mai susținem alte cheltuieli. Noi stăm acolo la camping, într-un cort”, a spus Marius Constantin. Anul trecut, românii au urcat pe podium la toate categoriile.

La început a fost destul de greu să le câștige părinților încrederea, pentru că adolescenții merg la competiții „pe semnătură”, a mărturisit sportivul.

„Mă dau de aproape 20 ani de zile pe skateboard, sunt cunoscut destul de bine în Slatina și oamenii acum au încredere. Bineînțeles, a trebuit să mă duc la multe campionate înainte ca lumea să mă cunoască, să înțeleagă ce fac eu aici în Slatina, și după aceea au avut încredere să lase copiii, să facă procură, să-i dea pe semnătură. N-a fost un proces ușor, să știți. Și plus că ei erau elevii mei, ieșeau cu mine în fiecare zi, știau părinții că dacă stau cu mine afară sunt departe de vicii, eu îi protejez acolo, nu se-ntâmplă nimic rău. Crescând în skateboarding, avansând și văzându-mă pe mine că mă duc la aceste campionate, automat au vrut să meargă și ei, au întrebat părinții dacă se poate, părinții au vorbit cu mine, le-am explicat în amănunt și....”, a mai spus antrenorul cum s-a ajuns la participările internaționale ale elevilor săi și în cele din urmă la premiile atât de râvnite.

La acest moment părinții susțin tot efortul copiilor, iar sumele sunt considerabile pentru o familie cu venituri modeste.

„Este un sport scump, pentru că, de exemplu, o placă se poate rupe la lună și doar lemnul poate să coste 380 lei. Încălțămintea se poate rupe la o lună sau la două, iarăși, încălțămintea costă 300-400 lei... Dacă vrei să începi de la zero îți trebuie undeva la 1.000-1.200 lei, încălțăminte și placa completă, profesională”, a mai spus Constantin.

La aceste costuri se adaugă cele ocazionate de deplasările în străinătate, acolo unde au loc competițiile importante pe care sportivii le țintesc.

Skatepark la baza „Dumitru Dobrescu”, ultima promisiune

Municipalitatea slătineană le-a promis practicanților de skateboarding din Slatina, în mai multe rânduri, că vor avea un parc dedicat și că nu vor mai fi nevoiți să se antreneze printre cărucioarele cu bebeluși. De la ideea construirii parcului pe terenul generos, și astăzi neamenajat, de la intrarea în municipiul Slatina, dinspre Craiova, situat vizavi de stadionul „1 Mai”, s-a ajuns în cele din urmă la un alt amplasament, în cartierul Progresul. Este vorba despre o fostă bază sportivă aparținând Ministerului Tineretului și Sportului la vremea când s-a reușit predarea către Primăria Slatina, în schimbul acesteia municipalitatea amenajând mai multe terenuri de tenis în municipiu.

Acum suprafața de peste 17.000 m.p. este în procedură de reamenajare, conform proiectului urmând ca pe acest spațiu să fie un mic parc, dar și un skatepark, parcări auto, un amfiteatru în aer liber, spații de joacă pentru copii, un spațiu amenajat pentru joc de șah, o fântână arteziană, un spațiu pentru citit în aer liber, un alt spațiu pentru fitness etc..

Am încercat astăzi, de-a lungul zilei, să contactăm reprezentanții Primăriei Slatina pentru a obține un răspuns cu privire la data când practicanții de skateboarding se vor putea bucura de skatepark, însă până la ora redactării articolului nu am primit un răspuns.