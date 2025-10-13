search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șoc în cultura română: Ecaterina Oproiu, apreciat critic de film, i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian

0
0
Publicat:

Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio Europa Liberă, dezvăluie detalii șocante despre Ecaterina Oproiu-Murgescu, apreciat critic de film, redactor-șef al revistei Cinema între 1965 și 1989 și vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice (FIPRESCI).

Arhivă Securitate FOTO: FB/CNSAS
Arhivă Securitate FOTO: FB/CNSAS

„În anii osbedantului deceniu a existat un critic proletcultist, devenit mai târziu scriitor onorabil, Paul Georgescu pe numele lui, care dădea nume caraghiose potentaţilor şi personulitaţilor vremii. Pe Catrinel Oproiu o numise Latrinel Coproiu. Inspirat omul, nu?”, a scris Neculai Constantin Munteanu pe Facebook. 

Potrivit mărturiei lui Munteanu, Oproiu, cunoscută în dosarele Securității sub numele de cod „Ruxandra Milian” (uneori scris Millian), a furnizat informații despre numeroase personalități din cultura română. Printre cele mai sonore nume se numără Henriette Yvonne Sthal, Nina Cassian, Ion Marin Sadoveanu, Radu Beligan, Horia Lovinescu, Călinescu George, Șerban Cioculescu, Marieta Sadova și Alexandru Giugaru.

„Toate persoanele enumerate mai sus, dar lista nu e completă, au fost turnate la securitate de o informatoare foarte zeloasă şi foarte talentată, numită pe alocuri <agentă> şi chiar <spioană> intrată in istoria de sertar a securităţii sub numele de Ruxandra Milian (uneori scrisă şi Millian). Înainte de recrutarea propriu zisă, în perioada de studiu să zicem, băieţii cu ochi albaştri se gândiseră la numele mai angelic de <Alice> (de la Alice în ţara minuninilor, probabil)”, scrie Neculai Constantin Munteanu. 

Ecaterina Oproiu foto: Arhivă, Adevărul
Ecaterina Oproiu foto: Arhivă, Adevărul

Informarea a început oficial pe 9 iunie 1958, iar dosarul său a fost închis brusc, fără explicații, pe 28 iulie 1967.

Neculai Constantin Munteanu povestește și experiența personală: „În 1977 am avut și eu o dandana cu Securitatea. Ecaterina Oproiu Murgescu Ruxandra Milian a apărut și în dosarul meu, cu numele mai gospopdăresc de <Katy>, deci cariera ei de informatoare nu se oprise în 1967. De ce v-am relatat toate acestea? Ca să mă dau mare. Vă dați seama ce mândră ar fi fost mama dacă ar fi aflat că fiul ei a fost turnat la securitate de aceeași doamna care îi turnase pe Șerban Cioculescu, George Călinescu, Petru Dumitriu, Ion Marin Sadoveanu, Marieta Sadova, Radu Beligan, etc? Cum să nu fii mândru, cum?”, a scris acesta. 

Detalii suplimentare despre activitatea ei ca informatoare apar în volumul „Învinși și invingători” de Cristina Modreanu, publicat de Editura Vremea în 2025.

Lista persoanelor turnate de Ecaterina Oproiu „Ruxandra Milian”:

  1. Lipatti Valentin și familia sa (inclusiv văduva lui Dinu Lipatti)
  2. Voinescu Cella
  3. Siegfried W.
  4. Sthal Henriette Yvonne
  5. Dumitriu Petre
  6. Cassian Nina
  7. Cioculescu Șerban
  8. Călinescu George
  9. Suchianu D.I.
  10. Sadoveanu Ion Marin
  11. Sadova Marieta
  12. Beligan Radu
  13. Lovinescu Horia
  14. Dima Cella
  15. Katz Mîndru
  16. Popovici Titus
  17. Demetrius Lucia
  18. Ștefănescu Goangă Petre
  19. Giugaru Alexandru
  20. Calboreanu George
  21. Kerim Silvia
  22. Dumitrescu-Timica Silvia
  23. Popovici Eugenia
  24. Stroe N.
  25. Crișan Mircea
  26. Mălineanu Henry
  27. Vlad Maria
  28. Poper Jeannot
  29. Roman Elly
  30. Cosma Edgar
  31. Barbu Eugen
  32. Beniuc Mihai

Ecaterina Oproiu-Murgescu a fost jurnalistă, scriitoare și dramaturgă, dar mai presus de toate, un apreciat critic de film. În 1975, a ocupat funcția de vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice (FIPRESCI) și a fost distinsă pentru activitatea sa de critic de film de Asociația Cineaștilor din România (ACIN) în anii 1977 și 1982.

Între 1965 și 1989, a fost redactor-șef al revistei Cinema, pe care a relansat-o, continuând tradiția publicației interbelice și conducând-o timp de 322 de numere. În această perioadă, revista a fost premiată la Bienala de la Veneția (XXXVIII) cu Leul de Aur pentru „Cel mai bun periodic de popularizare cinematografică”.

Ecaterina Oproiu a scris, de asemenea, piese de teatru, printre care se numără Nu sunt turnul Eiffel, Cerul înstelat deasupra noastră, Interviu și 3x8 plus infinitul.

Colaborările sale s-au extins și către Televiziunea Națională Română, unde a prezentat filmele difuzate în cadrul emisiunii Telecinemateca.

Ecaterina Oproiu s-a stins din viata pe 22 aprilie 2024. Avea 94 de ani.  

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cum alegi cele mai bune MANDARINE. Beneficii uriașe pentru organism!
gandul.ro
image
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
mediafax.ro
image
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
playtech.ro
image
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Demisie la vârf din PSD. Cunoscutul politican, cu ștate vechi, ia în calcul înființarea unui nou partid
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică