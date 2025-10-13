Șoc în cultura română: Ecaterina Oproiu, apreciat critic de film, i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian

Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio Europa Liberă, dezvăluie detalii șocante despre Ecaterina Oproiu-Murgescu, apreciat critic de film, redactor-șef al revistei Cinema între 1965 și 1989 și vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice (FIPRESCI).

„În anii osbedantului deceniu a existat un critic proletcultist, devenit mai târziu scriitor onorabil, Paul Georgescu pe numele lui, care dădea nume caraghiose potentaţilor şi personulitaţilor vremii. Pe Catrinel Oproiu o numise Latrinel Coproiu. Inspirat omul, nu?”, a scris Neculai Constantin Munteanu pe Facebook.

Potrivit mărturiei lui Munteanu, Oproiu, cunoscută în dosarele Securității sub numele de cod „Ruxandra Milian” (uneori scris Millian), a furnizat informații despre numeroase personalități din cultura română. Printre cele mai sonore nume se numără Henriette Yvonne Sthal, Nina Cassian, Ion Marin Sadoveanu, Radu Beligan, Horia Lovinescu, Călinescu George, Șerban Cioculescu, Marieta Sadova și Alexandru Giugaru.

„Toate persoanele enumerate mai sus, dar lista nu e completă, au fost turnate la securitate de o informatoare foarte zeloasă şi foarte talentată, numită pe alocuri <agentă> şi chiar <spioană> intrată in istoria de sertar a securităţii sub numele de Ruxandra Milian (uneori scrisă şi Millian). Înainte de recrutarea propriu zisă, în perioada de studiu să zicem, băieţii cu ochi albaştri se gândiseră la numele mai angelic de <Alice> (de la Alice în ţara minuninilor, probabil)”, scrie Neculai Constantin Munteanu.

Informarea a început oficial pe 9 iunie 1958, iar dosarul său a fost închis brusc, fără explicații, pe 28 iulie 1967.

Neculai Constantin Munteanu povestește și experiența personală: „În 1977 am avut și eu o dandana cu Securitatea. Ecaterina Oproiu Murgescu Ruxandra Milian a apărut și în dosarul meu, cu numele mai gospopdăresc de <Katy>, deci cariera ei de informatoare nu se oprise în 1967. De ce v-am relatat toate acestea? Ca să mă dau mare. Vă dați seama ce mândră ar fi fost mama dacă ar fi aflat că fiul ei a fost turnat la securitate de aceeași doamna care îi turnase pe Șerban Cioculescu, George Călinescu, Petru Dumitriu, Ion Marin Sadoveanu, Marieta Sadova, Radu Beligan, etc? Cum să nu fii mândru, cum?”, a scris acesta.

Detalii suplimentare despre activitatea ei ca informatoare apar în volumul „Învinși și invingători” de Cristina Modreanu, publicat de Editura Vremea în 2025.

Lista persoanelor turnate de Ecaterina Oproiu „Ruxandra Milian”:

Lipatti Valentin și familia sa (inclusiv văduva lui Dinu Lipatti) Voinescu Cella Siegfried W. Sthal Henriette Yvonne Dumitriu Petre Cassian Nina Cioculescu Șerban Călinescu George Suchianu D.I. Sadoveanu Ion Marin Sadova Marieta Beligan Radu Lovinescu Horia Dima Cella Katz Mîndru Popovici Titus Demetrius Lucia Ștefănescu Goangă Petre Giugaru Alexandru Calboreanu George Kerim Silvia Dumitrescu-Timica Silvia Popovici Eugenia Stroe N. Crișan Mircea Mălineanu Henry Vlad Maria Poper Jeannot Roman Elly Cosma Edgar Barbu Eugen Beniuc Mihai

Ecaterina Oproiu-Murgescu a fost jurnalistă, scriitoare și dramaturgă, dar mai presus de toate, un apreciat critic de film. În 1975, a ocupat funcția de vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice (FIPRESCI) și a fost distinsă pentru activitatea sa de critic de film de Asociația Cineaștilor din România (ACIN) în anii 1977 și 1982.

Între 1965 și 1989, a fost redactor-șef al revistei Cinema, pe care a relansat-o, continuând tradiția publicației interbelice și conducând-o timp de 322 de numere. În această perioadă, revista a fost premiată la Bienala de la Veneția (XXXVIII) cu Leul de Aur pentru „Cel mai bun periodic de popularizare cinematografică”.

Ecaterina Oproiu a scris, de asemenea, piese de teatru, printre care se numără Nu sunt turnul Eiffel, Cerul înstelat deasupra noastră, Interviu și 3x8 plus infinitul.

Colaborările sale s-au extins și către Televiziunea Națională Română, unde a prezentat filmele difuzate în cadrul emisiunii Telecinemateca.

Ecaterina Oproiu s-a stins din viata pe 22 aprilie 2024. Avea 94 de ani.