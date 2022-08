Falsul preot arestat pentru că aduna bani în numele unui cult religios nerecunoscut legal susține că este o victimă

Tânărul de 21 de ani care pretindea că este preot cerea donaţii de la oameni ca să ridice o biserică în numele Patriarhiei Ortodoxe a Naţiunilor, o structură bisericească nerecunoscută de autorităţi.

Tribunalul Galați a înlocuit arestarea preventivă cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Ionuț Chiriță, un tânăr de 21 de ani judecat pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Decizia a fost luată pe 30 august și este definitivă. Anchetatorii îl acuză pe tânăr că cerea donaţii de la oameni ca să ridice o biserică în numele Patriarhiei Ortodoxe a Naţiunilor, o structură bisericească nerecunoscută de autorităţi.

Ionuţ Chiriţă a intrat în vizorul poliţiştilor în ianuarie 2021, când a fost prins mergând cu Boboteaza, deşi nu era preot. El le-a prezentat anchetatorilor o diplomă falsă, emisă de aşa numita Patriarhie Ortodoxă a Naţiunilor, care atestă că a devenit preot începând cu data de 20 iulie 2019, iar aceasta este semnată de „Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan” din cadrul Mitropoliei Moldovei.

Prins în urma unei sesizări telefonice

Ionuţ Chiriţă le-a spus poliţiştilor că a crezut realmente că a devenit preot, iar persoana care i-a eliberat diploma falsă l-a trimis să strângă bani ca să ridice o biserică, unde să activeze ca preot paroh.

„Cu Boboteaza am fost la câteva persoane care m-au solicitat, iar contul pentru donaţii este al meu. Am primit decizie din partea celui care m-a reprezentat cu actele false pentru a-mi face biserică”, a declarat tânărul, pentru „Adevărul“. El susţine şi acum, la mai bine de un an de la momentul în care a fost prins în haine preoţeşti, că este o victimă în această poveste.

Pe 4 ianuarie 2021, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Galaţi s-au autosesizat cu privire la comiterea de către tânărul de 21 de ani a unei înşelăciuni.

„În urma unei sesizări telefonice, acesta a fost depistat, pe strada Drumul de Centură din Galaţi, îmbrăcat în haine preoţeşti şi însoţit de alţi doi tineri, de 17 şi 18 ani, după primele verificări rezultând că acesta ar fi pretins că este preot şi ar fi mers cu Boboteaza la blocurile din zona respectivă”, declara atunci comisarul şef Gabriela Costin, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.

Reclamat la Parchet pentru înșelăciune

Tânărul nu le-a putut prezenta poliţiştilor o legitimaţie de preot al Bisericii Ortodoxe Române. În schimb, le-a spus că ar fi preot într-o altă organizaţie religioasă ortodoxă, cu sediul în Braşov, respectiv Patriarhia Ortodoxă a Naţiunilor.

„În mod clar este o victimă în tot ce s-a întâmplat. Este un copil orfan, crescut la casa de copii. A fost educat în spiritul ortodox şi a dorit să devină preot. A primit toate actele necesare de la această Patriarhie Ortodoxă a Naţiunilor şi chiar a crezut că poate activa legal ca preot. Nu cred că poate fi tras la răspundere când intenţiile lui au fost cât se poate de onorabile. Am cerut să se facă verificări la Patriarhia Ortodoxă a Naţiunilor şi să se constate dacă funcţionează legal sau nu. Dacă nu funcţionează legal, să îi fie sistată activitatea, astfel încât să nu mai inducă în eroare oamenii de bună credinţă care vor să devină preoţi”, ne-a declarat Biatrice Martiş, avocata lui Ionuţ Chiriţă.

Ulterior, poliţiştii au extins cercetările, stabilind şi că, în luna decembrie 2020, prin intermediul unui cont deschis pe un site de socializare, declinându-şi aceeaşi calitate de preot, tânărul a cerut diverse sume de bani în scopul construirii unui lăcaş de cult. După un an, falsul preot a repetat scenariul, dar a fost dat de gol de cei de la care luase bani.

„În perioada ianuarie 2021 – septembrie 2021, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au fost înregistrate mai multe plângeri penale, prin care se sesiza faptul că o persoană care şi-a atribuit calitatea de preot, sub pretextul fals al obţinerii unor ajutoare financiare, a înşelat mai multe persoane, cu diverse sume de bani, respectiv a iniţiat pe reţelele de socializare o campanie de strângere de fonduri pentru un lăcaş de cult şi şi-a însuşit sumele donate”, a stabilit procurorul de caz.