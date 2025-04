Sfaturile românilor pentru o mamă care se plânge că soțul nu o ajută: „Treburile casnice nu dispar odată cu apusul soarelui”

Împărțirea treburilor casnice provoacă frecvent tensiuni în cupluri. Plângerea unei românce că soțul nu o sprijină după serviciu a stârnit sute de reacții online, semn că problema este frecventă în cazul multor familii.

Povestea unei românce care se plânge că soțul ei vine seara de la serviciu și nu mai vrea să facă nimic în casă, în timp ce pentru ea treburile nu se termină odată cu ziua de lucru, a stârnit sute de reacții pe rețelele sociale.

Soțul, „reclamat” pe Reddit

Mulți români au relatat despre cum reușesc să-și împartă responsabilitățile în familie, într-o perioadă în care timpul dedicat treburilor casnice pare tot mai limitat.

„Bărbați care aveți soție și copil sau copii: cât de des și în ce mod vă implicați în treburile casnice? Sunt curioasă cum își împart responsabilitățile alte cupluri cu copii. Soțul meu lucrează și ajunge acasă în jur de ora 17-18. După muncă, nu mai are energie (sau dispoziție) pentru alte sarcini, ceea ce, într-o anumită măsură, pot înțelege – și eu mi-aș dori ca, după ce culcăm copilul, să nu mai avem nimic de făcut. Dar realitatea este că treburile casnice nu dispar odată cu apusul soarelui – ele tot trebuie făcute, și cineva trebuie să le facă”, a scris aceasta pe Reddit.

Femeia s-a plâns că a obosit să îi spună soțului ce este de făcut, mai ales pentru că, de multe ori, se enervează când îl roagă ceva.

„Mi-ar plăcea să își dorească și el să fie ordine, curățenie, lucrurile puse la punct, fără să fie nevoie să-i reamintesc mereu. Ce aș putea face ca să îmbunătățesc situația?”, i-a întrebat femeia pe utilizatorii platformei media.

Aceasta a adăugat că este în concediu de creștere a copilului și că nu are așteptări nerealiste de la soțul ei, însă caută sfaturi pentru o relație echilibrată în familie.

Sfaturi pentru mama nemulțumită

Răspunsurile nu au întârziat, iar numeroși români s-au lăudat că ei reușesc să împace lucrul cu treburile casnice.

Unul dintre ei susține că nu consideră că își ajută soția, ci doar face treabă în casă, pentru că i se pare normal acest lucru, fiind și casa lui.

„Singura chestie unde o mai sabotez e că stau cu copiii după ora lor de somn: ba le mai spun o poveste, ba mai glumim, ba ne uităm la ceva pe YouTube împreună, deși ar trebui deja să doarmă”, a afirmat acesta.

Dacă soțul este obosit, poate prelua treburile mai rapide, este sfatul altui român. Poate spăla vase, aspira ori șterge praful.

„Eu duc și aduc copiii de la școală și grădiniță, le fac micul dejun, merg la cumpărături, mai dau cu aspiratorul. Avem o doamnă care vine o dată la două săptămâni pentru curățenie, dar uneori mai e nevoie și între timp. Spăl vase, mă ocup uneori de cina copiilor. Ea se ocupă mai mult de gătit și de spălat haine. Seara, culcăm fiecare câte un copil și schimbăm copiii între noi, în fiecare seară. Faptul că lucrez de acasă a ajutat mult – am fost mereu prezent, mai ales când copiii erau mici: ieșeam zilnic cu ei la plimbare, să ia aer și să respire și ea puțin”, a scris un alt român.

O altă româncă o sfătuiește pe soția nemulțumită să poarte o discuție calmă cu soțul, în care să îl convingă că implicarea sa este necesară.

„Fără reproșuri, ca să nu degenereze. Să înțelegeți fiecare ce simte celălalt. Poate este în burnout (n.r. epuizat). Poate are alte griji. Poate nu știe cum să se implice”, a afirmat aceasta.

Bărbații care se laudă că au grijă de casă

Unii bărbați se laudă că se implică foarte mult în treburile casnice și nu au avut parte de reproșuri din partea soțiilor.

„Soția muncește mult mai mult decât mine, eu am destul timp liber. Mă ocup de casă în totalitate: curățenie, cumpărături, mâncare, haine spălate și călcate. Ar fi aiurea ca eu să fiu acasă toată ziua și să aștept ca ea să vină de la muncă și să mai facă și treburile astea”, crede unul dintre ei.

Un alt român spune că lucrează de acasă, are grijă de copil, de animale și de gospodărie, în timp ce soția vine epuizată seara de la muncă.

„Soția lucrează de la 09:00 la 18:00, într-un depozit. Când ajunge acasă, e terminată: baie și somn. Concluzia: Stai cu gura pe el, chiar dacă îi explodează o venă în cap. Probabil așa au fost obișnuiți acasă (cel puțin a mea a fost o „lady”). Se va schimba, dar trebuie mai multă răbdare decât cu un copil – adulții au obiceiuri greu de schimbat”, a sfătuit-o acesta.

Un alt părinte s-a declarat și el total implicat în activitățile casnice, dar crede că nu mai sunt șanse ca soția să primească ajutor de la soțul ei.

„Eu mă trezesc pe la ora 6 dimineața, uneori chiar mai devreme. Fac curat în bucătărie după ziua precedentă și pregătesc micul dejun. În unele zile, dacă am timp, pregătesc și ceva pentru prânz – curăț cartofi sau fierb orez, de exemplu. Duc copilul la grădiniță, apoi mă întorc la muncă. Uneori îl iau eu de la grădiniță și, dacă e vreme bună, rămânem afară la joacă. Din păcate, nu cred că toți bărbații înțeleg ce înseamnă implicarea. Am observat că unii încă au o mentalitate patriarhală”, a scris românul.

Sarcinile împărțite echilibrat, soluția propusă de numeroși români

Creșterea unui copil reprezintă un serviciu cu normă întreagă, iar „meseria” de mamă este, de multe ori, mai obositoare decât orice loc de muncă, afirmă alt român. Alți soți au susținut că este foarte greu să îți menții un echilibru între muncă și familie.

„Creșterea unui copil este mai grea decât orice job de pe fața pământului. Este o povară, dar și o bucurie”, a scris un bărbat.

Nu există ajutor acasă, există responsabilități comune, adaugă altcineva. Muncile trebuie împărțite în funcție de timpul disponibil sau de abilități, crede un alt român.

„Eu mă ocup cu gătitul, ea se ocupă de haine. Mă trezesc dimineața, mă ocup de copii, iar seara ne împărțim treburile”, a spus acesta.

Unii părinți cred că și atunci când ar putea să își împartă mai bine sarcinile, adesea se creează frustrare și tensiune. Într-un cuplu, este important să se mențină echilibrul și înțelegerea, scrie un internaut.

„Dacă unul dintre parteneri nu poate face față, celălalt trebuie să înțeleagă și să ajute. Să faci totul singur duce la frustrare”, a completat el.

În familiile unde sarcinile sunt împărțite echitabil, compromisurile devin parte din rutina zilnică.

„Nu trebuie să ne simțim vinovați că nu putem face totul perfect. Important este că lucrurile se fac”, a spus un alt părinte.

Sfaturi pentru armonie în familie

Psihologii oferă o serie de sfaturi cuplurilor care se confruntă cu probleme legate de împărțirea sarcinilor în familie.

Unul dintre ele vizează evitarea conceptului de „ajutor” și împărțirea echitabilă a responsabilităților. Când un bărbat spune că ajută în casă, sugerează că responsabilitatea nu este a lui, arăta dr. Darcy Lockman, psiholog și autor al cărții „All the Rage: Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership”.

O comunicare deschisă și empatică între parteneri este de ajutor în prevenirea acumulării frustrărilor, la fel și recunoașterea și aprecierea eforturilor partenerilor.

„În absența unei comunicări eficiente, neînțelegerile pot escalada rapid și pot afecta negativ legătura dintre parteneri. Una dintre tehnicile eficiente la care este bine să apelăm când gestionăm conflictele din cuplu este negocierea. Acest proces de negociere implică identificarea nevoilor și dorințelor ambelor părți și căutarea unui front comun. Astfel, asigură-te că îți exprimi clar și calm punctul de vedere fără a trece peste sentimentele partenerului tău”, a scris psihoterapeutul Valentina Dragomir, într-un articol publicat de psihosensus.eu.

Păstrarea calmului, a unei atitudini deschise, evitarea de a găsi un țap ispășitor pentru problemele casnice și căutarea unor soluții convenabile pentru fiecare partener sunt alte sfaturi oferite de psihologi.

Alți specialiști recomandă părinților încurajarea copiilor să participe la treburile gospodărești, oferindu-le sarcini adecvate vârstei lor, acest lucru fiind util în dezvoltarea lor.