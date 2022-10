Senatorul Nicoleta Pauliuc, după adoptarea Planului național anticancer: „Greul acum începe”

Parlamentul României a adoptat Planul Național pentru Combaterea Cancerului, lege care merge acum la promulgare.

Senatorul Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, pacient cu cancer, a explicat într-un interviu pentru ”Adevărul” ce schimbări va produce noul act normativ.

Adevărul: Ce înseamnă pentru pacientul oncologic din România adoptarea acestui plan? Ce se va schimba?

Planul Naţional pentru Combaterea Cancerului a fost elaborat, sub patronajul Preşedinţiei României, de cei mai buni specialişti pe care ţara noastră îi are în tratarea afecţiunilor oncologice. El a venit la scurt timp (mai puţin de un an) după aprobarea Planului European de Luptă împotriva Cancerului şi s-a realizat într-un dialog constant atât cu reprezentanţii asociaţiilor pacienţilor oncologici, cât şi cu reprezentanţii sistemului sanitar.

Planul aduce o schimbare totală de paradigmă pe trei dimensiuni. În primul rând, vom avea şi noi un Registrul Naţional al Pacienţilor Oncologici – vom şti câţi sunt, ce afecţiuni au, ce tratamente le-au fost prescrise, ce evoluţie au avut. În al doilea rând, se schimbă optica în ceea ce priveşte schema de tratament, înfiinţându-se ceea ce se numeşte Tumor Board. Vor vorbi între ei oncologul, radiologul, chirurgul, şi chiar psihologul pentru a se vedea care este calea de urmat. Este un pas spre medicina personalizată pentru bolnavii de cancer din România, cărora până acum li se aplică o schemă standardizată care nu era întotdeauna corectă sau eficientă pentru ei. Nu în ultimul rând, Planul prevede adoptarea mai rapidă a noilor tehnologii, dar şi decontarea unor proceduri moderne – atât de diagnosticare, cât şi de tratament.

Elementul definitoriu al documentului prezentat este tocmai profunzimea sa. Nu este un document generalist, ci unul care conţine detalii fine, proiecte şi măsuri foarte specifice în funcţie de fiecare tip de afecţiune oncologică în funcţie de localizarea sa. Este un plan de acţiune aproape chirurgical. Ar fi un mare salt înainte profilarea moleculară a fiecărui tip de cancer, pentru că metodele tradiţionale de testare cunosc anumite limitări, iar medicamentele specifice pot fi salvarea multor bolnavi.

„În fiecare an, în România, mor aproximativ 3.500 de femei cu cancer la sân”

Care sunt beneficiile în plus pe care planul le aduce pentru bolnavele de cancer la sân din România, ştiut fiind că acest tip de cancer afectează foarte multe românce?

O spun cu durere în suflet, în fiecare an, în România, mor aproximativ 3.500 de femei care sunt diagnosticate cu cancer la sân. Chiar dacă nu se face mare tevatură pe acest subiect, avem din ce în ce mai multe cazuri de bărbaţi care primesc un astfel de diagnostic.

Planul urmăreşte cinci obiective majore pe care dorim să le implementăm: 1. Reducerea mortalităţii cu aproximativ 15% prin diagnosticare precoce şi stabilirea, publicarea traseului pacientului și respectarea indicatorilor de timp;

2. Implementarea unui program național de screening a cancerului mamar în contextul desfășurării proiectelor POCU, dotarea cu echipamentele necesare realizării investigațiilor, identificarea personalului necesar pentru realizarea acestora;

3. Introducerea testării genetice, decontarea acestor testări în situații clar stabilite;

4. Monitorizarea pacientului cu cancer de sân și conservarea fertilității prin investigaţii şi tratamente specifice. Adică ne vom îngriji nu numai de partea de supravieţuire, ci ca aceste femei să aibă o viaţă împlinită şi să poată să devină mame;

5. Dotarea a 20 centre naționale, acreditate pentru tratamentul integrat al cancerului de sân și a rețelei de conectare a acestora. După cum puteţi vedea, sunt măsuri concrete şi precise care pot face diferenţa între viaţă şi moarte.

La întâlnirea premierului cu bolnavele de cancer, s-a obţinut ceva în plus faţă de ce prevedea planul?

Trebuie spus că premierul Ciucă a fost un mare susţinător al demersurilor pe care le-am iniţiat pentru transformarea Planului anticancer (PNCC) în lege. În permanenţă, am avut sprijinul său politic şi am primit asigurări că, odată ce vom avea o lege, personal se va implica pentru ca Ministerul Sănătăţii să aprobe urgent normele de aplicare şi ca, într-un final, să avem bugetarea necesară. Până acum, a fost partea oarecum simplă: avem o lege care exprimă voinţa politică aproape unanimă a Parlamentului. Greul începe de acum: ne trebuie bani şi specialişti în domeniu care să implementeze cele câteva sute de măsuri incluse în PNCC.

”2022 este anul speranței pentru pacienții cu cancer”

Ce rol se acordă prevenţiei şi ce se va face în acest sens?

Planul european anticancer, pe care l-am armonizat cu realităţile medicale din România, prevede un accent mai mare pus pe prevenţie şi diagnosticare precoce. Suntem încă în faza de educare a populaţiei cu privire la factorii de risc pentru anumite afecţiuni oncologice. Eu sper că, odată aplicat acest plan, vom trece în zona medicinei personalizate, uneori denumită medicină de precizie. În sensul în care, pe lângă recomandările specifice pe care le facem oamenilor, să avem ample programe de screening şi testare celulară/genetică pentru a vedea predispoziţia la anumite tipuri de cancer. Ţinta este cartografierea tuturor anomaliilor biologice cunoscute care duc la susceptibilitatea la cancer, inclusiv a afecţiunilor oncologice ereditare.

Care ar fi mesajul pe care îl transmiteţi ca om politic şi pacient oncologic din România către bolnavii oncologici?

2022 este anul speranţei pentru bolnavii de cancer, pentru supravieţuitorii acestei maladii şi pentru familiile şi prietenii acestora. Sper din tot sufletul că vom avea repede norme de aplicare ale legii şi că aceasta va fi bugetată corespunzător. Bolnavilor şi supravieţuitorilor de cancer le spun că ajutorul este pe drum, să nu abandoneze lupta şi să păstreze speranţa în suflete.

Legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023. În trei luni de la promulgare, Ministerul Sănătății ar trebui să elaboreze normele de aplicare ale PNCC.