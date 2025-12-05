Reacția Germaniei la stategia de securitate a lui Donald Trump. „Nu avem nevoie de sfaturi venite din exterior”

Germania nu are nevoie de „sfaturi venite din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei germane, ca reacţie la strategia naţională a lui Donald Trump ce prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile continentului european.

„Subiecte precum libertatea de exprimare sau organizarea societăţilor noastre libere" nu pot fi discutate de Washington, a declarat ministrul german al afacerilor externe Johann Wadephul în timpul unei conferinţe de presă susţinute la Berlin alături de omologul său islandez, informează AFP, preluată de Agerpres.

„De asemenea, nu considerăm că cineva trebuie să ne dea sfaturi pe acest subiect, pentru că aceasta este organizat prin ordinea noastră constituţională", a adăugat ministrul conservator. Într-un document intitulat „Strategia de apărare naţională", preşedintele american îi critică aspru pe europeni şi îi susţine deschis pe cei ce se opun valorilor promovate de Uniunea Europeană, în special în materie de imigraţie.

„Dacă tendinţele actuale vor continua, continentul (european) va fi de nerecunoscut peste 20 de ani sau mai puţin", se poate citi în acest text publicat în noaptea de joi spre vineri. „SUA sunt şi rămân aliatul nostru cel mai important în cadrul alianţei (NATO)", a adăugat Wadephul, însă aceasta „este axată pe chestiuni de apărare şi de securitate", a subliniat el.

Germania acordă de asemenea, potrivit lui Wadephul, „o mare importanţă" prezenţei unor mass-media libere pe teritoriul său, un alt recent subiect de dispută cu Washingtonul.

În septembrie, şeful diplomaţiei germane a pledat pentru o presă „liberă, inclusiv în SUA", într-un moment în care Casa Albă se pregătea să reducă durata vizelor pentru jurnaliştii străini.