Duminică, 10 August 2025
Adevărul
Românii cu mașini vechi ar putea plăti de anul viitor impozite cu 30% mai mari

Publicat:

Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor.

Mașinile care poluează ar putea plăti mai mult FOTO: Adevărul
Această majorare este impusă de Comisia Europeană și are ca scop reducerea poluării prin taxarea nu doar în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, ci și a clasei de poluare a vehiculului.

În prezent, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă va fi introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de vechimea și gradul de emisii al mașinii.

De exemplu, în acest moment, un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cmc are un impozit anual de 80 de lei. Din 2026 însă, dacă noul criteriu va fi aplicat, suma ar putea depăși 130 de lei, scrie Digi24.

În România, din cele aproximativ 9 milioane de mașini înmatriculate aproape 3 milioane au de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani.

Cele mai afectate vor fi, astfel, mașinile vechi și mai puțin eficiente din punct de vedere ecologic, pentru care impozitele vor crește cel mai mult.

Societate

loading Se încarcă comentariile...
