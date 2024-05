Romanian Design Week, festivalul industriilor creative oferă administrației publice soluții pentru Bucureștiul viitorului

Romanian Design Week 2024 deschide orașul între 24 mai și 02 iunie, cu expoziții de design și arhitectură în clădirea CINA, precum și cu peste 130 de evenimente-conexe

Unlock the City

Începe Romanian Design Week, festivalul multidisciplinar dedicat industriilor creative.

organizat de The Institute, finanțat de Ministerul Culturii. Între 24 mai și 02 iunie, RDW deschide orașul prin mai multe expoziții prezentate publicului larg în clădirea fostului restaurant CINA (Benjamin Franklin 10), respectiv prin peste 130 de evenimente-conexe care vor avea loc peste tot în București.

„Unlock the City” este tema din acest an iar RDW își propune să investigheze metodele prin care creativitatea și inovația pot modela orașele viitorului, contribuind totodată la explorarea Bucureștiului și la descoperirea potențialului acestuia, a spațiilor creative din oraș și a organizațiilor sau proiectelor culturale care le animă și definesc.

Invitat în ediția din Adevărul Live, Andrei Borțun, CEO The Institute, organizatorul festivalului spune că de fiecare dată, RDW vine cu idei și soluții creative de design și arhitectură, pentru un oraș al viitorului, oferindu-le într-o expoziție uriașă, locuitorilor, comunităților și administrației publice , totul pentru un București al viitorului.

Anul acesta, Romanian Design Week aduce la lumină o clădire emblematică a Bucureștiylui dar uitată de cei mai mulți sau complet necunoscută pentru cei mai tineri. Anul acesta, RDW pune pe hartă clădirea monument-istoric CINA, unde vor avea loc mai multe expoziții importante, un mix de conținut local și internațional, realizat atât de artiști seniori, cât și de artiști din noua generație.

„Am ales, pentru ediția din acest an, clădirea fostului restaurant CINA, despre care aș spune că este, poate, cel mai valoros kilometru pătrat al României la ora actuală, din punct de vedere cultural și istoric, un loc cu o istorie deosebită, pe care ne bucurăm că putem să-l readucem în atenția orașului. De-a lungul timpului, organizarea RDW în clădiri uitate, abandonate sau blocate a devenit un atribut al brandului, așa că ne bucurăm să putem oferi o experiență urbană care sigur va fi memorabilă pentru oricine alege să ne viziteze”, a declarat Andrei Borțun, CEO The Institute, organizatorul festivalului.

Clădirea fostului restaurant CINA: deschisă publicului larg și repusă în circuitul urban cu ocazia RDW 2024

Anul acesta, RDW pune pe hartă clădirea monument-istoric CINA, unde vor avea loc mai multe expoziții importante, un mix de conținut local și internațional, realizat atât de artiști seniori, cât și de artiști din noua generație.

În cele două etaje ale clădirii CINA de pe Benjamin Franklin 10, va avea loc RDW Exhibition, o expoziție care prezintă peste 200 de proiecte din 6 categorii creative diferite: de la arhitectură la design interior, design grafic, design de produs, modă și ilustrație. Lucrările prezentate au fost alese anul acesta de un Board creativ format din 6 echipe de curatori români și internaționali, dintr-un număr record de înscrieri – și reprezintă cele mai bune și vizionare proiecte de arhitectură și design din ultimul an.

De asemenea, formatul RDW Young Design, susținut Institutul Cultural Român, prezintă anul acesta 29 de designeri, arhitecți și artiști din noua generație. Expoziția pune accentul pe autorii proiectelor, oferind publicului larg o perspectivă asupra spiritului creativ al viitoarei generații de designeri și arhitecți români, creând astfel și un dialog între specialiști și tineri absolvenți ai facultățilotr creativ-vocaționale din țară, aducând optimism și energie prin abordări neconvenționale și perspective proaspete în industrie.

Publicul va putea admira și 9 expoziții cu conținut internațional, ca parte din formatul RDW Design Flags. Formatul, care revine anul acesta în programul festivalului, este dezvoltat alături de institute culturale, ambasade și organizații cultural-creative și aduce în prim-plan contribuțiile designerilor și arhitecților din întreaga lume. Detalii despre cele 9 expoziții sunt aici.

Nu în ultimul rând, clădirea CINA va găzdui și RDW Concept Store, o experiență imersivă inedită va prezenta, în exclusivitate, noua colecție de upcycling fashion realizată în parteneriat cu Electric Castle și Velements. RDW Concept Store înseamnă, de asemenea, un spațiu de shopping neconvențional, cu 10 branduri ce comercializează atât design local, cât și internațional, și care este activat printr-o serie de prezențe-capsulă ce aduc în fața publicului ultimele colecții de la designeri, artiști și ilustratori renumiți.

Festivalul propune 9 formate care fac din RDW un festival și o experiență urbană completă, ce oferă cele mai bune și vizionare exemple de design și arhitectură de la ora actuală, pe de o parte, dar și contexte de socializare, petreceri, evenimente, inițiative și dezbateri dedicate atât publicului larg, cât și reprezentanților industriilor creative.

RDW Design GO!: peste 130 de evenimente-conexe pe care publicul larg le poate descoperi peste tot în București

RDW Design GO!, formatul de evenimente satelit al festivalului, prezintă anul acesta cel mai amplu program din toate edițiile RDW de până acum. Organizatorii care sunt parte din acest format propun experiențe variate de petrecere a timpului liber: de la expoziții și prezentări până la workshop-uri, tururi ghidate, open doors, târguri, petreceri și lansări de spații. Programul complet al acestora poate fi consultat aici.

„RDW Design GO! este și a fost întotdeauna o parte foarte importantă a festivalului, o modalitate prin care invităm bucureștenii să experimenteze și să se împrietenească cu designul și cu industriile creative în general, printr-o serie de contexte care vor schimba întru totul felul în care arată orașul în timpul RDW. Vom vedea un București viu, efervescent, în care fiecare dintre noi își poate crea propriul traseu de interes, pentru a redescoperi orașul, frumusețea și potențialul lui creativ”, a completat Andrei Borțun.

Instalații imersive, și un program generos de petreceri și concerte la RDW 2024

RDW Experience este cel mai nou format din programul RDW și îi va face pe vizitatori să intre în spiritul festivalului, printr-o serie de experiențe dezvoltate special pentru ei. Instalația imersivă „SynergyX”, realizată de Adrian Damian este rezultatul împletirii dintre artă, tehnologie și conexiune umană ce oferă publicului o experiență multi-senzorială. Cu ajutorul interacțiunii tactile, vizitatorii vor experimenta o simfonie de imagini și sunete generate dinamic de contribuția lor colectivă. Accesul în instalație este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

RDW Social dă ritm întregului program, fiind cel mai dinamic format al festivalului. Acesta aduce împreună comunitatea iubitorilor de industrii creative locale și creează contexte de întâlnire, petrecere a timpului liber, dialog și colaborare. În primul weekend de festival, vizitatorii sunt invitați să se alăture unei serii de live acts, petreceri și concerte semnate Jazz in the Park și Moss Farai DJ Set, care vor avea loc în spațiul de la CINA. Programul lor complet poate fi consultat aici.

Formatul de tradiție al festivalului, Noaptea Albă a Studiourilor de Arhitectură, , va avea loc pe data de 30 mai și va deschide ușile a 27 de birouri și spații de lucru ale specialiștilor din domeniu, în cadrul unor evenimente sociale pentru colegi, prieteni și publicul larg. Detalii despre program și studiourile care vor putea fi vizitate timp de o noapte, în intervalul 18:00-22:00, pot fi consultate aici.

În prima zi a festivalului, are loc și seria de masterclass-uri RDW Talks, sprijinită de Globalworth. Acestea au loc la Universitatea Națională de Arte București și la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu pe data de 24 mai și reprezintă discuții care își propun să ofere publicului perspective noi asupra evoluției industriilor creative, abordând tema redescoperirii orașelor, prin dialoguri între cele mai creative minți din România și profesioniști internaționali.

Programul include prezentări susținute de nume precum: Alexander Manu (Profesor la OCAD University, Strategic Foresight Practitioner, autor), Yuko Shimizu (Ilustratoare & profesor), Matthias Hillner (Profesor în departamentul SCADpro din cadrul Colegiului de Artă și Design Savannah din SUA), Maria Surducan (Ilustratoare), Raymond Bobar (Graphic Designer), Stela Nicolakaki (Arhitectă) sau Martina Muzi (Designer & Curator).

10 zile de RDW în București. Program și acces

RDW se poate vizita de luni până vineri, între 12:00 și 22:00, iar în weekend, între 10:00 și 22:00. Biletele pentru Festivalul Romanian Design Week 2024 pot fi achiziționate de pe site-ul https://bilete.romaniandesignweek.ro. Elevii, studenții și pensionarii au acces gratuit, iar deținătorii de card UniCredit de la Mastercard beneficiază de un discount de 50% la achiziția biletelor, reducere aplicabilă în pasul de plată. Mai multe detalii pe website, Facebook și Instagram.

Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află de la Andrei Borțun și mai multe detalii despre Romanian Design Week, festivalul industriilor creative oferă administrației publice soluții pentru Bucureștiul viitorului