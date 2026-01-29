Video Ce nu vei găsi niciodată la McDonald’s în India. Un român a filmat toată experiența din celebrul lanț fast-food

Un tânăr român, cunoscut pe TikTok sub numele de Dan Has The Munchies, a făcut recent o vizită la un McDonald’s din India și a filmat întreaga experiență, povestind urmăritorilor săi ce l-a surprins cel mai mult.

„Ce nu găsești la Mc-ul de la noi din țară! India are față de oriunde altundeva, dar jucăria lor de la Happy Meal e o pereche de ochelari de carton”, spune el.

Daniel a explicat că în India carnea de vită este interzisă și că peste 35% din populație este vegetariană. „Cum peste 35% din întreaga populație este vegetariană, cel mai popular burger nu conține carne, ci o felie de brânză tradițională, bine condimentată, care are mult mai mult gust decât te-ai fi așteptat”, a spus el.

Tânărul a continuat să prezinte și alte produse din meniul local: „Am găsit și reinterpretarea clasicului sandviș cu pui, dar cu o palină de legume. Este o tocăniță cu ardei gras, într-o crustă destul de groasă, foarte crocantă. Burgerul din secțiunea signature se numește cheesy mushroom și are mult mai multă umplutură decât celălalt vegetarian, cu ciuperci și brânză.”

El a observat și diferențele față de Europa în ceea ce privește plăcintele: „Nu au plăcinte dulci, ci doar sărate, iar acestea teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza. Nu știu cum ar putea un ghiveci de legume să ducă într-acolo… pas.”

În ceea ce privește carnea disponibilă, Daniel a explicat că puiul înlocuiește complet carnea de vită. „Au mulți burgeri cu pui, cel mai interesant fiind unul care arată ca un Big Mac, dar cu mult mai multe legume proaspete și un sos condimentat după gustul indienilor. Înainte să trag concluzii, trebuie să spun că este cel mai creativ meniu de la McDonald’s pe care l-am încercat și sunt curios ce voi mai găsi prin alte părți ale lumii.”