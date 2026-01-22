Noroc uriaș la extragerea loto de joi. De unde este jucătorul care a câștigat peste un milion de lei

Un jucător din Bacău a avut parte de o seară norocoasă la extragerile de joi, după ce a câștigat un premiu de peste 1,1 milioane de lei la jocul Noroc, anunță Loteria Română. În aceeași zi, s-a acordat și un premiu important la Joker, în valoare de aproape 100.000 de lei.

Potrivit Loteriei Române, „la tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis compania joi seară, potrivit ProTV.

Câștigul vine în urma extragerii de joi și reprezintă unul dintre cele mai consistente premii acordate în ultima perioadă la acest joc.

Câștig și la Joker, prin aplicația mobilă

Veștile bune nu se opresc aici. Loteria Română precizează că, la tragerea Joker, „s-a câștigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro”.

De asemenea, compania a anunțat că a publicat pe rețelele de socializare imaginile biletelor câștigătoare de la extragerea de joi seară.

Numerele extrase joi, 22 ianuarie

La extragerea de joi, 22 ianuarie, au fost următoarele rezultate:

Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13.

Noroc: 4 5 3 2 6 5 6.

Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1.

Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7.

Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33.

Super Noroc: 7 5 0 2 4 0.

Loteria Română nu a oferit deocamdată detalii despre identitatea câștigătorilor, însă aceștia au la dispoziție termenul legal pentru a-și revendica premiile.