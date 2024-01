„Regula fermoarului”, lecția care nu se predă în școlile de șoferi din România. Explicațiile lui Titi Aur

În România, trăim din ce în ce mai vizibil fenomenul de aglomerare pe drumurile publice. În marile orașe, din cauza drumurilor înguste și a numărului mare de mașini, șoferii petrec ore bune în autovehicule, așa cum se întâmplă, de exemplu, în București.

În școlile de șoferi din România se predă prea puțin spre deloc modulul de „conducere defensivă”, iar una dintre regulile de bază ale acestui modul poartă numele de „regula fermoarului”.

„Regula fermoarului” este o metodă eficientă de a descongestiona traficul, deoarece asigură o fluiditate mai mare a acestuia. În plus, reduce riscul de accidente, deoarece șoferii sunt mai previzibili. Regula spune că șoferii din ambele benzi trebuie să alterneze intrarea pe banda unică, similar cu închiderea unui fermoar.

Metoda a devenit regulă de circulaţie în Germania, Suedia, Belgia, venind din conducere defensivă. Ea a apărut atunci când a început aglomerarea pe drumurile publice, ciu zeci de ani în urmă.

Acest mod de a conduce pe drumurile aglomerate se învață în Academia Titi Aur, în cadrul cursurilor de conducere defensivă. În majoritatea țărilor europene, este inclusă în Codul Rutier și ajută simțitor la fluidizarea traficului, fără a fi nevoie de o dirijare asistată. Practic, nu se mai ține cont de regula de prioritate.

„În regulamentul de circulație, prioritatea este reglementată și o știe toată lumea. În practică, sunt situații în care trebuie să respectăm altfel de prioritate. În conducerea defensivă, vorbim de regula fermoarului. Ce înseamnă asta? Când trebuie să de pe două benzi pe o bandă, din diferite motive (accident, lucrări) sau se îngustează drumul din diferite motive, conform regulii de circulație, unii au prioritate, alții nu au prioritate. Conform regulii fermoarului de conducere defensivă, trebuie să intre unul din stânga, unul din dreapta și tot așa. În alte țări, această regulă este regulă de circulație, la noi este doar regulă de conducere defensivă”, spune Titi Aur, fost pilot de raliuri şi expert în conducere defensivă.

Țările unde se aplică „regula fermoarului”

Dacă regula aceasta s-ar aplica și la noi în țară, iar șoferii ar ști de ea, s-ar reduce considerabil ambuteiajele în trafic, atunci când, din varii motive, o bandă de circulație este ocupată.

„Regulile de conducere defensivă nu de fiecare dată sunt egale cu regulile de cirulație. Când este aglomerație mare, ar trebui ca cei care nu au prioritate să stea până se eliberea calea cu prioritate, ceeea ce poate însemna, în unele situații, ore întregi. În practică, intră câteva mașini dintr-o parte, alte câteva din cealaltă parte, la un fel de mica înțelegere sau cine are mai mult tupeu. Regula fermoarului nu are nevoie de vreun dirijor, semafor, ci se știe cine și cum trebuie să intre. Această regulă este împotriva regulii de circulație, pentru că ea dă dreptul unui șofer care nu are prioritate, dar face parte din regulile de comportament civilizat și din fluidizarea traficului respectând niște reguli care se bat cap în cap cu regulile de circulație”, adaugă fostul pilot.

Regula de conducere defensiva este și regulă de circulație în unele țări din Europa, precum Germania, Suedia, Belgia, Elveția, Austria, Danemarca, Norvegia, Finlanda sau Olanda.

„Astfel, se poate aplica o regulă nescrisă. Dacă știi că se trece unul dintr-o parte, unul din cealaltă parte, vei ști întotdeauna când îți vine rândul. Fiecare conducător auto trebuie să înțeleagă că trebuie să îl lase și pe colegul de trafic pentru că astăzi ești favorizat, ești pe drumul cu prioritate, însă mâine ești pe bandă fără prioritate. Colegial, normal, prietenește este să ne ajutăm unul pe altul”, mai precizează fostul pilot de raliuri.



Românii, campioni la accidente

În România, prevenția lasă de dorit. Suntem pe primul loc în Europa în privința numărului de accidente. Potrivit Institutului Național de Statistică, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente.

Mai mult de 70% dintre ele se întâmplă în timpul zilei, iar 87% au loc pe carosabil uscat. În alte țări din Europa, potrivit lui Titi Aur, siguranța rutieră are un loc primordial în educarea unui viitor șofer.

În Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, nu mai vorbim de țările din Occident, de Danemarca, Suedia, Germania, Franța, sistemul de pregătire este mult mai bine pus la punct.