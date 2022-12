Reacția Jerry's Pizza după reținerea lui Andrew Tate. Ce mesaj a postat lanțul de restaurante

Reținerea milionarului Andrew Tate a dat naștere unui val de comentarii în mediul online. După ce s-a spus că ar fi fost dat de gol de o cutie de pizza din România, compania respectivă a venit cu o reacție oficială pe această temă.

La scurt timp după apariția acestei informații, lanțul de restaurante a venit cu o reacție. Astfel, pe contul oficial de Facebook al companiei a fost postată o imagine în care apare o cutie de pizza, cu logo-ul faimos și un mesaj în limba engleză: "We Got Taste". Totuși, după cum au atras atenția mai mulți fani, în realitate, e vorba despre un mesaj ascuns la vedere..

Mai exact, litera "S" este ușor ștearsă, astfel încât mesajul "We Got Taste" (Avem gust - n.red) se transformă în "We Got Tate", care în limba română poate fi tradus ca "L-am prins pe Tate".

Cutia buclucașă și cearta cu Greta

Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut în București, împreună cu fratele său Tristan, în cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.

Modul în care s-au derulat evenimentele este mai interesant decât ceea ce s-a întâmplat de fapt.

Autoritățile române aveau nevoie de dovezi că Andrew Tate se află în țară, așa că au început să-i urmărească postările de pe rețelele sociale, scrie presa britanică.

Procurorii nu au confirmat că postarea alături de cutia de pizza e cea care l-a dat de gol pe Andrew Tate, dar au precizat că au urmărit și rețelele sociale, unde frații au confirmat că sunt împreună în România.

Timp de 9 luni, anchetatorii au căutat probe

Timp de nouă luni, procurorii antimafia au pus cap la cap toate probele ridicate din vila fraților Tate și de la studioul de videochat, pentru a putea să demonstreze că sunt reale acuzațiile formulate, la audieri, de către presupusele victime ale acestora.

După controversa cu activista climatică Greta Thunberg, acesta a răspuns cu un videoclip în care fuma un trabuc și i s-a adus o cutie de pizza, în timp ce i se adresa Gretei spunând că nu va recicla cutia.

Videoclipul conținea o cutie de la popularul lanț de pizzerii din România "Jerry's Pizza".

Acesta este momentul în care autoritățile locale și-au confirmat bănuiala și au făcut o razie în casa lui Andrew Tate, care a dus în cele din urmă la arestarea sa.

O reacție a avut și Greta Thunberg, care a atras atenția asupra consecințelor nereciclării: Asta se întâmplă când nu reciclezia cutia de pizza, a fost mesajul activistei. Frații Tate sunt acuzați de grup infracțional și viol. În urma descinderilor, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore. În același dosar au fost reținuți și alți doi români.